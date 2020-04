Cuarentena: Carlos Menem grabó un video con un mensaje para los argentinos

El ex presidente Carlos Saúl Menem compartió un mensaje para concientizar sobre la necesidad e importancia de cumplir con la cuarentena y así contribuir a evitar el contagio del COVID-19 y la propagación del virus en todo el país.



"Hermanas y hermanos de mi patria. Evidentemente estamos pasando por un momento muy difícil. Una situación que nos obliga a aceptar todas las reglas de juego que nos den las autoridades. Si cumplimos con la misma, pronto vamos a salir de esta situación tan difícil", indicó el ex mandatario, en lo que significó su primera aparición luego de que el 20 de marzo, el presidente Alberto Fernández decretara el aislamiento social y obligatorio en la Argentina.



"Hay que prepararse, no salir, quedarse en la casa, hasta que las autoridades digan lo contrario. Los abrazo sobre mi corazón. Y hasta pronto", concluyó Menem.



El video dura 43 segundos y fue replicado por Zulemita Menem, su hija, quien añadió: "El mensaje de mi viejito, de Carlos Menem para todos los argentinos".

La hija del ex mandatario se expresó hace pocos días mediante la misma red social con el objetivo de compartir un pensamiento similar.



"Creo que a esta altura estamos cansados, sensibles, son muchos días, tratemos de controlar la agresividad. Todos, en mayor o menor medida, tenemos una gran responsabilidad de ayudar a nuestro país a pasar este doloroso momento, entre todos, sólo entre todos, vamos a poder superar y ser artífices de un resultado positivo. ¡Tenemos sangre argentina! Resistamos", escribió Zulemita.