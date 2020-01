Estados Unidos recordó a Nisman y pidió al mundo luchar contra Hezbollah

El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, recordó al fallecido fiscal Alberto Nisman a cinco años de su muerte y destacó su "esfuerzo incansable" en la causa AMIA, al tiempo que instó al mundo a declarar "organización terrorista" a Hezbollah.

"En el quinto aniversario de la muerte del fiscal Alberto Nisman, recordamos el ataque de 1994 contra el centro judío AMIA en Buenos Aires y su esfuerzo incansable para llevar a sus responsables a la Justicia", sostuvo el funcionario norteamericano.

On this 5 year anniversary of prosecutor Alberto Nisman’s death, we remember the 1994 AMIA Jewish center attack in Buenos Aires and his tireless efforts to bring the perpetrators to justice. We call on all nations to designate #Hizballah as the terrorist organization it is.