Marcos Novaro: "Hay mucha gente que está asustada por el regreso del kirchnerismo al poder"

El analista político destacó que el último debate presidencial celebrado el domingo tuvo "más cruce que la vez pasada y fue más picante"

El analista político Marcos Novaro advirtió este lunes que "Hay mucha gente que está asustada del regreso del kirchnerismo al poder".

Novaro analizó el último debate presidencial y destacó que "hubo más cruce que la vez pasada y más picante", al tiempo que consideró que el presidente Mauricio Macri "sacó ventaja".

"En la primera ronda se había mostrado más atado al guion y pasivo, no contestó muchas de las acusaciones que les hizo Alberto Fernández y otros candidatos. Cambió su enfoque y fue más a la ofensiva. Alberto Fernández me dio la impresión que en lugar de esquivar la discusión, trató de contraatacar", explicó.

Además, el analista indicó que el candidato del Frente de Todos "por momentos se enojó y por momentos pintó el cuatro de una persona que no tiene muchos argumentos y que dice y vos también".

En ese sentido, dijo que "con la corrupción lo intentó, le preguntaron si vio la corrupción y dijo y vos en el grupo de Macri es como autoinculpación".

"No es buena forma de defenderse. Es reconocer implícitamente que no te podés despegar de la acusación", manifestó.

Novaro afirmó que "en otras ocasiones Alberto Fernández encontró una forma de zafar más elegante, diciendo que si hubo problemas en la gestión de planificaciones es un problema de De Vido".

En este caso, consideró que "estuvo boyando entre esta idea de que Macri es igual y algo flojo al decir que los jueces no le pidieron explicaciones".

"Eso no es decir que es inocente. Por otro lado, todas estas ideas que hay un montón de causas contra Macri no me parece que generen mucho impacto más allá de los votantes del Kirchnerismo que están convencidosde que somos todos iguales. La diferencia que hace Alberto respecto de Cristina es que tiene una serie de votantes implícitamente saben que hubo mucha corrupción en el Kirchnerismo y están esperando que diga que eso no se va a repetir. Podría haber sido más contundente sobre que él no va a tolerar corrupción, pero no fue convincente", añadió.

"Hay mucha gente que está asustada del regreso del kirchnerismo al poder y que no quieren que las cosas que lograron con Macri esperan una respuesta de Alberto Fernández. Pero Alberto Fernández parece decirles ‘Macri no deja nada bueno, así que eso también va a desaparecer’. Eso es una mala señal, ganamos nosotros y lo que dice la minoría no nos importa. Ahora, la minoría puede ser el 40% de gente que está muy convencida de que no le tiene confianza a Alberto. Me dio la impresión de que Alberto perdió la oportunidad de mostrarse magnánimo, ganador en un debate donde él iba ganador. En lugar de eso estuvo patotero, esquivo en las respuestas, agresivo y a mí me dio muy mala señal", concluyó en declaraciones a Radio Mitre Mendoza.