Quién reemplaza a Vanoli en ANSES: estos son los nombres que se perfilan para ocupar su cargo

El sorpresivo despido de Alejandro Vanoli como titular de la Anses sacudió la escena política. Por estas horas se define el nombre de su sucesor

El Gobierno de Alberto Fernández tuvo este miércoles su primera baja ocasionada por la crisis del coronavirus.

El Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Santiago Cafiero, le solicitó la renuncia al titular de la ANSES, Alejandro Vanoli.

Las razones esgrimidas por fuentes oficiales sólo mencionaron que la decisión de Cafiero se debe a la necesidad imperiosa de contar con una gestión en el organismo "más dinámica y cercana a las necesidades de la gente", en el marco de la emergencia general generada por la pandemia de coronavirus.

En medio de este movimiento inesperado, el Gobierno busca rápidamente una figura que tome el timón de Anses. Según confiaron fuentes gubernamentales a iProfesional, el candidato con más chances es Juan Horacio "Juanchi" Zabaleta, actual intendente de Hurlingham.

Juanchi Zabaleta, intendente de Hurlingham.

Otro nombre que suena es el de Santiago Fraschina, quien actualmente se desempeña como secretario general de Anses.

Santiago Fraschina, secretario general de Anses.

Fraschina tuvo un rol activo en la iniciativa que lanzó el Gobierno a través del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), una prestación extraordinaria de $10.000 y para la cual se anotaron 11 millones de personas.

Otro nombre que se baraja es el de la directora ejecutiva del Programa de Atención Médica Integral (PAMI), Luana Volnovich.

Luana Volnovich, directora ejecutiva del Programa de Atención Médica Integral (PAMI).

La exdiputada recibió críticas a fines de 2019 cuando, a menos de 72 horas de asumir en el PAMI, nombró como gerente del organismo a su hermano Guido.

Recientemente, Volnovich se sumó a la polémica por la decisión de Rodríguez Larreta respecto de que los mayores debían pedir permiso para salir en la Ciudad.

"Me parece que hubo un revuelo en cuanto a la obligatoriedad, que tenía que ver con reconocer que en este afán de cuidar a la gente había una especie de subestimación a la capacidad de un adulto mayor de tomar decisiones", señaló. "Ahí es donde uno puede entrar en el terreno del ‘viejismo’, como se dice en la gerontología, la discriminación o la subestimación. Mi papá me decía ‘¿cómo voy a hacer para llamar a un chico de 20 años para que me diga si puedo salir?’".

Un mes difícil para Vanoli

El jefe de Gabinete le informó a Vanoli la decisión de su partida en una reunión mantenida en las oficinas de la Jefatura de Gabinete de la Casa Rosada.

Vanoli estuvo en el centro de la polémica a comienzos de mes. La actuación de la Anses había sido puesta en tela de juicio debido al desborde de jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones sociales en las puertas de decenas de bancos del conurbano bonaerense y varias localidades del interior del país.



Ese viernes 3 de abril, referentes de distintos espacios de la oposición le reclamaron al Gobierno expresaron sus "indignación" por las largas filas que soportaron los jubilados, que -según afirmaron- "evidencian la impericia para resolver este tema".

En Olivos hubo un fuerte malestar tanto con bancos como con ANSES y el BCRA por cómo se organizó la apertura de las entidades bancarias en cuarentena y los desbordes que pusieron en riesgo a miles de jubilados ante la falta de distanciamiento social ordenado por el Gobierno ante la pandemia de coronavirus.



"Se vivió una "situación inédita que nos desbordó", reconoció Migue Pesce.

Vanoli, que quedó herido políticamente, justificó luego el descontrol que hubo en los bancos, con las interminables filas y los amontonamientos ante la apertura de las entidades para que los jubilados.

"Es una situación muy preocupante, nosotros habíamos solicitado por todos los medios que solamente fueran los jubilados que tuvieran una necesidad imperiosa de hacerlo de manera presencial, tratando de que fueran sus familiares o usaran los medios electrónicos", se justificó el funcionario.



Vanoli además aseguró que la decisión de abrir las sucursales puso en primer plano que hay "una tensión muy grande entre tratar que la gente pueda hacer sus trámites y, por otro lado, tener todos los resguardos sanitarios".



"Creo que tenemos que lidiar con una situación que es histórica y que tiene que ver con la idiosincrasia de muchos de agolparse el primer día y de hacer filas", recalcó. Sin embargo, luego reconoció: "Era una situación de alguna manera previsible".

Las quejas de Alberto Fernández

Alberto Fernández consideró "inadmisible" que cobrar una jubilación o un beneficio del Estado pueda "convertirse en un riesgo para la salud" y seguró haber ordenado a "los responsables que no vuelva a repetirse", en referencia a las largas filas que se registraron en entidades bancarias.



Así lo expresó en una serie de tuits en los que subrayó que "los jubilados y los hermanos más necesitados" son la "prioridad" del Gobierno.

"Los jubilados y los hermanos más necesitados son nuestra prioridad. En medio de una pandemia, cobrar una jubilación o un beneficio del Estado no puede convertirse en un riesgo para la salud. Eso es inadmisible. Ya ordené a los responsables que no vuelva a repetirse lo de hoy", dijo.



"Seguir respetando la cuarentena y preservar la distancia en el espacio público es una obligación que tenemos. Nuestros mayores adultos son quienes enfrentan un riesgo mayor. Es nuestro deber cuidarlos y protegerlos. Exigiré que nadie los descuide. Cuidémonos y cuidemos al otro", sostuvo el mandatario.

La gota que rebasó el vaso

Más allá de este cortocircuito con el Presidente, Vanoli entró nuevamente en el ojo de la tormenta este miércoles.

En momentos en los que se siente la crisis económica por la pandemia y que se esperan anuncios tendientes a incrementar el poder adquisitivo, el funcionario salió a declarar que no habrá bono para jubilados en mayo, aunque aclaró que el Gobierno analiza "otros instrumentos" para contener la fuerte crisis que provoca la pandemia de coronavirus.



"En principio no se pagará en mayo otro bono extraordinario de 3.000 pesos para jubilados y pensionados. Habrá otros instrumentos. En principio no está previsto ese pago nuevamente", remarcó.



Por otro lado, el funcionario nacional destacó que el Gobierno "está dando algún tipo de beneficio a casi 20 millones de argentinos". Además recordó que "el Estado se está haciendo cargo de medio salario para los que trabajan en pymes o en actividades que sufren la consecuencia de no poder atender".