Alberto F, sobre causas de corrupción: "A Cristina la salvaron las pruebas inexistentes, los fueros y el peronismo"

El presidente electo defendió a la expresidenta y su compañera de fórmula que hoy es investigada por la Justicia en varias causas de corrupción

En medio de su gira internacional como presidente electo en México, Alberto Fernández, aprovechó para cuestionar el Poder Judicial de distintos países de América latina, incluida la Argentina.

Fue por la noche, cuando visitó la Universidad Nacional Autónoma. Allí encabezó un acto ante cientos de personas que corearon su nombre y el del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador.

"La verdad es que ustedes son muy generosos, hablan de la esperanza y la bocanada de aire fresco que parece haber generado el éxito que tuvimos con Cristina (Kirchner). Pero la verdad es que la primera bocanada de aire fresco que tuvo América Latina fue el triunfo de Andrés Manuel López Obrador", señaló orgulloso.

En su discurso, se refirió a la "década progresista" de América Latina y pidió por la libertad del expresidente brasileñoInacio Lula da Silva.

"Tal vez esté preso porque consiguió que más de la mitad de los brasileños sean parte de la clase media. Tal vez eso es lo que no le perdonaron a Lula. Eso pasó en todo el continente", dijo.

Te puede interesar "¡Vos sos un pelotudo!": este fue el insulto de Pichetto a Dietrich por una publicidad de FlyBondi

Y analizó: "Pasó en Argentina, en Ecuador y en Bolivia. Lo que no le perdonan a Evo Morales es que cambió la estructura productiva de Bolivia. Todos víctimas de un sistema judicial que articularon para perseguir a los líderes populares".

Y acto seguido defendió a la exmandataria y la viceoresidenta electa, Cristina Kirchner, con una polémica frase. "A Cristina la salvaron una serie de cosas: no pudieron avanzar porque las pruebas eran inexistentes, porque el pueblo la eligió y le dio fueros y porque detrás estaba el peronismo", dijo sobre las procesos judiciales de la expresidenta. "Pero pudieron con Lula y con Rafael", sintetizó.



También pidió "barajar y dar de nuevo" y terminar ese "sistema antojadizo de perseguir políticos a través de jueces que se someten al poder de turno".





Fernández, quien comenzará su mandato a partir del próximo 10 de diciembre, aprovechó para mencionar el contexto económico en Argentina y le envió un mensaje al gobierno de Mauricio Macri: "No me muestren números de crecimiento donde el 40% es pobre. Eso se llama desigualdad, y en el continente no podemos seguir soportándola".

En esa línea, insistió en la importancia de la equidad para que las sociedades se desarrollen realmente. "Nosotros fuimos distintos, como México, porque los postergados tuvieron derechos. Eso hizo ricas a nuestras naciones. Un día nos dijeron que había que empezar a ajustar, pero el ajuste no era sobre los poderosos, era sobre los postergados", explicó.

Como ejemplo utilizó el reciente estallido social en Chile y lo adjudicó a un "sistema que hace valioso el crecimiento económico mientras algunos quedan postergados".

Te puede interesar Maduro dijo que quiere encontrarse con Alberto Fernández "cuanto antes" y lanzó críticas contra Macri

"Cuando me hablaban del ‘milagro chileno’ yo siempre decía que el único milagro es que la gente no reaccionaba. Y un día reaccionaron y pusieron sobre la mesa todas las inequidades que estaban tapadas. Así no se construye un buen continente", afirmó.

En cuanto a la inserción comercial de la Argentina en el mundo, el presidente electo señaló que hoy por hoy ya no tiene sentido discutir la globalización. No obstante, instó a seguir el ejemplo de Europa porque el único modo para que la globalización "no nos lastime" es la regionalización.

"No miren al norte, miren a Europa, debemos estar unidos en economías regionales. Voy a trabajar incansablemente en unir a América latina en un solo continente. Se que no estoy solo", arengó.

Por último, se despidió con un mensaje para los jóvenes de todo el continente: "Cuando vean la injusticia, pónganse de pie y reclamen. Cuando vean que no estoy cumpliendo lo que dije, salgan a la calle y recuérdenmelo. Hagan eso en toda Latinoamérica y así Latinoamérica va a estar mejor".