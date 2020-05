Patricia Bullrich: "El Gobierno quiere ridiculizarnos"

La presidenta del PRO aseguró que el partido está unido y que tiene la voluntad de volver al Gobierno. El primer paso serán las elecciones legislativas

Para la presidente del PRO, Patricia Bullrich, el destino del partido tiene dos caminos: "vivir o morir", con lo cual, le pidió a la militancia el domingo en una reunión vía Zoom mayor planificación y compromiso.

Te puede interesar 12 aspectos en los que cambiará radicalmente nuestras vidas

La preocupación de la exministra de Seguridad, que remarcó el trabajo y la militancia que deben tener desde el PRO para poder tener una buenas elecciones en 2021 y 2023 "o dejamos el país en manos de una mafia", se debe a que según Bullrich, el Gobierno de Alberto Fernández lleva adelante un modelo de "democracia de imposición o democracia de mayoría".



Bullrich hizo un monólogo de 35 minutos según pudo saber Urgente 24 y mostró su preocupación por las muestras que viene dando según ella, el Gobierno nacional: "En un país con una democracia medianamente lógica, se entiende que la democracia tiene 2 caras, el oficialismo y la oposición o las oposiciones. Lo que tenemos en Argentina es que el oficialismo no tiene una concepción democrática de comprensión, donde creen que ser mayoría es imponer, imponen la agenda, los temas, no dejo que su voz se escuche y construyo una voz única", arrancó Bullrich.



En esa misma línea, la exministra denunció que el Gobierno con la aplicación de esta "democracia de imposición"; lo que intenta es "dividirlos, extorsionar con la plata a los gobernadores, a los intendentes ajenos y propios del oficialismo, lo que buscan con su modelo es frustrar a la gente, que la población se sienta frustrada, ese 41% que nos votó y se pregunten por qué cornos nos votó. Lo que busca el Gobierno es que la población diga que nosotros -por la oposición- somos una manga de pelotudos", sentenció.



"Sobre eso, lo primero que quiero aclararles es que Juntos por el Cambio está unido, Juntos por el Cambio discute, por supuesto, no es lo mismo ser jefe de Gobierno que ser jefa del PRO o diputado, pero lo que si tenemos claro es que la fuerza tiene la decisión de volver al Gobierno. Estamos unidos", reiteró.



"Necesitamos que se entienda, que nuestra gente entienda que la tarea que se hace es tratar de hacernos quedar en ridículo todo el dia, quiere que la población 'los votamos al cohete', hacer sentir a la oposición como algo inservible", añadió Patricia Bullrich.

Te puede interesar Cimbronazo en el Gobierno en plena cuarentena: qué dice el informe que terminó con el despido de Vanoli

De cara a las elecciones del año próximo, una de las participantes de la charla preguntó "¿cómo vamos a hacer para cuidar los votos si el Correo Argentino está en manos de la Cámpora?", a lo que ambos dirigentes respondieron que la idea es trabajar de manera ordenada en todas las áreas de la política para no cometer los mismos errores de su gestión y así poder volver a Gobernar.



"Debemos re-enfocar para una próxima gestión 2 temas en el que tuvimos muchos problemas, uno fue que ajustamos a la clase media, que fueron nuestros votantes, y el otro que mantuvimos el poder de quienes querían voltearnos, mantuvimos la construcción del mantenimiento de una estructura totalmente contraria a una movilidad social. Ahora debemos reflexionar hacia el futuro de lo que nosotros tenemos que cambiar", respondió Bullrich.



Bullrich también adelantó que enviarán al Congreso una Ley "antifeudal". "No nos las van a votar pero al menos poner en debate, que ese empleado público pueda decir que es del PRO y no lo echen, en las universidades pasa lo mismo, como decimos nosotros en estos tiempos, hay que salir del closet", dijo Bullrich en la reunión con Wado Wolff, que también mostró su preocupación por la feudalización de algunas provincias "intendentes que creen que pueden hacer lo que quieren en sus lugares", sentenció.