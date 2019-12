Nuevo Gabinete: Alberto Fernández confirmó a Ginés González García como su ministro de Salud

El presidente electo dio a conocer el nombre de quien estará a cargo del Ministerio en la entrega del Doctorado Honoris Causa al sanitarista

El presidente electo Alberto Fernández confirmó que Ginés González García será el ministro de Salud durante su gestión.

Así lo dio a conocer durante su participación en la ceremonia de entrega del Doctorado Honoris Causa al sanitarista en la Facultad de Medicina por el Día del Médico, en donde relató cómo fue la conversación cuando le hizo la propuesta.

"Un día lo llamé a mi oficina y le dije: ‘Hice lo imposible para no tener que convocarte. Pero te necesito Gines’. No yo, te necesita la Argentina que se ha vuelto a enfermar de sarampión, de varicela, que ha vuelto a recrudecer la tuberculosis. Son millones de argentinos que no tienen tiempo. No hay tiempo para aprender, Ginés. Vení y hacete cargo que vos todo lo sabés", contó Fernández.



Alberto Fernández brindó un discurso en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires por el Día del Médico y aprovechó para realizar un anuncio para su gabinete. En su monólogo, declaró que Ginés González García será su ministro de Salud durante su presidencia.

Ginés González García ya fue el ministro de Salud entre 2002 y 2007 y luego fue designado embajador de la República Argentina en Chile entre 2007-2015.

Ya está todo el gabinete elegido

Durante la jornada, el presidente electo había remarcado que "ya está todo elegido" el Gabinete y subrayó que la futura vicepresidenta, Cristina Kirchner, "no llenó de nombres propios" la estructura de colaboradores del mandatario.

La presentación oficial del equipo de ministros será el próximo viernes a las 18:00 en las oficinas del barrio porteño de Puerto Madero, donde se sacarán la primera foto juntos antes de la asunción.

A una semana de llegar a la Casa Rosada, Fernández también se refirió al rol de los gobernadores a la hora de definir los nombres de los ministros y, tras señalar que "hay mucha representación del Interior", aclaró que el Frente de Todos "no es una cooperativa".

"Hay todo. Ya está todo elegido. Estamos trabajando", sostuvo el futuro mandatario sobre el Gabinete.

Si bien en público evitó dar nombres, Fernández confirmó a Agustín Rossi como ministro de Defensa, al hablar este lunes por la tarde ante los diputados del Frente de Todos en el edificio anexo de la Cámara baja.

De esa reunión también salieron ratificados Felipe Solá en Cancillería y Daniel Arroyo en Desarrollo Social.

En tanto, Matías Lammens será el próximo ministro de Turismo y Deportes.

En declaraciones radiales, Fernández fue consultado sobre los nombres que suenan como posibles integrantes del Gobierno y afirmó: "Algunos sí, otros no. Ponen nombres, los sacan".

En ese sentido, se refirió a la situación del senador nacional por Córdoba Carlos Caserio, quien tenía destino de ministro de Transporte, pero finalmente permanecerá en su banca.

"Fue un caso distinto: tuvo una larga charla con Cristina, que le pidió que se quede en el Senado y él eligió quedarse", explicó.

Al ser consultado sobre el rol de la vicepresidenta electa en el armado de la estructura del futuro Gobierno, Alberto Fernández manifestó: "Influyó lo mismo que influye cualquier persona de quien valoro su opinión. Cuando vean los nombres, van a ver que Cristina no llenó de nombres propios el Gabinete".

"(El líder del Frente Renovador) Sergio (Massa) también participó del Gabinete y también lo escucho. Soy consciente de que somos un frente. Lo que busco es que todos estén representados. Los que estén allí, más allá de dónde vienen, gozan de mi confianza y mi respeto intelectual", añadió.