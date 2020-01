Macri, presidente de la Fundación FIFA: los memes colmaron las redes tras su designación

El ex mandatario argentino volvió al centro de la escena este martes al aceptar el cargo de presidente de la Fundación FIFA. Las redes lo castigaron

Mauricio Macri volvió a ser noticia este martes, al ser designado como presidente de la Fundación FIFA, y generó fuertes repercusiones.

Varias personalidades destacadas de la política y el fútbol pudieron se expresaron al respecto y al ex mandatario le llovieron tanto críticas como apoyos.

Marcelo Tinelli fue uno de los más duros con Macri. "Me parece lamentable que una persona que sin ningún pudor y siendo PRESIDENTE, manifestó que venía diciéndole a sus colaboradores que los mercados no nos iban a dar más plata y que nos íbamos a la "mierda", hoy sea distinguido en FIFA. Triste noticia para los que amamos el fútbol", sostuvo desde su cuenta de Twitter.

Además, tanto el presidente de Boca Juniors como el de River Plate se manifestaron acerca de la cuestión. Rodolfo D’Onofrio calificó como "lamentable" el hecho, además de señalar a Macri como culpable del "más de 30% de pobreza" y "responsable de los últimos 4 años en el manejo que vive el fútbol argentino".

Por su parte, Jorge Amor Ameal declaró en una entrevista con Radio Nacional que la FIFA "debió consulta con nosotros los dirigentes de AFA". "No estoy de acuerdo con el nombramiento, los dirigentes políticos tienen que hacer política y la FIFA no es premio consuelo", arremetió el flamante presidente xeneize. No obstante, los usuarios de las redes sociales optaron por el humor a la hora de referirse al tema.

