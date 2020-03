Boom de compras por coronavirus: Alberto advirtió que no se tolerarán subas de precios y anticipó más controles

El mandatario, en conferencia de prensa, apuntó contra los comerciantes que incrementaron sus precios y les dijo: "la Argentina de los vivos se acabó"

El presidente Alberto Fernández, luego de la reunión con parte de su gabinete en la que se analizaron las medidas a tomar por el avance del coronavirus, indicó que "la gente no debe tener miedo al desabastecimiento ya que es algo que no será un problema. Es cierto que hay gente que ha subido los precios, a ellos les digo y aviso que la Argentina de los vivos se acabó".

En particular, el mandatario apuntó contra los incrementos de los precios del alcohol en gel y los barbijos y dijo que se les aplicará la Ley de Defensa de la Competencia e indicó que se retrotraerán los aumentos. Además, el lunes tendremos una serie de medidas sobre los productores de esos productos".

"Hay normas que castigan al que retiene y no entrega la mercadería especulando con el precio. El lunes saldrán inspectores a controlar los casos. En el alcohol en gel le pedí a Agustín Rossi que el Ejército lo produzca", dijo el domingo por la mañana.

En tanto, los supermercadistas afirmaron que no hay peligro de desabastecimiento pese a las mayores compras de alimentos y productos de higiene que se dieron en los últimos días a causa del coronavirus y pidieron tranquilidad a los consumidores.

"Queremos transmitir que por ahora no hay ningún indicio de que podamos estar en situaciones de desabastecimiento, más allá de estas compras especiales o diferentes que se están realizando, a lo sumo lo que puede pasar es que no se encuentre la marca o la presentación que uno busca pero todo va a tener su alternativa", dijo a Télam el titular de la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), Juan Vasco Martínez.

El directivo aseguró que "se está haciendo el mayor esfuerzo posible, hubo operación logística de fin de semana que no es habitual. Esto genera más costo y no es incremento de las ventas porque en realidad el stockeo no se produce todos los días, tiene su pico y después pasa".

Vasco Martínez sostuvo que "los precios en general se mantienen como estaban antes de la crisis" y manifestó su deseo de "volvamos a la normalidad" en poco tiempo.

"Durante el fin de semana hubo un vuelco masivo en superficies medias y grandes no tanto en lo que es proximidad. Hubo que trabajar muy fuerte para mantener el abastecimiento lo más normal posible. La mayor demanda se dio en los rubros productos de almacén y limpieza", detalló el directivo de ASU, la entidad que agrupa a las grandes cadenas de supermercados.

Consultado sobre la posibilidad de que se tomen medidas que incrementen el nivel de restricción en materia de traslado de personas, Vasco Martínez dijo que "ya nos estábamos anticipando y se tomaron recaudos y que en la logística pesen los productos de alta rotación".