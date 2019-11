Multitudinarias protestas contra el gobierno de Duque calientan las calles de Colombia

La marcha fue convocado por organizaciones sociales contra "el paquetazo" de medidas del presidente que incluye reformas laboral y previsional

Miles de colombianos protestaron este jueves en contra del presidente de Iván Duque, que tras quince meses en el poder afronta una convocatoria contra las políticas de su gobierno en momentos en que su popularidad está en rojo.



El diverso grupo de convocantes -sindicatos, estudiantes, indígenas, artistas, ambientalistas y partidos opositores- lidera un "paro nacional" contra las políticas económicas, sociales y de seguridad del mandatario conservador.



Enfrentamientos entre manifestantes y la policía antimotines, bloqueos de carreteras, marchas multitudinarias en varias ciudades y estaciones de subte cerradas marcaron las primeras horas del paro nacional en Colombia, convocado por organizaciones sociales contra "el paquetazo" de medidas del presidente que incluye reformas laboral y previsional.



En Medellín se reportaron los primeros enfrentamientos entre el Esmad (Escuadrón Móvil Antidisturbios) y encapuchados durante el transcurso de una movilización que se dirigía hacia el parque de las Luces, donde se hará la primera concentración liderada por el gremio de maestros.



En Bogotá, desde la madrugada empezaron los primeros reportes de bloqueos en las estaciones del Transmilenio (TM), el sistema de transporte público de la ciudad capital: "Se detiene la flota y se cancela alimentación. Los buses inician retornos en la estación 21 Ángeles", explicó TM a través de su cuenta de Twitter.



En el populoso sector de Suba, en el noroeste de Bogotá, también había esta mañana bloqueos esporádicos en algunas estaciones del TM y conatos de enfrentamiento entre la Policía y manifestantes.



Al grito de "el pueblo unido jamás será vencido", una multitud increpó a policías que acudieron al lugar y lanzaron gases para dispersar a quienes bloqueaban los accesos.

Cese a la violencia

El líder indígena Luis Fernando Arias caminó con decenas de comuneros a Bogotá, por la carrera Séptima, por donde marcharon hasta la Plaza de Bolívar, punto de llegada de la protesta.



"Esperamos que la violencia en nuestros territorios cese", dijo. Y agregó: "Que se implemente la paz y que no nos sigan matando".



Por la misma vía la universitaria Valentina Gaitán, de 21 años, cargaba una pancarta para invitar a la movilización: "Que el privilegio no te quite la empatía".



"Hay mucho miedo de salir a las calles, pero sin embargo salimos porque mucho de ese miedo se difundió por parte del Estado con la represión simbólica, la militarización, el cierre de fronteras", afirmó.



Duque, que afronta un paulatino descontento social, reconoció el miércoles la legitimidad de algunos reclamos, aunque aseguró que hay una campaña basada en "mentiras" que busca desatar la violencia.



"Al tiempo que reconocemos el valor de la protesta pacífica, también garantizaremos el orden", afirmó.



Colombia cerró fronteras hasta el viernes para garantizar "la seguridad" y expulsó al menos 24 venezolanos señalados de querer infiltrar la marcha.



En Bogotá se desplegaron desde el fin de semana soldados para proteger "instalaciones estratégicas", según la alcaldía. Y la policía capturó el martes a dos personas señaladas de violencia en otras movilizaciones y se allanaron una treintena de residencias, medios de comunicación alternativos y centros culturales.



Algunos allanamientos fueron "declarados ilegales" por falta de "pruebas", reconoció el fiscal Fabio Espitia.



Otras ciudades siguieron la estela de lo que los marchantes consideran una "militarización" de Bogotá, que provocó la "preocupación" de la ONU en caso de que se reemplace a la policía en el control de "disturbios internos".

"Descontento" regional

Para el analista Jason Marczak, las marchas contra Duque, quien desde que asumió el poder en agosto de 2018 ha afrontado varias movilizaciones, es una "demostración considerable de descontento en la región".



"Los reclamos no resueltos y la profunda polarización sirven de escenario para esta manifestación masiva", opinó el experto del centro de estudios Atlantic Council, con sede en Washington.



Las centrales obreras convocaron a la protesta social el mes pasado, y desde entonces se les sumaron diversos sectores que medirán el pulso de Duque, incapaz de consolidar mayorías en el Congreso y con reveses de su partido, Centro Democrático, en las elecciones locales de octubre.



El movimiento obrero rechaza supuestas reformas para flexibilizar el mercado laboral y cambiar el sistema de pensiones, los indígenas exigen protección luego del asesinato de 134 comuneros desde que asumió Duque, y los estudiantes, más recursos para la educación pública.



Todos cuestionan las políticas económicas del gobierno, su política de seguridad enfocada en el combate del narcotráfico, el asesinato de decenas de líderes sociales y su intento de modificar el pacto de paz que desarmó a la exguerrilla FARC en 2016.



En una Colombia que prevé un crecimiento económico por encima del promedio regional, pero con altos índices de desigualdad y desempleo, el "paro nacional" ha generado especial expectación por la convulsión social que, sin denominador común, ha sacudido a Ecuador, Chile y Bolivia.