De qué vive hoy Hernán Lorenzino, el ex ministro de Economía recordado por el "me quiero ir"

Luego de de abandonar el ministerio, comenzó su exilio como embajador hasta diciembre de 2015, cuando se alejó de la escena política, hasta hace unos meses

Ex ministro de Economía entre 2011 y 2013, Hernán Lorenzino es recordado por muchos por una frase durante una entrevista con un medio de Grecia. En abril de 2013, una periodista le consultó sobre el índice de inflación en la Argentina y él pidió "cortar" la entrevista: "Me quiero ir, me quiero ir", dijo. Luego, señaló: "Es que hablar de inflación en un país como Argentina es complejo".



En noviembre de ese año, dejaba la cartera económica en manos de Axel Kicillof, actual candidato a gobernador de la Provincia de Buenos Aires por el Frente de Todos.

Allí comenzó su exilio. Luego de de abandonar el ministerio de Economía, fue nombrado embajador ante la Unión Europea (UE) para manejar formalmente la unidad de reestructuración de deuda del país. A lo que posteriormente se le sumó el cargo de representante del país en Bélgica y Luxemburgo. Esto sucedía entre el 2014 y el 10 de diciembre de 2015.

A partir de allí, se alejó de la política y se estableció en Puerto Pirámides, Chubut, en donde puso en marcha una fábrica de cerveza artesanal y fundó su propia consultora Sur o Sur desde donde envía análisis económicos a sus diferentes clientes.

Sur o Sur se presenta como una firma de análisis económico financiero capacitada "para elaborar estrategias de financiamiento con fuentes de mercado y oficiales, propuestas e instrumentos acordes y a medida de la necesidad que se requiera satisfacer".



Hace solo unos meses, cuando surgió la posibilidad del triunfo por parte de la fórmula Fernández-Fernández, el exministro resurgió en el mundo de la política asesorando al intendente de Comodoro Rivadavia, Carlos Linares, candidato a Gobernador de Chubut por el Frente Patriótico Chubutense. Además, es amigo de quien finalmente ganó el 7 de abril, Mariano Arcioni, del Frente de Todos.