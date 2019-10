Con las elecciones: ¿Cuántas bancas pone en juego cada fuerza política en el Congreso?

Este domingo se elegirán 130 diputados y 24 senadores. Si se repiten los resultados de las PASO, un partido terminaría muy beneficiado

En las elecciones que cerrarán el domingo a las 18, se definirá la conformación del Congreso por los próximos dos años, cuando se elijan 130 diputados y se renueve un tercio del Senado, lo que significará el ingreso de 24 nuevos legisladores a la Cámara alta.



Tanto el oficialismo como la oposición pondrán en juego a sus principales alfiles. Si se mantiene la amplia diferencia a favor del Frente de Todos que se dio en las PASO, el peronismo podría afianzar su fuerza política en ambas Cámaras.

Los resultados electorales en los grandes distritos como la provincia de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe serán clave para determinar cómo quedarán conformadas las nuevas mayorías.



El interbloque Cambiemos en la actualidad tiene 107 legisladores y pondrá en juego 45 bancas -28 pertenecen al PRO, 15 a la UCR y 2 a la Coalición Cívica-. En estos comicios, la alianza gobernante podría perder nombres de la talla de Emilio Monzó, Cornelia Schmidt Liermann, Eduardo Amadeo, Anabella Hers Cabral y Daniel Lipovetzky, quien tras la sorpresiva ausencia en las listas –luego de liderar el debate por el aborto legal en la Cámara baja- es candidato a diputado bonaerense por la séptima sección, según Ámbito.



Como nuevas incorporaciones al bloque oficialista llegarían el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires Cristian Ritondo; el actual gobernador de Mendoza y titular de la UCR, Alfredo Cornejo y María Luján Rey, mamá de una de las víctimas de la tragedia de Once. Además, tendrían asegurado el ingreso dos nombres del riñón de Elisa Carrió, el legislador porteño y titular de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, y Mariana Zuvic.



En tanto, irán por la renovación de sus bancas el actual titular del Bloque de la UCR en Diputados, el cordobés Mario Negri, Pablo Tonelli, Karina Banfi, Waldo Wolff y Silvia Lospenatto.



El Frente para la Victoria posee en la Cámara baja 65 legisladores y renovará en el próximo turno electoral 38 legisladores, casi el 60% de su espacio.

Entre los nombres más rutilantes que dejarán sus bancas estarán Axel Kicillof, que competirá por la goberación bonaerense; Mayra Mendoza quien jugará por la intendencia de Quilmes; la diputada Fernanda Raverta también pugnará por la intendencia de General Pueyrredón. Otra legisladora que dejará su banca será la exministra de Defensa de la Nación, Nilda Garré.



Al bloque se sumarán nuevas figuras que deberán redefinir la convivencia y las estrategias políticas. Tras el acuerdo entre Alberto Fernández y Sergio Massa, el titular del Frente Renovador y primer candidato a diputado bonaerense suena como titular de la Cámara de Diputados si es que el Frente de Todos accede a la presidencia.



Del Senado, también llegaría a la Cámara baja el histórico Fernando "Pino" Solanas, que encabeza la lista a Diputados nacionales por la Ciudad, junto a Paula Penacca, Itai Hagman y el amigo del Papa Francisco, Eduardo Valdés.



En tanto, quienes sí irán por un nuevo período serán Máximo Kirchner, Luana Volnovich, Cristina Álvarez Rodríguez, Andrés Larroque, Wado De Pedro, Leonardo Grosso, Victoria Donda, Facundo Moyano y la massista Cecilia Moreau.



El interbloque Argentina Federal -que responde a los gobernadores peronistas- arriesgará 16 de sus 34 bancas. El líder de este espacio, el salteño Pablo Kosiner, irá por la reelección, al igual que la jujeña Carolina Moisés. Además, dejarán el Congreso en 2020 Sergio Ziliotto, quien fue electo gobernador de La Pampa en mayo pasado, el riojano Luis Beder Herrera, el correntino Oscar Macías y el salteño Javier David.



En el caso del Frente Renovador de los 16 integrantes que tenía el FR-UNA en la Cámara baja, pondrá en juego 10. El espacio político que lidera Sergio Massa y que conducía Graciela Camaño en la Cámara de Diputados quedó fracturado tras el armado de los frentes electorales.

Luego del cierre de listas, Camaño que es precandidata a primera diputada bonaerense por el frente Consenso Federal de Roberto Lavagna armó un nuevo espacio en la Cámara baja junto a Marco Lavagna, quien también encabeza la lista de diputados por la Ciudad de Buenos Aires y Alejandro Grandinetti, quien no renovará su banca.



En tanto, la legisladora massista Carla Pitiot -férrea opositora al aborto legal- quedó como jefa del nuevo bloque Federal Unidos por Una Nueva Argentina, sin embargo no consiguió un lugar en las listas del Frente de Todos para asegurarse la reelección por lo que no estará en el Congreso 2020. Lo mismo sucedió con Marcela Passo.



En el caso del interbloque Red por Argentina que conduce Felipe Solá y que contiene al Movimiento Evita, renovará 8 de sus 10 bancas. La diputada santafesina Lucila de Ponti obtuvo un escaño en la legislatura provincial por el Frente Juntos que alzó como gobernador al justicialista Omar Perotti. En tanto, otros nombres que van por la reelección de sus bancas desde un lugar en la lista del Frente de Todos son Victoria Donda, Leonardo Grosso y Facundo Moyano.



Del bloque Evolución Radical de Martín Lousteau que tiene tres bancas, solo se pondrá en juego la de Teresita Villavicencio, ya que Carla Carrizo y Lousteau tienen mandato hasta 2021. Sin embargo, el exembajador de EEUU es candidato a senador por Cambiemos por lo que en Diputados asumiría su suplente en la lista. Está por verse también si en la Cámara baja el bloque se fusiona finalmente con el oficialismo o sigue funcionando como un bloque autónomo.



Por último, el Frente de Izquierda pondrá en juego una de sus tres bancas, la que hoy ocupa la diputada recientemente asumida en lugar de Nathalia González Seligra, Mónica Schlotthauer. Entre los nuevos nombres que podrían sumarse este 2020 están la legisladora porteña del PTS Myriam Bregman y el dirigente del PO, Néstor Pitrola.



La Cámara alta se renovará en un tercio y se elegirán 24 nuevos senadores. Chaco, la Ciudad de Buenos Aires, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego, serán las ocho provincias que votarán sus nuevos tres representantes en este 2019.



Por lo pronto, la oposición será la que pondrá más bancas en juego en estos comicios. Mientras que en octubre tan sólo cinco de los 24 senadores del oficialismo finalizarán sus mandatos, el justicialismo renovará seis escaños de 22. En tanto, en el kirchnerismo tres de sus nueve representantes dejarán sus bancas.



El rionegrino Miguel Ángel Pichetto es uno de los senadores que culmina su mandato en este 2019. Otros de los nombres que llegan al fin de sus períodos en el Senado son el líder del Bloque del FpV, Marcelo Fuentes; el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo; Fernando "Pino" Solanas, y Rodolfo Urtubey, entre otros.



En tanto, intentarán ir por la renovación de sus bancas por Juntos por el Cambio, el salteño Juan Carlos Romero; Alfredo De Angeli, quien irá a internas en Entre Ríos y la neuquina Lucila Crexell, que esta vez no competirá por el MPN. El neuquino Guillermo Pereyra, en cambio, si irá a internas para lograr retener su banca por el tradicional partido provincial.



También irán por la reelección la rionegrina del FpV Silvina García Larraburu, la chaqueña María Inés Pilatti y los santiagueños Gerardo Montenegro y Ada Itúrrez de Cappellini.



Las caras nuevas que podrían arribar son los candidatos a senadores por la Ciudad de Buenos Aires por Juntos por el Cambio, Martín Lousteau y su compañera de fórmula, la funcionaria larretista, Guadalupe Tagliaferri y por el Frente de Todos, Mariano Recalde y la socióloga feminista, Dora Barrancos.



Por el Frente de Todos chaqueño, Jorge Capitanich, encabeza la lista junto a la actual senadora del FpV, María Inés Pilatti Vergara que irá por la reelección. Como Capitanich fue electo el pasado 13 de octubre gobernador de la provincia, su lugar quedaría para su suplente.



Por Neuquén, tras la muerte del excandidato a gobernador Horacio "Pechi" Quiroga, Cambiemos anunció la candidatura del empresario Pablo Cervi, primer suplente en la lista. En tanto, la actual senadora Lucila Crexell -que irá por la reelección de su banca-, impugnó la presentación y la justicia le dio la razón por lo que figurará como primera en en la lista. En tanto, el Frente de Todos postula al exsecretario de la Presidencia del kirchnerismo, Oscar Parrilli.



También podría sumarse a la Cámara alta por Río Negro el actual gobernador provincial Alberto Weretilneck.



La actual diputada Claudia Ledesma Abdala de Zamora encabezará la lista de senadores por el Frente Cívico por Santiago aunque aún tiene mandato en la Cámara baja hasta el 2021.



Por último, por Tierra del Fuego, podrían ingresar el actual diputado de La Cámpora Matías Rodríguez. En tanto, el Partido Social Patagónico lleva como precandidata a la exgobernadora, Fabiana Ríos.