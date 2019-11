Moyano reveló qué hecho causó su pelea con Cristina Kirchner

El dirigente sindical camionero también habló sobre sus expectativas respecto del presidente electo Alberto Fernández y acerca de Macri

El secretario general del Sindicato de Camioneros, Hugo Moyano, sostuvo que el presidente electo Alberto Fernández "va a andar bien" en su gestión, a la vez que reiteró sus críticas al mandatario Mauricio Macri, al señalar que "cometió errores muy graves que demuestran su incapacidad o su falta de voluntad".

"Creo que Alberto va a andar bien, lo veo con mucha fuerza y decisión, y va a poder sacar el país adelante", apostó Moyano sobre la futura administración de Fernández.

Para el sindicalista, Macri "ha cometido errores muy graves que demuestran su incapacidad o su falta de voluntad para hacer las cosas como corresponden".

Consultado sobre el 40% que Juntos por el Cambio obtuvo en las elecciones de octubre, el dirigente evaluó que "siempre hay un porcentaje que, más que apoyar, lo que hace es criticar", tras lo cual advirtió que "el gorilismo siempre existió" y que "cuando se cerró el zoológico, se escaparon muchos gorilas".

En declaraciones al canal América realizadas este domingo, Moyano recordó que su distanciamiento del gobierno de Macri se produjo "cuando no dio resultado la reforma laboral, porque nosotros no estábamos de acuerdo".

"Ahí empezó un ataque virulento de parte del Gobierno con (el club) Independiente", del que es presidente, "y con todo, por intermedio de la Justicia de la provincia de Buenos Aires", añadió.

La relación con Cristina

Respecto de su vínculo con la vicepresidenta electa Cristina Fernández, el dirigente apuntó que "hemos estado conversando y seguramente vamos a charlar. Ella tiene su carácter y yo tengo el mío. A veces, algunas cosas no coinciden, a lo mejor se cometen errores que se podrían haber evitado", insistió.

Consultado por el conductor Mauro Viale sobre cuál fue la causa concreta de la ruptura con Cristina, Moyano dio detalles antes no revelados: "Yo discutía con ella el impuesto a las Ganancias y las asignaciones familiares. Porque las paritarias la discutían los gremios Siempre teníamos alguna discusión, pero bien. Pero ya lo último no le interesaba discutir eso. Yo era secretario general de la CGT, no discutía conmigo esos temas y yo me sentía un che pibe".

Y agregó: "Nosotros siempre pedíamos unos pesitos más de asignación familiar. Hubo un año en que se fue a Estados Unidos y teníamos que discutir eso a la vuelta. Pero no me llamó, convocó a la CGT y dijo 'la asignación es tanto y el impuesto al trabajo es tanto'. Ahí pensé 'estoy pintado'".

Al respecto, aportó que si en las elecciones presidenciales de 2015 el sindicalismo moyanista "hubiera apoyado la candidatura" de Daniel Scioli, "a lo mejor no habría ganado" Macri por ese "uno y medio por ciento" del balotaje.