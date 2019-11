Grabois cruzó a ruralistas que rechazan retenciones: "No vamos a aceptar que un tercio de la población viva en la miseria mientras un puñado se enriquece"

El dirigente social cuestionó que "un puñado" se enriquezca "con los bienes naturales" del país mientras "un tercio de la población vive en la misera"

El dirigente social Juan Grabois salió al cruce de declaraciones de Dardo Chiesa, el titular de Confederaciones Rurales Argentinas, quien advirtió que el sector no aceptará una suba de retenciones a las exportaciones cuando asuma el próximo gobierno.

"Estamos absolutamente en contra y no las vamos a aceptar. Entendemos las urgencias, entendemos que existen, y habría que charlar un rato largo", dijo Chiesa este miércoles.

El ruralista también señaló que si se elevan las retenciones a la soja, el sector dejará de producir y se generar una desinversión. "Va a caer mal, no sé hasta qué grado vamos a poder parar a la gente", advirtió el ruralista.

La postura de Chiesa es análoga a la de otros sectores del campo, como la Federación Agraria (FAA) y la Mesa de Enlace de entre Ríos, que este miércoles también manifestaron su rechazo a la suba de retenciones.

Ante el duro planteo de Chiesa, Juan Grabois, dirigente social afín al Frente de Todos, salió al cruce con una breve carta, en la que le advierte: "No vayamos a un choque que vuelva a dañar a nuestro amado país".

Y recalca: "Nosotros tampoco vamos a aceptar que un tercio de la población viva en la miseria mientras un puñado se enriquece con los bienes naturales".

Grabois subrayó que no está en contra de "los chacareros, los gringos de la Pampa, los colonos". En cambio, expicó: "El problema es con el 1% que concenta el 40% de la tierra, esos mismos que a ustedes los miran de arriba y se tapan la nariz si un chacarero pasa cerca del Jokey Club".

Y propuso: "Hagamos un frente de unidad productiva, agraria y social contra los abusos de las semilleras, cerealeras y grandes terratenientes para alimentar al pueblo, repoblar la Argentina".

A continuación, el texto dirigido a Chiesa que Grabois publicó en sus redes sociales:

Estimado Dardo Chiesa, que no los usen los gordos de la SRA y las trasnacionales que sólo buscan sus propios intereses, no tienen patria, religión ni bandera. No vayamos a un choque que vuelva a dañar nuestro amado país. Nosotros tampoco vamos a aceptar que un tercio de la población viva en la miseria mientras un puñado se enriquece con los bienes naturales en forma excluyente e insustentable, pero hay formulas intermedias para resolver las contradicciones sociales en forma equitativa, en beneficio de los verdaderos productores rurales y la población urbana más pobre, en el marco de un proyecto de país dónde quepamos todos y el derecho a la tierra, el techo y el trabajo sea una realidad para el conjunto.

Para ninguno de nosotros el problema son los chacareros, los gringos de la Pampa, los colonos. Como te conté, mi familia materna viene de las colonias de Santa Fe, mi familia paterna de las colonias de Entre Ríos. Todos los descendientes de migrantes somos hijos de la tierra, llevamos la chacra en nuestra memoria histórica.

El problema es con el 1% que concenta el 40% de la tierra, esos mismos que a ustedes los miran de arriba y se tapan la nariz si un chacarero pasa cerca del Jokey Club. El problema son las diez empresas que concentran el 90% de las exportaciones. El problema son esos monstruos multinacionales, como me contaste, han patentado la vida y te quieren cobrar infinitamente por los cultivos que produce una semilla genéticamente modificadas. Una política nacional de biotecnología y agroecología, una política alimentaria, un mecanismo adecuado para diversificar la producción son posibles si ellos no nos enfrentan.

Hagamos un frente de unidad productiva, agraria y social contra los abusos de las semilleras, cerealeras y grandes terratenientes para alimentar al pueblo, repoblar la Argentina, cuidar la madre tierra, garantizar la mesa de los argentinos y conquistar la justicia social. A ellos, el 1%, no les importa, sólo piensan en sostener sus privilegios a costa del bien común y el futuro del país. A nosotros, sí.