Larroque, sobre el campo: "Podemos haber cometido algún error y eso hay que corregirlo"

"No hay que tener temor a aceptarlo", indicó el legislador kirchnerista y pidió ser cuidadoso con las formas en que explican y defienden las ideas

Lejos del perfil combativo de la década K, el diputado nacional Andrés "El Cuervo" Larroque habló sobre el paro del campo. "Hay un proceso de charlas y negociación desde el comienzo del Gobierno. No es que se toma una medida de buenas a primeras sin diálogo con los sectores. Tampoco la postura es homogénea, hay multiplicidad de matices y quizás después se hegemoniza algún planteo más radicalizado", señaló sobre el anuncio del sector que la semana próxima tendrá cuatro días sin actividad en protesta por la suba de las retenciones a la soja.

En diálogo con Radio Cultura, el jefe de la agrupación de Máximo Kirchner hizo un mea culpa y habló también sobre el conflicto que desató en el año 2008 la Resolución 125.

"En aquel momento, con Cristina, el Gobierno siempre estuvo dispuesto al diálogo, pero en un momento quienes lo cortaron fueron los sectores de la dirigencia agraria. Tenían sus motivos y fue una pelea que le costó mucho al país en general. No creo que haya habido grandes ganadores. Esa división fue muy costosa para la Argentina y lo pagamos los cuatro años últimos", señaló.

En el mismo día en que el ex secretario general de la Presidencia Oscar Parrilli dijo que "el campo es el responsable de la crisis y estamos orgullosos de que nos ataquen", el diputado bonaerense se mostró por demás prudente. "Hay que ser cuidadosos en las formas porque no todo es lo mismo y en un proceso como está el país, si hay sectores hiperminoritarios que no van a querer aportar, no hay que engrosarles las filas. Me parece que hay que ser muy cuidadosos", dijo.

Luego se mostró más confiado que muchos de los protagonistas de las discusiones. "Hay que esperar, creo que por más que haya una tensión ya expresada hay que ver cuál es el desenlace del proceso", respondió sobre el renovado conflicto. Y agregó: "Se pueden encontrar los mecanismos para resolver estas tensiones. En un gobierno que se inicia se puede buscar marcar la cancha o establecer una correlación de fuerzas. Me parece que tenemos que apostar a la política y a la posibilidad de encauzar cualquier tipo de conflicto. En definitiva, el país no se puede desarrollar con un solo sector que le vaya bien. Hay que buscar la manera de equilibrar el desarrollo del conjunto. La propuesta que está haciendo el gobierno y el ministro de agroindustria es bastante realista respecto a la situación que tenemos en Argentina y observando las diferencias al interior de ese sector para no volver a cometer errores del pasado".

Sobre lo que ocurrió diez años atrás cuando gobernaba Cristina Fernández y su vicepresidente Julio Cobos votó en contra de la suba de retenciones en el Senado, el legislador reconoció: "La autocrítica está a la vista. Se modificaron muchísimas cuestiones inclusive en la conformación del Frente de Todos y su reagrupación".

"Tema por tema podemos ir mirando y observando que naturalmente hubo un montón de cosas que estuvieron mal de cómo se planteó el conflicto en aquel momento por parte de las patronales agrarias, pero nosotros en términos de formas podemos haber cometido algún error y eso hay que corregirlo, no hay que tener temor de aceptar eso. No nos equivocamos en la intención de fondo que desarrollar un país y buscar la armonía entre todos los sectores".