Expareja de Florencia Kirchner trabajará en la Casa Rosada: qué cargo tendrá Camilo Vaca Narvaja

Será parte de la Secretaría General de la Presidencia. Su tía, Patricia, fue designada en la AFIP y Sabino, hermano, sería designado embajador en China

La ex pareja de Florencia Kirchner, que pasa sus días en Cuba por problemas de salud que le imposibilitan volver al país, visitó varias veces la Casa Rosada en los últimos días.

El miércoles pasado, el joven dirigente peronista salió de la Casa de Gobierno más sonriente que de costumbre: terminaba de cerrar su incorporación a la administración de Alberto Fernández que se oficializaría en los próximos días.



Vaca Narvaja, integrante de una familia ligada a la militancia peronista -su padre, Fernando, fundó la agrupación Montoneros- y de estrecho vínculo con Cristina Kirchner -clave en la designación de su ex yerno, con quién viajó a Cuba en varias oportunidades a visitar a su hija-, que había trabajado junto a Julián Domínguez en su paso por la presidencia de la Cámara de Diputados y en su fallida candidatura a la gobernación bonaerense, será parte de la Secretaría General de la Presidencia que conduce Julio Vitobello. Estará a cargo de la Dirección General de Acción de Gobierno, según publicó el diario Clarín.



De esta manera, los Vaca Narvaja suman otro integrante de la familia a la administración del Frente de Todos. Patricia, tía de Camilo, ex embajadora argentina en México, asumió el mes pasado como subdirectora General de la Subdirección General de Servicios al Contribuyente en la AFIP que dirige Mercedes Marcó del Pont. Fue oficializada en el Boletín Oficial a través del decreto 489 del 2019, días después de la asunción de Fernández.



Camilo Vaca Narvaja, sociólogo y docente universitario, cobró notoriedad mediática a fines del 2014 cuando trascendió el romance que mantenía con la hija menor de los Kirchner.

Para entonces, el dirigente militaba en La Cámpora, la agrupación fundada por Máximo Kirchner, su ex cuñado, y asesoraba al bloque del Frente para la Victoria en Diputados, aunque estaba contratado a través del Ministerio de Planificación Federal que conducía Julio De Vido. Antes, el joven había formado parte del equipo asesor de Juan Cabandié en la Legislatura porteña.



El futuro funcionario fue, en los años del gobierno de Mauricio Macri, un ferviente defensor del kirchnerismo a través de las redes sociales.



Pero hay otro Vaca Narvaja que pugna por un lugar en la nueva administración del Frente de Todos. Se trata de Gustavo Sabino Vaca Narvaja, hermano de Camilo, que trabaja para quedarse con la embajada en China. Tiene el aval del diputado Eduardo Valdés, cercano a la ex Presidenta y a la familia mencionada, que la semana pasada almorzó con el Presidente en Casa Rosada.



Sabino Vaca Narvaja trabajó en el Senado durante la gestión de Amado Boudou. Y se especializó en los últimos años en temas vinculados al gigante asiático, aunque, por ahora, no hay una definición sobre la embajada en ese país. Hay varios nombres en danza