Duro cruce por la corrupción: Macri le habló de los "bolsos" y Fernández le dijo que tendrá más de 100 causas cuando deje el gobierno

A lo largo del segundo debate, el candidato de Cambiemos y el del Frente de Todos se chicanearon una y otra vez por el tema corrupción

Con fuertes cruces entre el presidente Mauricio Macri y el candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, tuvo lugar el segundo debate de cara a las elecciones del próximo domingo.

De arranque, Macri arrancó con una chicana: "Tengo un compañero de fórmula que siempre da la cara". La alusión apuntó a Alberto Fernández y su candidata a vice, Cristina de Kirchner.

A su turno, el candidato del Frente de Todos recogió el guante: "Un presidente no tiene que firmar decretos que favorezcan a su hermano", disparó. Y luego hizo referencia a las críticas que recibió desde el oficialismo por su gestualidad con las manos. "Mi índice solo marca errores y señala inconductas. Lo que hay que ver es el índice de pobreza, el de inflación. Ocupémonos de lo importante", arremetió.

Macri, en tanto, fue el último en hablar en el primer bloque y volvió a cruzar a Alberto Fernández: "Ellos abandonan a las víctimas del delito, ellos alientan a los barras, destratan a nuestras fuerzas de seguridad, descuidan las fronteras, y transformaron a la Justicia en una puerta giratoria".

"El kircherismo le dio gatillo fácil a los delincuentes. Y también creo que si alguien apuñala a alguien en la calle tienen que detenerlo", afirmó en un respaldo a la denominada "doctrina Chocobar, que alude al efectivo policial que abatió a un delincuente que había apuñalado siete veces a un turista en Retiro.

"Por suerte no nos parecemos en nada presidente Macri", replicó Fernández, quien abogó por una política de seguridad "con menos marketing" y con un abordaje integral desde lo social y la educación, pero remarcó que debe profundizarse el cumplimiento de las penas.

En el bloque de Empleo, Producción e Infraestructura también hubo cruces. "Dimos vuelta la energía después de la peor gestión energética de la historia", arrancó Macri y le dio pie a Fernández que remarcó el aumento del desempleo, la caída de la economía, la pérdida de poder adquisitivo, y la política tarifaria.

"Vamos a hacer que los argentinos dejen de pagar tarifas dolarizadas que solo benefician a los amigos del presidente", dijo y luego insistió: "En materia energética lo que usted hizo fue llenar el bolsillo de sus amigos".

Macri retrucó con las causas judiciales que investigan presuntos sobornos en la obra pública. "Ellos son así, no cambian más, cuando gobiernan creen que son los dueños de la plata de la Argentina", arremetió. "¿Y usted no vio lo que pasó en la obra pública?", respondió Fernández en referencia a la historia de la familia Macri, en especial el patriarca ya fallecido Franco Macri, con los contratos con el Estado.

"Es de muy mal gusto citar a una persona que ya no está en el mundo y no se puede defender. Pero claro, teniendo que tapar 51 contratos por u$s2.000 millones para Lázaro Báez con una empresa inexistente, o los departamentos de Muñoz, o las valijas de Antonini, o los bolsos de López, o la efedrina. Es difícil creer que usted no vio nada. Lo vio Lavagna desde el otro lado de la calle, y usted en la oficina de al lado dice que hubo un descuido ético de Néstor y Cristina, pero usted no vio nada", replicó el Presidente.

A la polémica también se subió el candidato del Frente Despertar, José Luis Espert, quien consideró que durante el kirchnerismo, "más que un gobierno, hubo una asociación ilícita".



En ese contexto, preguntó a Fernández si en su función como jefe de Gabinete "no vio nada o fue cómplice".

El turno luego le correspondió al candidato del Frente de Todos, que recogió el guante: "Desde que me fui, nunca un juez me citó; no es la suerte del Presidente"

Fernández recordó que "cuando tuve diferencias" con el kirchnerismo "renuncie" y "me fui a mi casa", a la vez que comparó que "no es la suerte" del mandatario Mauricio Macri, a quien, dijo, "el día que deje el gobierno lo esperan más de 100 causas".

El tercer bloque, no podía ser de otra manera, volvió a ser escenario de cruces entre Fernández y Macri.

"El presidente Macri dijo que iba a mejorar la calidad institucional y lo primero que hizo fue designar por decreto a dos jueces de la Corte", recordó Fernández y repasó otros intentos de Cambiemos de intervenir en cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento de la Justicia.

"Hay que terminar con los empresarios que corrompen y con los funcionarios que se dejan corromper. Y con los empresarios que llegan al poder para hacer negocios", cargó.

A su turno, el actual mandatario acusó al kirchnerismo de buscar someter a los gobernadores "con látigo y chequera". Luego acusó al gobierno anterior de dejar un Estado "sin estadísticas y lleno de militantes", afirmó que "ahora dicen que quieren libertad de prensa y a la vez fantasean con una CONADEP del periodismo", y remató: "Son tantas las diferencias que tenemos que ellos no ven, no creen, que Maduro es un dictador".

Irónico, Espert aprovechó para hacer una doble chicana a Macri y Fernández al repasar que ambos espacios tomaron medidas similares en gestión. "Muchachos abrácense, tan diferentes no son", cargó.