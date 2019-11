Denuncia por violación: comentarios machistas de Alperovich a una periodista durante la campaña

En abril de este año, en plena campaña a gobernador por Tucumán, tuvo una actitud denigrante hacia la conductora de un programa televisivo

El senador tucumano José Alperovich, quien acaba de ser denunciado por una sobrina por violación, protagonizó en abril de este año una entrevista que lo convirtió en el centro de las críticas luego de realizar una serie de comentarios machistas.

En su campaña a gobernador por la provincia que comandó entre 2003 y 2015, le realizaron una nota en el noticiero matutino de La Gaceta, a cargo de los periodistas Carolina Servetto e Indalecio Sánchez.

En ese entonces, quien fuera candidato a gobernador acosó y cosificó a la periodista, quien se mostró incómoda durante la nota por el tenor de los comentarios del dirigente político.

- Está aquí con nosotros el senador José Alperovich, candidato a gobernador que después de un tiempo sin hablar en público está acá con nosotros. ¿Cómo le va, senador? Gracias por la visita.



- ¿Cómo andan? Bien, bien.



- Un gusto tenerlo nuevamente por aquí.



- Hermoso, muy lindo el lugar, esta chica que me encanta, es el perfil que a mí me gusta.



Esas fueron las primeras palabras del senador, frente a lo cual la periodista comenzó a sentirse incómoda.

Más adelante, Alperovich se refirió a ciertos dirigentes que "no pueden trabajar más en el Estado", tras lo cual señaló que prefería no asumir en caso de no darse ciertos camibos en esta cuestión. Y dijo: "Me voy a pasear más tiempo, me voy a Miami con mis nietos, o la puedo mirar más tranquilo a esta preciosura", refiriéndose a la periodista.



En otro segmento, cuando Servetto le pregunta por qué no había aceptado las invitaciones anteriores, el senador le dijo, haciéndose el simpático y menospreciando los dichos de la periodista: "No te sale ponerte en mala, ¿sabés? No te sale. A mí me hacés acordar a mi señora vos".

Ya en el final de la entrevista, Alperovich insitió: "Hay que recorrer las villas, no digas 'sí, se' me encantaría que me acompañes".



Este comportamiento no pasó desapercibido por muchos organismos, como fue el caso de la Comisión de Mujeres Trabajadoras de Prensa de Tucumán, que representa a las periodistas tucumanas, quiened manifestaron mediante un comunicado: "Ante la actitud denigrante del actual senador nacional y exgobernador de Tucumán, José Alperovich, con la conductora del programa Buen Día de La Gaceta, Carolina Servetto, desde la Comisión de Mujeres Trabajadoras de Prensa de la APT repudiamos enérgicamente la forma en la que se dirigió, en reiteradas oportunidades, cosificando a nuestra compañera". Y advirtieron que se dirigió a Servetto "con piropos fuera de lugar y desmereciendo sus aportes o preguntas".