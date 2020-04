Alberto Fernández anticipó que la cuarentena no termina el 13 de abril, pero sí se va a "flexibilizar"

El Presidente reveló que el 13 de abril no se pondrá un punto final al aislamiento social, sino que se buscará una salida gradual

El presidente Alberto Fernández aseguró en la noche de este lunes que la cuarentena después del próximo 13 de abril no va a terminar, sino que se va a "flexibilizar", porque "todo el esfuerzo que se hizo" para evitar el contagio en las últimas semanas "no hay que perderlo".

"La cuarentena va a seguir, lo que vamos a hacer (después del 13 de abril) es flexibilizarla", aseguró el mandatario nacional en declaraciones al canal TN.

Al inicio de la última semana de aislamiento obligatorio, Fernández detalló que el martes encabezará una nueva conferencia con gobernadores para comenzar a definir juntos cuáles serán las actividades que comiencen a funcionar a partir del 13 de abril.

Según se supo de fuentes oficiales, ese encuentro virtual tendrá lugar a las 17:00.

"Estamos sintiendo que estamos un poco mejor, porque estamos un poco mejor (por la cuarentena), pero tenemos que ir con cuidado. Por eso, nunca tenemos que hablar de terminar la cuarentena", subrayó el jefe de Estado.

"Mañana tenemos una teleconferencia con todos los gobernadores para ver en qué lugar estamos", indicó el Presidente.

A la vez, subrayó que se reunirá con la CGT, la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Cámara Argentina de Comercio y Servicio (CAC) para ir "tomando decisiones en conjunto".

"Las clases seguro que no van a volver. No podemos congestionar el transporte público", enfatizó el mandatario nacional, al descartar que en las próximas semanas empiecen a funcionar las escuelas. .

En tanto, Fernández se refirió a las críticas de algunos sectores de la oposición y consideró que "no es justo decir que todos son lo mismo".

El mandatario nacional destacó el trabajo en conjunto y la predisposición de dirigentes opositores como Horacio Rodríguez Larreta, Jorge Macri, Diego Valenzuela, Guillermo Montenegro y Néstor Grindetti, entre otros.

Sin embargo, apuntó sin nombrarlo contra el ex jefe de Gabinete de Mauricio Macri, Marcos Peña, por los ataques en las redes sociales.

"Todo el mundo sabe quién es el jefe de los trols, todo el mundo lo sabe", resaltó Fernández.

Polémica por la compra de alimentos

Fernández anunció que "no se va a pagar" la compra de alimentos que hizo el Ministerio de Desarrollo Social a precios superiores a los de referencia, y advirtió que si existió un "acto de corrupción" será el primero en "perseguirlo".

"Le pedí al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, cosa que ya hizo y mañana estará publicado, que ninguna compra se pueda hacer sin respetar los precios máximos que el estado fija", resaltó Fernández.

Al respecto, detalló que la compra por casi 400 millones de pesos que este lunes desató la polémica aún no se pagó y no se hará por ese monto que superaba los precios de referencia.

"No se va a pagar, y si alguno quiso hacer lo que no debía hacer, que se haga cargo", señaló Fernández, y completó: "Esto no va a pasar, yo no voy a permitir que se pague lo que no se tiene que pagar".

El jefe de Estado aseguró que cree "en la honestidad" del ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, pero destacó que si en la compra de alimentos hubo algún "acto de corrupción", será el primero en perseguirlo.

"Yo creo en la honestidad de Daniel Arroyo, que igual dispuso abrir una investigación en el Ministerio para ver qué pasó", detalló Fernández.

En declaraciones al canal Todo Noticias (TN), el mandatario nacional sostuvo: "Si hubo un acto de corrupción, el primero que va a perseguir al corrupto es el Presidente. No tengo ninguna intención de apañar".

En tanto, el Presidente afirmó que le "preocupó que las empresas se plantaron y no quisieron bajar los precios".

"Esto habla de la carterización de ciertos sectores, que ni siquiera en momentos como los que vivimos" bajan sus precios, se quejó.

Y agregó: "Yo me sentí muy mal. No puede ser que alguien se le plante al Estado y le dice ´No te vendo si no me pagás lo que yo quiero´".