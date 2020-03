Julio De Vido: "No tengo nada. Solo un autito que gané en un concurso de palomas"

El exministro de Planificación Federal Julio de Vido volvió a tomar distancia del gobierno de Alberto Fernández. A quién le apuntó

El exministro de Planificación Federal Julio de Vido dio una entrevista radial en la que volvió a tomar distancia del gobierno de Alberto Fernández, endureció sus críticas contra el exsecretario de Obras Públicas José López, al que tildó de "delincuente" y "operador macrista", y cuestionó al Procurador General del Tesoro, Carlos Zannini, con quien trabajó durante décadas en los gabinetes de Néstor y Cristina Kirchner.



Respecto a su patrimonio, el recientemente liberado exministro hizo dijo que solo tiene una chacra y un "autito" ganado en "un concurso de palomas".



"No tengo nada. Tengo una autito que debe valer 200 mil pesos. Lo gané en un concurso de palomas , porque soy colombófilo, con otro colombófilo de Tanti. Además, de ese autito, que no debe valer más de 200 mil pesos, tengo junto a mi esposa una chacra, luego de más de 40 años de trabajo . Hace 10 años que me iniciaron una causa por enriquecimiento ilícito y ni siquiera fui indagado", dijo De Vido.



"En mi caso, puedo decir que son todas mis causas fueron armadas . Todas exhalan pudrición", aseguró, antes de señalar que "es una discusión agotada" el debate sobre la existencia de presos políticos. "Es evidente que el voto de la gente sacó a los que nos perseguían y nos plesbicitó", agregó.



De Vido volvió apuntó contra el exsecretario José López, que se convirtió en "arrepentido" tras ser detenido con 9 millones de dólares en un convento bonaerense.



"José López es un delincuente asumido. Siempre dije que integró el equipo de Macri", dijo De Vido, tomando distancia de quien también lo acompañó desde los tiempos en que Kirchner construía su poder territorial en Santa Cruz. "Yo no lo nombré. Fue una decisión de los presidentes en su momento", agregó sobre López.



También cuestionó a Zannini, con quien compartió gabinete desde los tiempos de Néstor Kirchner en Río Gallegos. Fue en el marco de los desencuentros que, dijo, el peronismo nacional tuvo con los gobiernos peronistas de Córdoba.



De Vido dijo que él nunca discriminó como ministro a Córdoba y destacó al fallecido exgobernador José Manuel De la Sota. "Tengo la mejor opinión de De la Sota. En lo personal, nunca estuve en contra del cordobesismo, que me pareció una postura inteligente. Es el PJ nacional el que debe reconciliarse con los cordobeses, no al revés. Con Schiaretti también tuve una buena relación, pero tenía más afinidad con De la Sota", dijo.



Luego cuestionó al senador Carlos Caserio, lugarteniente de De la Sota durante años y hoy aliado de Alberto Fernández. "El PJ debe cambiar los interlocutores con Córdoba", dijo. Fue luego de cargar contra Zannini: "También lo digo por Zannini, en las elecciones de 2015. No ganó ni en su pueblo".



Durante la entrevista radial, De Vido volvió a marcar distancias con el presidente Fernández. Fue cuando respondió que no está en sus planes inmediatos volver a ser funcionario. "Con este gobierno no, porque no me considero oficialista. Tal vez a futuro, quizás en otro momento".