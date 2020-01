El periodista K, Diego Brancatelli, será funcionario del Municipio de Pilar: qué cargo le dieron

El panelista de Intratables fue designado por decreto como Coordinador Ejecutivo en la Secretaría General de la municipalidad bonaerense

El periodista kirchnerista Diego Brancatelli se sumará a la gestión de Gobierno del intendente de Pilar, Federico Achával, para estar a cargo de la coordinación de un programa municipal para fortalecer y desarrollar los clubes de barrios.



El nombramiento del panelista de Intratables se oficializó a través del decreto 4163/19, que se publicó en el Boletín Oficial del municipio bonaerense el 27 de diciembre.

En el mismo, queda oficializado que el reconocido periodista defensor de las políticas del kirchnerismo pasa a ser el "Coordinador Ejecutivo de Secretaria en la órbita de la Secretaría General" de la Municipalidad del organismo estatal.





Gracias @federicoAchaval x confiar en mí y delegarme semejante responsabilidad.

Juntos vamos a trabajar para fortalecer y desarrollar los Clubes de barrio, el Deporte y trabajar como lo venimos haciendo hace años. Vamos a recuperar los derechos de los Argentinos y los Pilarenses pic.twitter.com/Q3zz3Skus7 — Diego Brancatelli (@diegobranca) January 8, 2020

Brancatelli había participado de la campaña de Achaval para las elecciones pasadas, para el municipio en el que vive y en el que trabajó como periodista deportivo antes de saltar a la televisión.



El 10 de diciembre pasado, Achával sucedió a Nicolás Ducoté, de Juntos por el Cambio, tras una reñida elección.

En diálogo con Teleshow, el periodista brindó detalles sobre su labor en la Secretaría del municipio bonaerense: "Lo que ahora conocieron los medios nacionales fue el nombramiento, pero yo vengo colaborando en Pilar desde 2003 gracias a trabajar en los medios digitales y a Hugo Ferrer, que me escuchó relatar en una radio de Pilar y me llevó a C5N. Viví muchos años en Pilar, ahora tengo mi casa acá. Tal vez es nuevo para muchos que no me conocen y se sorprenden, pero fui con los Torneos Juveniles Bonaerenses durante cinco años seguidos, viajé a Venezuela para la Copa América en representación de Pilar para los torneos de chicos con capacidades diferentes, tengo mil historias para los que creen que no tengo relación con Pilar".

"Cuando lo acompañé en toda la campaña a Federico le propuse desarrollar un programa o un proyecto de fortalecimiento de apoyo y respaldo a los clubes de barrio, porque conocí muchos clubes de barrio en Pilar que la están pasando muy mal y le interesó", expresó en relación a su propuesta para ayudar a hacer crecer el municipio.

"Empecé por ordenar todos los papeles. Entonces propuse hacer un registro que comprende no solo a instituciones deportivas sino sociedades de fomento, murgas, todo lo que sean organizaciones no gubernamentales, son más de 900 en Pilar. Una vez que tenga todo el listado y demás, los voy a acompañar para que normalicen su situación legal, ayudarlos a que tengan tarifa social, fortalecerlos en cuestiones de infraestructura, todo eso es parte de todo el laburo", enumeró sus metas.

"Después hay dos polideportivos. Uno de ellos cuenta con un microestadio espectacular que está en desuso; voy a ponerlo en valor en infraestructura pero también en actividades. No descartamos que se haga algún recital o partido y que todos los fondos vayan como destino a fondos de fortalecimiento deportivos o de entidades deportivas. Quiero hacer un centro de alto rendimiento y trabajar mucho en lo social. El intendente me encomendó buscar lugares donde podamos construir polideportivos en los lugares más humildes" , agregó con respecto a su función.

Según su testimonio, hay "muchas instituciones deportivas" que también funcionan como "merendero o para dar un plato de comida", por lo tanto cumplen, además, con una función social. En ese sentido, indicó: "También estoy colaborando con el programa de Argentina y Pilar contra el Hambre, yendo por los comercios para inscribirlos para que puedan recibir tarjeta alimentaria, 10.500 familias van a recibir ese beneficio acá en Pilar".

Hoy junto a @FedericoAchaval recibimos a @vtolosapaz en Villa Rosa, quien anunció que #Pilar recibirá $53 millones en tarjetas AlimentAR

Serán 10500 familias beneficiadas.

Fue la 3ra Mesa de Argentina y Pilar contra el hambre.

Hay mucho por hacer. pic.twitter.com/RMqe0cSjih — Diego Brancatelli (@diegobranca) January 8, 2020

Respecto a las funciones que comprende su cargo, precisó: "No puedo estar en esto solo, por lo tanto va a haber grupos de 10, 20, 30 personas. Yo voy a laburar desde la ejecución de diferentes tareas, acciones que vamos a implementar en todo el municipio. El cargo depende de la secretaría municipal, es un cargo chiquito a lo que es el organigrama nacional. La operación que me han hecho en los medios es insólita, pero a mí me beneficia, me encanta, estoy orgulloso de que hablen de mí. Soy coordinador de una Secretaría de un municipio, es nada, pero es publicidad para que sepan que lo que hago lo hago con pasión, me encanta que sepan lo que estoy haciendo".

Este nuevo trabajo no modificará su trabajo en los medios. "Mis días son iguales, lo que cambió es el nombramiento y todos se espantaron; pero mis días, mis tiempos, son igual que siempre. Voy a Intratables, mi vida sigue normal. No acepté ni quiero otro cargo porque no quiero ser incompatible con lo que estoy haciendo. Yo no tengo firma, no manejo presupuesto: lo mío es estar acompañando a los clubes de barrio, es mucho más territorial. Yo sé que hay cargos que son incompatibles, esto no tiene nada que ver porque lo vengo laburando hace muchos años", se explayó.

"Ser periodista militante es esto, estar comprometido con un proyecto político. Nunca lo negué, nunca lo oculté, y hasta siempre dije que era mi interés transformarle la vida a la gente, así que estoy siendo coherente con lo que siempre pensé", destacó, para luego referirse a si éste es el primer paso de una carrera en política.

"Siempre dije que mi interés era crecer en materia política, pero hoy solo pienso en acompañar a Federico. Si yo logro hacer piletas en un barrio humilde donde nunca hubo pileta, o tender el puente para transformarle la vida a la gente, el tiempo me va a abrir puertas y llegarán ofrecimientos, si laburo mal quedará en esto. Hoy lo único que quiero es que le vaya bien a Federico", concluyó.