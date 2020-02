José Luis Espert: "Lo de Guzmán en el Congreso fue una payasada y una tomada de pelo"

La exposición del ministro de Economía, Martín Guzmán, ante el Congreso fue "una payasada y una tomada de pelo", afirmó el economista José Espert.

y "sólo le faltó decir que la Tierra es plana", afirmó este miércoles el economista y excandidato presidencial José Espert.



En declaraciones a TN, Espert se quejó de que "Argentina no pare de hablar de temas que el mundo ya dejó de hablar" y dijo que lo único que la exposición le dejó claro "es que Guzmán es funcionario de un gobierno que es parte del problema y no de la solución hasta ahora".



"Es poco serio decir, como dijo el ministro, que no vamos a permitir que fondos extranjeros condiciones al pueblo argentino, pero el condicionamiento viene por la deuda que tenemos", dijo Espert sobre Guzmán, al decir que el titular de la cartera y encargado de las negociaciones con el FMI y los acreedores es "un impresentable".

"El comerciante o el industrial se funden por culpa de tipos como Guzmán, Machinea o Prat Gay y todos los impresentables que han manejeado el país", aseguró Espert.

"La deuda que se vota en el congreso, no nació de un repollo", justificó Espert al decir que la culpa de la deuda no es de los prestamistas, como afirma Martín Guzmán.

"Los mismos tipos que hoy se rasgaban las vestiduras porque la deuda es impagable, son los mismos que la votaron. Estamos frente a un conjunto de psicópatas que lo que hacen es devorarnos y hacernos creer que el problema es un tercero, pero el problema son ellos", sentenció.



Espert reconoció que "el gobierno norteamericano cometió una gran irresponsbalididad con Macri al prestarle a un gobierno mucho más de lo que podía prestarle a Argentina" y dijo que "el FMI sabe que se mandó una gran macana", sin embargo, asegura que la clase política es la principal responsable de la situación.

"Ya hace 6 años le echábamos la culpa a los que nos dieron prestado", recordó Espert, quien dibujó la situación: "No querés pagar el costo político ni bajar el gasto público, te endeudas y después tampoco querés pagar la deuda. Estamos chiflados si pensamos que el mundo nos va a dar bola así", se quejó.



Espert cree que Argentina tiene un "gobierno en problemas". El presidente "Fernández vino de Europa un poco agrandado, pero ahora Europa se quiere cortar las venas porque llegó y al otro día defaulteó un bono", dijo, y agregó sobre la vicepresidenta Cristina Kirchner que "es una maquina de decir estupideces y que no para de decir tonterías, que delira, pero tiene una enorme influencia en el gobierno".

"A 2 meses de gobierno, Fernández defaulteó la deuda y ya tuvo una crisis con los dos ministros de Seguridad, el de la nación y del principal distrito electoral de la Argentina, así que sin dudas en un gobierno en problemas", concluyó.