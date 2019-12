"A partir de ahora vamos a ver al verdadero Alberto Fernández", asegura el analista Carlos Fara

El analista político con más de 33 años de experiencia dialogó con iProfesional sobre la conformación del Gobierno y de la polémica desatada en el Congreso

En pleno armado político de los distintos ministerios y secretarías del Gobierno, Carlos Fara, analista político con más de 33 años de experiencia y presidente de la consultora que lleva su nombre, compartió con iProfesional su visión sobre el debut del gobierno de Alberto Fernández y su relación de poder con las distintas fuerzas que engloban su coalición.

Además, este experto que ha participado en más de 140 campañas electorales en Latinoamérica, opina sobre el polémico primer proyecto de "ley de Solidaridad Social" del oficialismo aprobado en el Congreso.

-¿Cómo analiza los desafíos políticos que tiene Alberto Fernández en su inicio de Gobierno?

-Alberto comenzó su gestión con un discurso moderado, sensato y en línea para evitar la grieta, diferenciándose del estilo de Cristina. Creo que va a atravesar dos tensiones: una desde lo económico y otra desde lo político, que es convertirse en un gobierno una coalición electoral. Me parece que va a tener tiempo para eso, que va a poder marcar autoridad. Al compartir algunas decisiones con Cristina también conlleva ganancias y costos con ella, de manera que hoy todos están interesados de que a Alberto le vaya bien dentro de la coalición.

-Al respecto, ¿de qué manera le puede jugar la polémica ocasionada por la reciente sanción en el Congreso de la llamada Ley de Solidaridad Social?

-Me parece que, obviamente, el debate que se instaló sobre las jubilaciones de privilegio desde ya generó ruidos. Lo otro que se instaló socialmente es el cuestionamiento de por qué los legisladores y funcionarios no se bajan los sueldos, cosa que empezó a provocar movidas en ciertos lugares. Entonces ver cómo se reparten las cargas y qué esfuerzos hace cada uno de los sectores, más allá que sean gestos simbólicos, es importante. Después, frente a este tipo de situación, los sectores medios que no votaron a Alberto van a percibirse como los más castigados por las medidas de emergencia económica.

-En cuanto a la conformación de los cargos en el Gobierno, ¿cómo evalúa al Gabinete que ha designado Alberto Fernández?

-El Gabinete es de múltiples representaciones atendiendo a la diversidad que significa el Frente de Todos: hay albertistas, hay massistas y una menor representación a la esperada para los gobernadores y el sindicalismo. Habrá que ver cómo termina la composición de las segundas y terceras líneas para ver cómo quedan todos conformados. Y respecto al kirchnerismo, hay funcionarios en puestos claves para Cristina, pero en términos generales me parece que el Gabinete no tiene grandes estrellas, como el estilo que tuvo la gestión de Néstor Kirchner. Es decir, veo que hay gente más especializada en sus roles, como Daniel Arroyo, Trotta, Beliz, Gines González García. Porque aquí el Presidente es el que hace la política y los ministros son como asistentes técnicos.

-¿Cuáles piensa que son los puntos más fuertes y débiles del Gabinete?

-Entre los positivos, me parece que es la elección de figuras que le aseguran expertise técnico y temático, como las mencionadas antes. En general, es gente que además no se puede sospechar de su transparencia, caso Katopodis, Meoni en Transporte, María Eugenia Bielsa o Beliz, entre otros. Por el lado de los puntos débiles, estos tienen que ver con aquellos designados que no son ministros, pero que por ahí tallan en la discusión, como los personajes que son garantía para Cristina: Vanoli, Zanini, Marco del Pont, Pesce (presidente del Banco Central), y hay que ver otros personajes en puestos clave que van a actuar a control remoto de CFK.

-¿Qué opina de las señales que brindó Cristina Fernández de Kirchner respecto a la fortaleza que tiene dentro del Gobierno?

-Pueden ser o no complicadas dependiendo de la habilidad de conducción de Alberto Fernández y, sobre todo, si él puede generar en los próximos 90 días expectativas económicas positivas. No digo que la economía mejore, pero que cambie el clima, que hoy es muy negativo. Me parece que ahora vamos a ver al verdadero Alberto, porque él tiene una personalidad fuerte, no es maleable.

-En la primera ley clave y polémica, el Congreso actuó a favor de Alberto Fernández, ¿cómo jugará en adelante?

-Creo que el Congreso son dos partes: los gobernadores por un lado y el Cristinismo por el otro. Creería que, en general, los gobernadores no deberían haberse sentido muy bien "pagados" en la conformación de este Gabinete, con lo cual, más adelante (no ahora, obviamente), le pueden pasar alguna factura a Alberto.