Desde el Gobierno le respondieron a Santiago Cafiero por sus dichos contra Macri : "no pensó lo que dijo"

El ministro Alejandro Finocchiaro salió rápidamente al cruce: "No sé qué hizo en su vida Santiago Cafiero aparte de ser el nieto de Antonio"

El ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, salió al cruce de las declaraciones del coordinador de los equipos técnicos de Alberto Fernández, Santiago Frigerio, quien consideró que el Mauricio Macri fue "el peor presidente de la democracia, incluso peor que Fernando de la Rúa".

"No sé qué hizo en su vida Santiago Cafiero aparte de ser el nieto de Antonio", disparó Finocchiaro quien opinó que las declaraciones del dirigente peronista son propias de "un exabrupto juvenil".

"No lo conozco y no sé qué credenciales porta. Creo que no pensó lo que dijo", planteó luego el funcionario nacional.

Además, consideró que se trató de "una frase desgraciada", ya que De la Rúa -que murió en julio pasado- renunció a mitad de su mandato a fines de 2001 en medio de una fuerte crisis política y económica.

"¿Qué quiere decir, que está bien haber volteado a un presidente en 2001? ¿Qué está bien que cuando un presidente no anda hay que quitarlo antes de tiempo? Es una frase desgraciada", afirmó.

Asimismo, el titular de la cartera educativa destacó que la administración de Macri "puso en valor la democracia, la libertad y la decencia e impulsó la obra pública" y aseguró que fue una gestión transparente.

"Nos estamos yendo con las manos limpias", afirmó. En ese contexto, se preguntó "qué parámetros tiene Cafiero" para argumentar sus duras declaraciones.

No obstante, Finocchiaro realizó una autocrítica sobre la gestión de gobierno y reconoció que no lograron bajar la pobreza y la desocupación y comparó los índices con los de finales del 2015, cuando Macri asumió como presidente.

"Son números parecidos. Tengamos en cuenta que antes el INDEC metía, mientras que el actual director del organismo Jorge Todesca puso una vara para medir mejor la pobreza", explicó.

Además cruzó a Fernández por sus declaraciones contra el informe que preparó el Gobierno para defenderse y promocionar "la herencia" económica que deja.

"Los números no mienten, hay que preguntarle a Alberto Fernández cuántas reservas había en el Banco Central cuando el gobierno que él representa dejó el poder en 2015. Había reserva negativa, papelitos de Amado Boudou, de la deuda que tomó el otro gobierno se usó para pagar la deuda que dejó Cristina Kirchner", recordó.