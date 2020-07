Alconada Mon contó en el New York Times los detalles de cómo fue espiado

Alconada Mon contó en el New York Times los detalles de cómo fue espiado

El periodista publicó una nota de opinión en el renombrado diario de Estados Unidos con el título de "Las lecciones que aprendí del año que me espiaron"

El escándalo del espionaje ilegal que presuntamente fue implementado por el gobierno de Mauricio Macri llegó a las páginas del New York Times gracias a uno de los supuestos vigilados, el periodista de investigación Hugo Alconada Mon.

Alconada Mon publicó una nota de opinión en el renombrado diario de Estados Unidos con el título de "Las lecciones que aprendí del año que me espiaron", en la que brindó detalles de las maniobras de espionaje de las que fue víctima.

"Me espiaron mientras trabajaba una investigación que incomodaba al poder político y empresarial", relata al inicio del texto.

"Ahora sé que, mientras buscaban identificar las fuentes periodísticas que me ayudaron a revelar cómo fue el capítulo argentino del Lava Jato, una pesquisa sobre la corrupción en el país, me siguieron, analizaron dónde vivo, en qué automóviles me muevo, cuál era mi nivel de vida y hasta fueron a la casa de mis padres —dos jubilados por arriba de los 70 años—. Queda más por salir a la luz; por ejemplo, si evaluaron colocar una bomba en la puerta de mi casa", agrega.

En la nota, el periodista afirmó que el proceso que le tocó vivir le enseñó cinco lecciones muy importantes:

1 - El espionaje es un atajo para los tramposos: "Los espías querían acceder a lo que de otro modo no tenían forma de saber de sus "objetivos". Se trata de la tentación de obtener beneficios, muy rápido, por la vía de un atajo", sostuvo.

2 - El espionaje es sistemático, no un simple caso aislado: "Este mecanismo delictivo integra una investigación de la justicia que lleva ya meses y se inserta dentro de un rompecabezas más amplio que incluye varios expedientes judiciales y una investigación bicameral del Congreso nacional y que evidencia los métodos antidemocráticos a los que ha recurrido la inteligencia argentina. Combinados, permiten vislumbrar que el espionaje ilegal no se acotó a unos pocos casos aislados, propios de algún funcionario desquiciado, sino que resultó una operación sistemática", argumentó Alconada Mon.

3 - Promesas de cambio para que nada cambie: "Los gobiernos anunciaron reformas más o menos profundas, pero los problemas de fondo de la inteligencia argentina siguieron sin resolverse", explicó.

El Gobierno de Mauricio Macri quedó implicado en un escándalo por presunto espionaje ilegal

4 - El espionaje es anárquico: "El espionaje argentino está disperso. Ni todos los que trabajan en la AFI son espías, ni todos los espías que deambulan por las calles o el ciberespacio trabajan para la AFI", aseveró.

5 - Es mejor prevenir que lamentar: "Si el espionaje es sistemático, recurrente y anárquico, entonces la opción más sensata para una figura pública es moverse dando por sentado que lo espían. No para sumirse en las fauces de la paranoia, pero sí para redoblar los recaudos. Y en el caso de los periodistas, para proteger a sus fuentes y encriptar sus teléfonos y computadoras", concluyó.

La lista de los posibles espiados

Julieta Tarrés Radio Nacional

Martín Torino El Cronista

Gabriel Tuñez DPA

Cristian Varela Radio Nacional

Luis Gonzalo Zegarra Cuadra Infobae

Hernán Zenteno La Nación

María del Pilar Assefh El Cronista

Sandra Bernard Reuters

Walter Bianchi Reuters

Jorge Martín Bidegaray Clarín

Martín Ezequiel Di Natale Infobae

Santiago Lucas Filipuzzi La Nación

Gustavo Luis Gavotti Infobae

Marina Gilbert Aizen Clarín

Patrick Gillespie Bloomberg

Camila Hernández Otaño Infobae

Adrián Royo Cáldiz The Bubble

Raúl Bargados Bloomberg

Pablo Martín Bursztyn Etcheverry Bloomberg

Tomás Khazki Infobae

Natalia Kidd EFE

Ernesto Javier Monzani TN

Emiliano Tassitro TN

Cecilia Domínguez Somos Noticias

Claudia Regina Martínez DPA

Eliana Esnaola Agrofy News

Ivan Weissman Red/Acción

Javier Caamaño Malagon EFE

Mariano Fuchila Ámbito Financiero

Nicolás Rodrigo González TN

Jorge Ancona A24

Marcelo Novo Televisión Pública

Leandro Heredia TN

María Eugenia Iglesias Torroba Revista Apertura

Francisco Martineran Auber BAE Negocios

Pedro Damián Diego Perez EFE

Antonio Pinta El Cronista

Alejandro Rebossio Revista Noticias

Sebastián Hadida Noticias Argentinas

Ignacio Petunchi Ámbito Financiero

Santiago Spaltro El Cronista

Cristina Terceiro Guimarey EFE

José Alberto Cabezas Reuters

Diego Fabián Demarco Canal 9

Marcelo Longobardi CNN en español

Agustín Milic CNN en español

Román Lejtman Radio Nacional

Dolores "Lola" Cardoner Canal 9

Sabrina Alani Canal 26

Germán Alberto Condotto Telefe

María Alejandra Corrales Televisión Pública

Fernando Adrián Fraquelli Televisión Pública

Mariano Ernesto García Telefe

Alfredo Ghirlanda Crónica TV

Ignacio Javier Girón Telefe

Sebastián Lannepoudenx CNN

Christian Rodrigo Loschak Telefe

Daniel Malnatti Canal 13

María Julia Mastromarino Telefe

Fernand Menendez Telefe

Josefina Minujen Canal 26

Cristina Perez Telefe

Juan Carlos Rodríguez Telefe

Matías Rodríguez Telefe

Matías Hernán Tomeo Telefe

María Cecilia Vecchiarelli Clarín

Aldo Omar Villarruel Telefe

Carlos Alberto Zamudio Telefe

Rodolfo Javier Álvarez La Voz del Interior

Horacio Serafini La Voz del Interior

Leandro Boyer CIMECO

Andrés Cárdenas ANSA

Graciela Cutuli ANSA

Fabio Soria La Nación

Julián Norberto Amado Radio Rivadavia

Juan Manuel Barca iProfesional

Daniel Gustavo Carabajal La Prensa

Guido Gilberto Carlli Lynch Clarín

David Nazareno Cayon El Cronista

Damián Dopacio Noticias Argentinas

Martín Mejia Associated Press

Rodrigo Damián Porto Radio Rivadavia

Felix Ramallo UNO (Grupo América)

Débora Rey Osella Associated Press

Mariano Sánchez Pellegrino Noticias Argentinas

Lucas Panucci TN

Gabriel Sapori TN

Jorge Soto Roa TN

Gustavo Stempniewicz TN

Esteban Tust TN

Marcelo Aguirre TN

Santiago Alioto TN

Nicole Klostermann Hammes Argentinisches Tagblatt

Matías Martínez Rojas TN

Francisco Podestá TN

Jonathan Portaro TN

Diego Russo TN

Federico Sigot TN

Osvaldo Berisso TN

Jorge Coyette TN

Diego De Nicolás A24

Nina Negrón AFP

Denis Duttmann Deutsche Presse-Argentur

Jerónimo Mura La Nación

Juan Mayou Al Jazeera

Daniel Schweimler Al Jazeera

María Teresa Bo Al Jazeera

Magalí Pierangelli Al Jazeera

Te puede interesar Ginés González García admite que prohibieron a los runners por una cuestión de imagen "más que por los contagios"

Miao Xiaojuan Xinhua News Agency

Aurelio Tomas Diario Perfil

Diego Spairani TN

Carla Ricciotti La Nación

Noelia Barral Grigera El Cronista

Alejandro Di Giacomo ANSA

Marcelo Izquierdo ANSA

Gabriel Pecot Clarín

Ariel Adolfo Rodríguez Cadena 3

Exequiel Darío Sanitz TN

Miguel Angel Santiago

Federico Seeber TN

Gastón Soulages Televisión Pública

María Rosa Zacco ANSA

Mariana Zugarra Murdi ANSA

David Radosta Reuters

Ana Vilma Alas A24

Alfredo Di Sanso Ecomedios

Guillermo Olijnyk Bloomberg

Ernesto Page Caras

Fabián Marcelo Petenatti LV 16 Radio Río Cuarto

Laura Romina Andreacchio La Nación

Marcelo Adrián Baldassarre Canal 9

Carlos Boyadjian El Cronista

Ana Sofía Diamante Pedrazzini La Nación

Sebastián Dumont Canal 26

Tais Gadea Lara Canal de la Ciudad

Christian García Canal 9

Germán García Adrasti Clarín

Francisco José Jueguen La Nación

Enrique Alejandro Maynard C5N

Pablo Messina C5N

Leonardo Luis Montagna Canal 26

Cristian Nuñez C5N

Rafel Mario Quinteros Clarín

Cesar Guillermo Romero

Pablo Spivak Canal 9

Sofía Terrile La Nación

Cesar Alberto Caratozzolo Canal 26

Miguel Francisco García Televisión Pública

Nicolás Rodrigo González TN

Mariano La Gioja TN

Gonzalo José Novo Televisión Pública

Gustavo Ariel Penella Televisión Pública

Sebastián Potap Radio Jai

María José Ramirez Galvez TN

Francisco Andrés Anselmi TN

Mauricio Luis Conti Cadena 3

Fernando de Dios Getty Images

Silvia Alejandra Fernández Televisión Pública

Silvia del Carmen Martínez TN

Cesar Esteban Nenna Televisión Pública

Cecilia Luchia Puig Canal 26

Javier Díaz Radio Rivadavia

José Manuel Fernpandez Télam

Francisco Alberto Llorens El Cronista

Ivan Pisarenko

Denise Rabin CNN en español

Eliana Raszewski Reuters

Pablo Gastón Reyes Canal 9

Gabriel Burin Reuters

Magali Cervantes AFP

Deborah de Urieta El Cronista

Ezequiel Mariano Chabay El Cronista

Gastón Omar Cha A24

Mariel Inés Di Lenarda Radio Mitre

Rafael Andrés Fernández A24

Martín Javier Guillamondegui A24

Roberto Adrián Maidana A24

Marcelo Padovani A24

Sebastián Carlos Riego A24

Gabriel Silva Di Nicola La Nación

Marcelo Silvestro Perfil

Daniel Horacio Gallo La Nación

Gustavo Garello Associated Press

Nestor Grassi Perfil

María Fernanda Heras A24

Diego Landi A24

Juan Obregon Perfil

Sergio Piemonte Perfil

Fernando Ramirez CNN

Carlos Manuel Rodríguez A24

Fernando Macelo Rodríguez La Nación

David Fernández Clarín

Emmanuel Fernández Clarín

Pablo Gagliano Continental

Maia Jastreblansky La Nación

Carlos García Rawlins Reuters

Paula Virginia Wilberger A24

Daniel Jayo Getty Images

Pablo Lasansky Noticias Argentinas

Juan José López Vargas Noticias Argentinas

Agustín Marcarian Reuters

Silvia Naishtat Clarín

Amilcar Orfali Getty Images

Sebastián Pani Associated Press

José Luis Perrino Noticias Argentinas

Guillermo Rodríguez Adami Clarín

Jaime Rosemberg La Nación

Bárbara Di Carlo Reuters

Santiago Dapelo La Nación

Lucas Coria La Nación

Marcelo Capece Noticias Argentinas

Angela Ulrich ARD (Consorcio de Radiodifusoras Públicas de Alemania)

Julio Carballo Canal 3 Rosario

Fernando Ezequiel melo El Doce

Julian D’Andrea La Nación

Carlos María Strione A24

Pablo Cuarterolo Perfil

Ezequiel Burgo Clarín

Marcelo Aballay Perfil

Gabriela Ana Vulcano BAE

Claudio Mardones Tiempo Argentino

Guillermo Ezequiel Llamos Infobae

Marcelo Funes TN

Mariano Guzzi TN

Nicolás Guardia TN

Nicolás Stulberg Infobae

Randy Stagnaro Tiempo Argentino

Emiliano Francisco Russo Diario Popular

Te puede interesar Se enrarece el clima político por ataques a silobolsas: oposición insinúa que hay complicidad del Gobierno con la ola de violencia

Mayra Pertossi Associated Press

Natacha Pisarenko Associated Press

Martín Acosta Reuters

Antonio D’Eramo Radio de la Ciudad

Daniel Julio Merolla AFP

Sergio Moraes Reuters

Ricardo Moraes Gadelha Reuters

Sonia Avalos AFP

Marcelo Carretero Canal 12

Claudia Virginia Gaillard Reuters

Nestor Daniel Ghino Canal 12

Hernán Javier Nessi Reuters

Jorgelina Do Rosario Bloomberg

Gustavo Sierra Gustavo Sierra ONLINE

Mauro Nicolás Terenzio Canal 12

Marcos Brindicci Reuters

Paul Byrne Associated Press

Almudena Calatrava Associated Press

Mauricio Cuevas Associated Press

Fernando Hermelo Gutierrez La Nación

Leonardo La Valle Associated Press

Ricardo Mazalan Associated Press

Lucia Laura Merle Clarín

Miguel Lo Bianco

Fabiań Marelli La Nación

Maximilian Heath Blanco Reuters

James Grainger The BA Times

Rodrigo Ezequiel Jorge Radio Mitre

Fernanda Kobelinsky Infobae

Nicolás Misculin Reuters

Carlos Fabián Montenegro Canal 9

Andrés Stapff Reuters

Luis Alberto Grimaldi Canal 9

Jonatan Goldfarb (viale) CNN

Ignacio Grimaldi CNN

Nestor Omar Galetti Televisión Pública

Ariel Fernando Gonzalez Infobae

Mariano Hernandez TN

Alejandro Gomel Radio del Plata

Sebastián Laprida Canal de la Ciudad

Julieta Nassau La Nación

Fabián Quintá Télam

María Verónica Ressia Canal 26

Juan Ignacio Roncoroni EFE

Brenda Struminger La Nación

Eleazar Jose Marcano AFP

María Cecilia Caminos DPA

Martina Alvarez Maradini Nexodiario

Martina Gallego Nexodiario

Victoria Lapadula Nexodiario

Sofia Sant Nexodiario

Cristian Iorio Bloomberg

Ricardo Alberto Levy Infobae

Gustavo Moñi TN

Hernán Pereyra TN

Lihueel Althabe Infobae

Maximiliano Aragones TN

Marcelo Andrés Canónico TN

Carlota Ciudad Hernansanz EFE

Luis Manuel Di Nardo Noticias Argentinas

Rodrigo García Melero EFE

Juan Manuel Jauregui TN

Fernando Gnecco TN

Javier Gómez Canzio Televisión Pública

Carolina María García Fernández CNN

Valeria Verónica González CNN

Magali Ahrendts Canal de la Ciudad

María Julia Barrera EFE

Marcelo De Leo La Red

Sebastián Catalano Infobae

Matías Guardia Crónica TV

José Grillea Crónica TV

Marina Guillen Valero EFE

Raúl Eduardo Martínez Pino EFE

Pablo Nicolás Mercau Radio Latina

Sebastián Ariel Meresman EFE

Aitor Pereira Rodríguez EFE

Mireia Segarra Paulo EFE

Pablo Tallón Noticias Argentinas

Alberto Valdez Gomez EFE

Walter Manuel Cortina Infobae

Nicolás Eisler La Política Online

Emiliano Gimenez Canal 26

José Díaz TN

Camila Dolabjian Nexodiario

Mauro Franceschetti Infobae

Cassandra Garrison Reuters

Esteban Campanela CNN

Raúl Horacio Baisetto Canal 9

Gabriel Sued La Nación

Adrian Alessandrelli Crónica TV

Pablo Alonso Crónica TV

Valentina Blason Crónica TV

Marco Bustamante Crónica TV

Matías Carrizo Crónica TV

Marcia Dell’Oca Alonso La Política Online

Javier Enriquez Crónica TV

Jonathan Kott Canal de la Ciudad

Fernando Krakowiak Página/12

Javier Lewkowicz Página/12

Eleonora Edith Gosman Clarín

Juan Pablo Guerri Crónica TV

Ruben Guillemi La Nación

Delfina Krusemann Forbes Argentina

Alejandro La Sala Cronica TV

Fernando López Monteiro Cronica TV

Natalia Pecoraro La Nación

Eduardo Pfirter A24

Tomás Rodríguez Ansorena Forbes Argentina

Alan Soria La Nación

Patricia Valli Perfil

Laura Yawien Noticias Argentinas

Pilar Susana Olivares Novoa Reuters

Tupac Alba Pointu AFP

Martín Rodolfo Rodríguez Yebra La Nación

Juan Manuel Tesone Clarín

Fernando Massobrio La Nación

Nestor Ricardo Pristupluk La Nación

Giulia Petroni Perfil

Germán Padinger Infobae

Jorge Anibal Otaola Reuters

Hernán Mundo Radio Nacional

Claudio Enrique Cardoso Radio 10

Roberto Daniel Chiappalone Crónica TV

Alejandro Mariano Barreda Clarín

Nora Liliana Calderón Noticias Argentinas

Ariel Llado Crónica TV

Maximiliano Luna Infobae

Andrés Martínez Casares Reuters

Facundo Medina Crónica TV

Rodolfo Morel Crónica TV

Marcelo Muchi Crónica TV

Mariano Onega Radio 10

Juan Damián Oskeritchian Crónica TV

Juan Pablo Pérez Radio 10

Matías Resano Crónica TV

Julio Rodríguez Radio 10

Gabriel Ignacio Sanfilippo Radio 10

Jairo Straccia Perfil

Natalia Vaccarezza Cronica TV

Pablo Wende Infobae

Ariel Zárate Crónica TV

Natasha Niebeskikwiat Clarín

Lucio Damian Casalla EL 12 TV Córdoba

Lucas Gabriel Bo El Destape

Adrian Escandar Infobae

Tadeo Jones Grupo La Nación. Solicita para Revista Hola!

Hugo Villalobos Noticias Argentinas.

Leandro Querido Radio Nacional

Gerardo Hugo Mazzochi Radio Nacional

Silvina Martinez Porta Radio Nacional

Santiago Hafford La Nación

Marina Giacometti Ámbito

Estefanía Pozzo El Cronista

María Cristina Iglesia El Cronista

Carolina Ayelen Potocar UNO (Grupo América)

Diego Maximiliano Ghielmetti Canal de la Ciudad

Juan Elman La Vanguardia

Silvina Marcela Brandimarte Crónica TV

Sarah Pabst Bloomberg

Federico Mayol Infobae

Liliana Samuel AFP

Claudio Jacquelin La Nación

Carlos Dario Martinez A24

Mariano Rosendi Al Jazeera

Javier Turon Negri Infobae

Florencia Copley TELAM

Alicia Rinaldi ANSA

Luis Alberto Pozzi TELAM

Carlos Reyes AFP

Sergio Miguel Roulier Canal 3 Rosario

Leandro Signorile Radio Nacional

Nicolas Aboaf Infobae

La lista de académicos, empresarios y dirigentes de izquierda espiados:

Pereyra Beatriz Rosa Asociación de Profesionales por la Nueva Argentina

Poli Ivan Alfredo Propery Aipi

Pueyrredón Marcos Horacio Business for E-Trade Development

Pitaluga Patricia Karina Acercando Naciones Asociación Civil

Regunaga Marcelo Eduardo No surge

Santellán Miguel Ángel Fundación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios

Robles Alberto José Instituto del Mundo del Trabajo Julio Godio – UNTREF

Rodríguez Ignacion Pablo Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Estatales

Serantes Eduardo Luis Grupo de Países Productores del Sur

Shaw Sabrina International Istitute for Sustainable Development

Solina Moretti Jesica Acercando Naciones Asociación Civil

Serra Cabaceres Antonio Consumers International

Santiago Julián Pablo Acercando Naciones Asociación Civil

Secchi Pablo Alejandro Fundación Poder Ciudadano

Raúl Andrés Roccatagliata Sociedad Rural Argentina

Eduardo Raul Serena Cámara de Comercio Exterior de Córdoba

Ana Lidia Sumcheski Instituto Argentino de Estudios Aduaneros

Mariano Ignacio Treacy Sociedad de Economía Critica

Haydee Zoila Scomparin Instituto de Capacitacion Aduanera

Jorge Eugenio Tuero Acercando Naciones Asociacion Civil

Luciana Larsen Prestadores de Servicios Internacionales Aeroexpresos

Daniel Anibal Lovera Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios

Maria Pia Marchegiani Fundación Ambiente y Recursos Naturales

Nahuel Maisley Institute for International Law and Justice

Carolina Martinez Elebi Fundacion Via Libre

Enrique Gabriel Maurtua Kostantinidis Fundación Ambiente y Recursos Naturales

Raúl Andrés Roccatagliata Sociedad Rural Argentina

Eduardo Raul Serena Cámara de Comercio Exterior de Córdoba

Ana Lidia Sumcheski Instituto Argentino de Estudios Aduaneros

Mariano Ignacio Treacy Sociedad de Economía Critica

Haydee Zoila Scomparin Instituto de Capacitación Aduanera

Jorge Eugenio Tuero Acercando Naciones Asociación Civil

Luciana Larsen Prestadores de Servicios Internacionales Aeroexpresos

Daniel Anibal Lovera Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios

Maria Pia Marchegiani Fundación Ambiente y Recursos Naturales

Nahuel Maisley Institute for International Law and Justice

Carolina Martinez Elebi Fundación Vía Libre

Enrique Gabriel Maurtua Kostantinidis Fundación Ambiente y Recursos Naturales

Auer Ricardo Francisco Fundación Saber Como

Baldissare Gino Cámara de Comercio Exterior de Córdoba

Bustos Gonzalo Alexis Asociación de Profesionales por la Nueva Argentina

Busaniche Beatriz Fundación Via Libre

Bonsangue Fernando Javier Asociación de Profesionales por la Nueva Argentina

Fernández Héctor Horacio Confederación Latinoamericana de Trabajadores Estatales y ATE Seccional Rosario. Actual ATE nacional

Grigera Naon Juan José Sociedad Rural Argentina

Gomez Jorge Benigno Instituto del Mundo del Trabajo Julio Godio – UNTREF

Illescas Nelson Fundación Instituto para las Negociaciones Agrícolas Internacionales – Fundación INAI

Jasiukiewicz Alejandro Prestadores de Servicios Internacionales Aeroexpresos

Gallito Castaño Lucas GSMA Latin América

Fiant Claudia Elena Rosa Cámara de Comercio Exterior de Córdoba

Alberto María Horacio Caballero Sánchez Grupo de Paises Productores del Sur

Sebastian Martin Cabello Jefe de América Latina, GSM Association

Enrique Alberto Chaparro Fundación Vía Libre

Diego Hernan Cifarelli Federación Argentina de la Industria Molinera

Gerardo Ariel Codina Instituto del Mundo del Trabajo Julio Godio - UNTREF

Maria Lucrecia Corvalan GSM Association

Juan Patricio Cotter Abogado

Ruben Ever Cortina Federación Argentina de Empleados de Comercio e Industria

Alejandro Martin Díaz Cámara Argentina de Prestadores de Servicios Internacionales Aeroexpresos

Maria Marta Di Paola Fundacion Ambiente y Recursos Naturales

Maria Lorena Di Giano Directora Ejecutiva de Fundacion Grupo Efecto Positivo

María Emilia Berazategui Fundación Poder Ciudadano

Enrique Carlos Barreira Instituto Argentino de Estudios Aduaneros

Alfredo Bourdieu Internacionales Aeroexpresos/Cámara Argentina de Prestadores de Servicios

María José Etulain Sorensen Instituto Argentino de Estudios Aduaneros