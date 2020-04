Alberto Fernández: "No estamos aquí para dejar caer empresas y dejar argentinos sin trabajo"

"Cuando sepan que se están quedando solos, el Estado va a estar al lado suyo" dijo el primer mandatario durante un acto realizado en La Matanza

El presidente Alberto Fernández encabezó un acto en la Escuela de Gendarmería, en La Matanza donde anunció la triplicación del número de gendarmes en ese distrito bonaerense para hacer frente a las consecuencias de la pandemia de nuevo coronavirus Covid-19. Allí lanzó un mensaje por la situación económica: "No estamos aquí para dejar caer empresas y dejar argentinos sin trabajo".

"Triplicamos el número de gendarmes en el distrito más populoso de la Provincia. Estamos en un día más de este desafío. Y estoy contento, porque puedo darles las gracias a estos gendarmes que tengo delante mío", expresó el primer mandatario.

"Les agradezco a todas las fuerzas de seguridad que salen todos los días a la calle y se arriesgan y se preservan, pero se exponen, como cada hombre y mujer de la salud, que trabaja tratando de socorrer a los que lo necesitan", dijo Fernández en el acto, del que participaron la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, y el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza.

Te puede interesar Se extiende recorte salarial con visto bueno oficial: suman a la indumentaria y autopistas

"En un contexto de cansancio, desazón, no bajemos los brazos. No teman, porque cuando sepan que se están quedando solos, el Estado va a estar al lado suyo. No estamos aquí para dejar caer empresas y dejar argentinos sin trabajo", expresó sobre la situación social y económica..

"Estamos pasando un mal momento, y como todo mal momento, nos cuesta tragar saliva. Después, los días seguirán como siempre", agregó.

"Vamos a seguir preocupados por los que están más débiles, más marginados. Les dedicaremos la máxima atención, porque son los más vulnerables, como los adultos mayores. Proteger a los mayores es un imperativo ético, como sociedad. Son los que más debemos cuidar", dijo.

"La economía pasó muchos malos momentos y nos recuperamos. Pero no vamos a recuperar nuestra dignidad si dejamos caer en la enfermedad y la muerte a nuestros compatriotas" concluyó.