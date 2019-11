La UCA proyecta una pobreza mayor al 38% para fin de año: qué opinan de la tarjeta de alimentos que propone Alberto F.

Agustín Salvia destacó con el nuevo gobierno que asumirá el 10 de diciembre "se abre una venta de oportunidad" en la lucha contra la pobreza

El titular del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), Agustín Salvia, estimó este martes que a fin de año la pobreza en el país se ubicará en torno al "38 por ciento" aunque destacó con el nuevo gobierno "se abre una venta de oportunidad" en la lucha contra este flagelo.

En ese sentido, Salvia dijo que ve al presidente electo, Alberto Fernández, "focalizado" en ese problema y destacó la implementación de una tarjeta inteligente "como la mejor forma de intervenir sobre la problemática del hambre".

"Todos queremos que al próximo gobierno le vaya bien. Soy muy escéptico en general con todos los gobiernos, pero creo que se abre una venta de oportunidad", dijo Salvia en declaraciones a FM Futurock.

El titular del Observatorio de la Deuda Social de la UCA participó el viernes pasado de la reunión del consejo federal contra el hambre convocada por el presidente electo, para diseñar políticas públicas para combatir ese flagelo.

"A Alberto Fernandez lo veo focalizado y preocupado en solucionar el problema. A otros presidentes no los vi con la misma actitud, interesado en ver cómo es el problema, cuáles son sus causas", explicó.

Para el dirigente, sería importante que ese consejo "convoque a un consenso aún más amplio, incluso entre los actores políticos, y que oficialismo y oposición estén en la mesa contra el hambre".

"Ojalá funcione, que no se monte un discurso o un relato y que se puedan implementar políticas alimentarias y la lucha contra el hambre sea una efectiva política de Estado que garantice la seguridad alimentaria", sostuvo.

Según anunció el diputado Daniel Arroyo -quien coordinó la reunión del viernes y suena como posible ministro de Desarrollo Social- una de las primeras medidas será implementar una tarjeta inteligente para comprar alimentos, destinada a las madres de niños menores de 6 años y a referentes de comedores populares.

"La tarjeta alimentaria es la mejor forma de intervenir sobre la problemática del hambre. No puede ser universal, sino inteligente y focalizada, y que incluya no solo alimentos nutritivos sino también medicamentos", remarcó Salvia.

Por último, anticipó que el próximo 5 de diciembre el Barómetro de la Deuda Social publicará los últimos números sobre pobreza, y estimó que "seguramente ya hemos pasado el 38 por ciento".

"La situación es complicada, pero no catastrófica", afirmó Salvia.

Según un informe de la UCA, que fue presentado el viernes ante Alberto Fernández, hubo un aumento del 7,9% al 9,3% la cantidad de la población urbana que vive en hogares donde padecen hambre o inseguridad alimentaria severa. A su vez, la inseguridad alimentaria -aquellas personas que saltean comidas- en total pasó del 20,2% al 22,2% en todo el país.

Las cifras aportadas por la UCA refieren a la evolución que se produjo en este indicador durante el tercer trimestre de 2018 y lo que va de 2019.

Cómo funciona la tarjeta de alimentos que propone Alberto Fernández

El diputado Daniel Arroyo​ -que suena como posible ministro de Desarrollo Social a partir del 10 de diciembre- ofreció detalles este sábado sobre cómo serán las primeras medidas que se implementarán en el marco del programa "Argentina contra el hambre".



"Vamos a implementar una tarjeta de alimentos, que no permite extraer dinero sino comprar alimentos, se carga y se compra", explicó Arroyo en declaraciones radiales, y precisó que "la tarjeta de alimentos va a ser monitoreada para tener registro de los productos que se compran, así un conjunto de nutricionistas podrá orientar y mejorar la calidad de lo que consumen los chicos, ya que hoy existe el problema de la malnutrición".



Entre otras precisiones, el legislador dijo además que "el monto de la tarjeta se va a definir más cerca del 10 de diciembre", y aclaró que "el puntero político no va a poder darla porque la tarjeta la va a otorgar el banco público".



También precisó que, en una primera etapa, la tarjeta se entregará aproximadamente a 2 millones de beneficiarios en todo el país -actualmente 8 millones de personas reciben asistencia alimentaria- y que "las escuelas cumplirán un rol clave" en el programa contra el hambre.



Arroyo indicó también que los fondos para esta nueva ayuda "se reorganizarán de partidas que ya existen: este año se destinaron para ello 27 mil millones, y para el año que viene están previstos 40.000 millones, que se reasignarán sin tener un pacto fiscal ni cobrando un nuevo impuesto".



De esta manera, buscan cumplir con lo dispuesto en la ley de emergencia alimentaria, que fue prorrogada recientemente hasta 2022, un reclamo que vienen sosteniendo las organizaciones sociales.



La tarjeta se entregará también a referentes de comedores populares, "con un monto un poco mayor, y lo que compren también será codificado y monitoreado para acompañar una política nutricional", amplió en declaraciones a radio Nacional.



En cuanto al IVA, Arroyo criticó la decisión del gobierno de Mauricio Macri de "hacer una devolución universal del IVA alocada en el medio de una devaluación del 30%, que actualmente nadie sabe en qué parte de la cadena se devuelve", y que llevó a los gobernadores a realizar un planteo en la Justicia.



"Es medio absurdo lo que ha hecho el Gobierno de universalizar la devolución del IVA, por eso se judicializó. Nosotros hablamos de la población más crítica con un problema de hambre, donde el Estado tiene que hacer una contribución fuerte; es decir establecer un criterio para los que de verdad lo necesiten", explicó.



Con la tarjeta se podrá comprar cualquier alimento, excepto bebidas alcohólicas. "Si una familia consume los 13 rubros de toda la canasta básica va a haber descuentos especiales", anticipó.



Por último, defendió la presencia de personalidades como Marcelo Tinelli y Narda Lepes en la reunión de ayer, que fueron cuestionadas desde algunos sectores.



"Narda Lepes dio muchos consejos sobre la buena nutrición. Y Marcelo Tinelli tiene un compromiso social claro; cuando yo iba a algún comedor alguien me decía que estuvo el antes ahí, está muy comprometido con eso", remarcó.