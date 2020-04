Alberto Fernández echó al titular de la ANSES, Alejandro Vanoli: por qué fue desplazado

El funcionario recibió el pedido de parte del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. Vanoli había estado recientemente en el ojo de la tormenta

El jefe de Gabinete Santiago Cafiero le pidió la renuncia a Alejandro Vanoli, el titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

Cafiero le comunicó la decisión esta tarde en una reunión mantenida en las oficinas de la Jefatura de Gabinete de la Casa Rosada.

Aún no hay nadie para reemplazarlo. El Gobierno está analizando quién sería el más indicado para seguir al frente en la entidad.

Vanoli estuvo en el centro de la polémica a comienzos de mes. La actuación de la Anses había sido puesta en tela de juicio debido al desborde de jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones sociales en las puertas de decenas de bancos del conurbano bonaerense y varias localidades del interior del país.



Ese viernes 3 de abril, referentes de distintos espacios de la oposición le reclamaron al Gobierno expresaron sus "indignación" por las largas filas que soportaron los jubilados, que -según afirmaron- "evidencian la impericia para resolver este tema".

En Olivos hubo un fuerte malestar tanto con bancos como con ANSES y el BCRA por cómo se organizó la apertura de las entidades bancarias en cuarentena y los desbordes que pusieron en riesgo a miles de jubilados ante la falta de distanciamiento social ordenado por el Gobierno ante la pandemia de coronavirus.



"Se vivió una "situación inédita que nos desbordó", reconoció Migue Pesce.

Vanoli, que quedó herido políticamente, justificó luego el descontrol que hubo en los bancos, con las interminables filas y los amontonamientos ante la apertura de las entidades para que los jubilados.

"Es una situación muy preocupante, nosotros habíamos solicitado por todos los medios que solamente fueran los jubilados que tuvieran una necesidad imperiosa de hacerlo de manera presencial, tratando de que fueran sus familiares o usaran los medios electrónicos", se justificó el funcionario.



Vanoli además aseguró que la decisión de abrir las sucursales puso en primer plano que hay "una tensión muy grande entre tratar que la gente pueda hacer sus trámites y, por otro lado, tener todos los resguardos sanitarios".



"Creo que tenemos que lidiar con una situación que es histórica y que tiene que ver con la idiosincrasia de muchos de agolparse el primer día y de hacer filas", recalcó. Sin embargo, luego reconoció: "Era una situación de alguna manera previsible".

Las quejas de Alberto Fernández

Alberto Fernández consideró "inadmisible" que cobrar una jubilación o un beneficio del Estado pueda "convertirse en un riesgo para la salud" y seguró haber ordenado a "los responsables que no vuelva a repetirse", en referencia a las largas filas que se registraron en entidades bancarias.



Así lo expresó en una serie de tuits en los que subrayó que "los jubilados y los hermanos más necesitados" son la "prioridad" del Gobierno.

"Los jubilados y los hermanos más necesitados son nuestra prioridad. En medio de una pandemia, cobrar una jubilación o un beneficio del Estado no puede convertirse en un riesgo para la salud. Eso es inadmisible. Ya ordené a los responsables que no vuelva a repetirse lo de hoy", dijo.



"Seguir respetando la cuarentena y preservar la distancia en el espacio público es una obligación que tenemos. Nuestros mayores adultos son quienes enfrentan un riesgo mayor. Es nuestro deber cuidarlos y protegerlos. Exigiré que nadie los descuide. Cuidémonos y cuidemos al otro", sostuvo el mandatario.

La gota que rebasó el vaso

Más allá de este cortocircuito con el Presidente, Vanoli entró nuevamente en el ojo de la tormenta este miércoles.

En momentos en los que se siente la crisis económica por la pandemia y que se esperan anuncios tendientes a incrementar el poder adquisitivo, el funcionario salió a declarar que no habrá bono para jubilados en mayo, aunque aclaró que el Gobierno analiza "otros instrumentos" para contener la fuerte crisis que provoca la pandemia de coronavirus.



"En principio no se pagará en mayo otro bono extraordinario de 3.000 pesos para jubilados y pensionados. Habrá otros instrumentos. En principio no está previsto ese pago nuevamente", remarcó.



Por otro lado, el funcionario nacional destacó que el Gobierno "está dando algún tipo de beneficio a casi 20 millones de argentinos". Además recordó que "el Estado se está haciendo cargo de medio salario para los que trabajan en pymes o en actividades que sufren la consecuencia de no poder atender".

Quién es Alejandro Vanoli

El exfuncionario inició su vida en la administración pública hace más de 30 años. Con 58 años, se define a sí mismo como "Expresidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), economista, profesor universitario, postkeynesiano nacional y popular. Hincha de Racing", en su cuenta de Twitter.



Se graduó como Licenciado en Economía en la Universidad de Buenos Aires. Actualmente es Profesor Titular de Finanzas Internacionales y de Economía Internacional de la Facultad de Ciencias Económicas y de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y también es miembro del Plan Fenix.



En el año 1988 entró por concurso al Banco Central y en 1992, con la reforma de la Carta Orgánica, pasó a ser Asesor de la Secretaria de Finanzas del Ministerio de Economía. Diez años después ganó el concurso como Coordinador de Estudios del Mercado Interno de la Oficina Nacional de Crédito Público. Fue Jefe de Asesores de la Presidencia de la Comisión Nacional de Valores entre los años 2000 y 2003.



Entre 2003 y 2006 fue Asesor del Directorio del Banco Central, y se desempeñó como Vicepresidente de la Comisión Nacional de Valores entre 2006 y 2009.



Es autor de libros y publicaciones en revistas científicas en Argentina y en el exterior, sobre temas financieros, negociación de la deuda y de economía internacional. Efectúa contribuciones en medios de prensa escritos locales e internacionales.



En este contexto, y tras su paso por los gobiernos kirchneristas, acumuló dos causas judiciales: una se relaciona con el dólar futuro y la otra por abuso de autoridad contra el Grupo Clarín.



Respecto a la causa de dólar futuro, en octubre de 2015, los jefes legislativos de Cambiemos Mario Negri y Federico Pinedo, lo denunciaron penalmente por la venta de dólares a futuro para los primeros meses de 2016, a un precio inferior del mercado.



En el segundo caso fue acusado por el Grupo Clarín por un presunto accionar arbitrario durante su gestión como presidente de la CNV. En ambos casos fue procesado y espera un juicio oral.