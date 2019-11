Coco Basile contra Marcelo Tinelli: "Lo único que quiere es seguir robando"

Luego de que el último viernes Marcelo Tinelli se reuniera con el presidente electo Alberto Fernández, Alfio "Coco" Basile lanzó fuertes declaraciones contra el conductor de ShowMatch, según el mensaje que compartió Beto Casella en Canal 9.



"Estoy muy feliz, muy emocionado. Creo que una convocatoria de estas a uno lo pone en un lugar muy importante, para poder solucionar el problema estructural que tiene el país, que es este 40% de pobreza, este problema de hambre de un montón de gente", comentó el vicepresidente de San Lorenzo, tras la reunión que formó parte para tratar un programa que se propone luchar contra el hambre en la Argentina.



"Te estoy viendo, me imagino que no estarás de acuerdo con el ladrón de Tinelli. Lo único que quiere es seguir robando. Y ustedes, con Beto a la cabeza, le siguen dando manija a ese botón. Si querés, decí que lo dije yo: para terminar con el hambre hay que dejar de afanar", sentenció el exentrenador de la Selección Argentina por WhatsApp.

"Como me escuchó defenderlo (a Tinelli) se ve que se ofendió", explicó Any Ventura, la receptora del mensaje del DT. En tanto, sin salir de su asombro, Beto Casella tuvo una última reflexión: "Este se la banca eh, por eso dice que lo leamos. Y no es una persona que le gusten los escándalos, tiene muchos códigos…", afirmó sobre Basile.