Ante una multitud, Macri cuestionó al kirchnerismo y reforzó el llamado para "dar vuelta" la elección

Durante su discurso, Macri dijo que el domingo 27 "es la elección real y no es cualquier elección, porque define el presente y futuro en muchos años"

El presidente Mauricio Macri encabezó este sábado un masivo acto sobre la avenida 9 de Julio y en un discurso cargado con una fuerte crítica contra el kirchnerismo reforzó el llamado para "dar vuelta" el resultado que obtuvo en las PASO del 11 de agosto pasado.

Un día antes del último debate presidencial, Macri fue el único orador de la denominada "Marcha del Millón", en la que pidió "no caer en espejismos" de "las mismas promesas vacías de aquellos que tantas veces nos defraudaron".

"Vamos a seguir teniendo desafíos que enfrentar, pero no lo vamos a resolver volviendo a los mismos del pasado. No caigamos en espejismos, en las mismas promesas vacías de aquellos que tantas veces nos defraudaron con las mismas frustraciones de siempre, con los abusos que no queremos más, los privilegios defendidos con mentiras y patotas, no caigamos otra vez", apeló.

Fue el acto más multitudinario del Gobierno y el propio Macri dio cuenta de ello. "¡Gracias Argentina! ¡Es impresionante verlos! ¡Miren cuántos son!", fue lo primero que dijo Mauricio Macri, pasadas las 18.30, cuando habló a las miles de personas que acercaron hasta el Obelisco para participar de la marcha. Si bien algunas estimaciones hablan de que hubo unas 320 mil, el ministerio de Seguridad encabezado por la minstra Patricia Bullrich aseguró qeu fueron "casi un millón" de almas las que estuvoieron presentes.

El jefe de Estado arengó además a los simpatizantes del Gobierno a "no" quedarse "callados" frente a los que se "roban el futuro" y pidió "no caer en espejismos, en las mismas promesas vacías de los que tantas veces los defraudaron".

"No nos vamos a quedar callados viendo como nos roban el futuro, ya lo vivimos muchas veces, con deditos, con atril, con canchereada, con soberbia, con esa forma de concebir el poder que muchos argentinos rechazamos. ¡Basta de eso!", lanzó Macri al encabezar en el Obelisco la "Marcha del Millón".

En un discurso que apuntó directamente contra el Frente de Todos que encabeza Alberto Fernández, ganador de las primarias de agosto, el Presidente agregó: "No caigamos en espejismos, en las mismas promesas vacías de los que tantas veces nos defraudaron".

"No aceptamos que los que destruyeron el país ahora nos digan con el dedo en alto que ellos son los que saben", señaló el mandatario, en alusión a la gesticulación con el dedo índice que le reprochó a Fernández durante el debate del 13 de octubre.

Macri, que buscará la reelección en las elecciones del 27 de octubre aseguró también: "No dejemos que las dificultades nos hagan duda de lo que logramos, que nos hagan abandonar nuestros sueños que son lo más sagrado que tenemos".

​​Acompañado en el escenario por su esposa, Juliana Awada, y por su compañero de fórmula, el senador peronista Miguel Angel Pichetto, inistió a la multitud a participar de la votación ya que, según dijo, la próxima elección tiene que ser la de mayor concurrencia desde la de 1983, en la que se impuso Raúl Alfonsín y determinó el regreso de la democracia.

En el acto donde también estuvieron la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, Macri, pidió "fiscalizar" los comicios y destacó: "demostramos que podemos tener políticas asistenciales sin clientelismo", y que "se puede gobernar mostrando el futuro que podemos construir".

"Se viene una etapa de crecimiento, de mejor trabajo y de alivio para los argentinos", prometió desde el escenario montado en la avenida 9 de Julio y Lavalle.

Asimismo, afirmó que "somos una mayoría que muchas veces miramos en silencio, con miedo a la política, dejando el país en manos de unos pocos que fueron por todo, hasta por nuestra libertad".

"Pero por suerte fuimos despertando, diciendo basta, hasta acá llegaron", afirmó.

El presidente, que busca su reelección, saludó al comenzar el acto a "los compañeros venezolanos que nos acompañan, que defienden los valores que en su país perdieron".

La marcha en el Obelisco se replicó en ciudades del interior del país, como Tucumán, Mendoza, San Luis y Bahía Blanca. También se realizaron marchas en ciudades del exterior, entre ellas, Roma, París, Madrid, Miami, Montevideo y Río de Janeiro.

La denominada "Marcha del Millón" tuvo una gran concurrencia que colmó casi de punta a punta la avenida 9 de Julio. Los simpatizantes del Gobierno comenzaron a concentrarse en el Obelisco al rayo del sol, más de tres horas antes del inicio del acto que fue un intento de dar un nuevo espaldarazo a Macri en su búsqueda de pelear por la reelección.

Los militantes de Cambiemos se concentraron en el centro porteño con banderas argentinas y remeras estampadas con la leyenda "Sí, se puede", que identifica a la campaña del frente oficialista compuesto, mayoritariamente por el PRO y la UCR.

Además, la convocatoria a través de las redes sociales (especialmente Twitter) se instaló con fuerza durante la tarde con las tendencias "Obelisco" y "#19OLaMarchaDelMillón".

Si bien estuvo prevista para las 17:00, la "Marcha del Millón", que se replicó en otras 30 ciudades del resto del país, el discurso de Macri comenzó recién a las 18:30.

Se registraron movilizaciones a favor de la reelección de Macri en distintas ciudades del mundo

En varias capitales europeas, como también en Latinoamérica y Oceanía, se realizaron concentraciones a favor de la reelección del presidente Mauricio Macri en las elecciones del 27 de octubre, en sintonía con la marcha del "Si se puede" del Obelisco,.

Una de las más numerosas se registró en Madrid, España, a la que asistió el actor Luis Brandoni.

En la Puerta del Sol se congregaron cientos de argentinos, la mayoría con banderas argentina para corear consignas a favor de Macri y también el clásico "Argentina, Argentina", entre otras. En Barcelona otro grupo de argentinos entonó el Himno Nacional Argentino, tomados de la mano y con banderas del país.

En la capital de Francia se reunió un numeroso grupo de argentinos, también con el distintivo de la bandera argentina, a metros de la Torre Eiffel, en un día lluvioso en Paris. Con consignas como "Mauricio la da vuelta…" por los resultados de las elecciones, permanecieron coreando consignas.

"La épica es planetaria. París los argentinos defendemos la República. La épica en París al grito del si se puede. Juntos por la República", escribió en twitter un argentino en Francia, que participó de la manifestación.

En Gran Bretaña se registró el encuentro de argentinos en Parliament Square y otro en Londres, en la plaza del Parlamento, frente a la estatua de Winston Churchill y al igual que en el resto de las ciudades, llevaron banderas argentinas en forma predominante y corearon cánticos a favor de la reelección de Macri.

Manifestaciones similares ocurrieron en Alemania y en Suiza, donde argentinos llevaron el distintivo de la bandera y subieron el registro fotográfico a la red twitter, que marcaba como una de las tendencias del día el #19OtheWorldForArgentina.

Las primeras movilizaciones, por eso uso horario, ocurrieron en dos ciudades australianas, Sidney y Melbourne, que se manifestaron en apoyo de los candidatos presidenciales de Juntos por el Cambio: Mauricio Macri y Miguel Ángel Pichetto.

Asimismo se reunieron residentes argentinos en el Stade Olympique de Montreal, Canadá y también en Toronto.

Además se registraron movilizaciones en Israel, de apoyo a Macri.

En Estados Unidos los argentinos se convocaron en Miami -a la altura de Collins Ave. 7300-, Los Angeles frente al Consulado Argentino y se anunció otra marcha para mañana en Nueva York, frente al Monumento al General San Martín, en el extremo sur de Central Park.

En la Ciudad de México, los argentinos entonaron el himno nacional, con banderas argentinas. También hubo marchas en ciudades como Roma, Río de Janeiro, Montevideo. La información sobre lugares y horarios fuera del país fue volcada en la web votemosenelexterior.com, que coordina el grupo de Juntos por el Cambio Exterior.