Sergio Massa, sobre la toma de tierras: "El Estado tiene que hacer cumplir la ley y desalojar"

El presidente de la cámara de Diputados dijo que es probable que a los ocupantes les quiten los beneficios estatales, como la AUH y el IFE

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, opinó sobre el conflicto de la toma de tierras en distintos puntos del país y fue categórico: "El Estado tiene que hacer cumplir la ley y desalojar".

Massa dijo que leyó la carta del exgobernador de Río Negro y actual senador nacional, Alberto Weretilneck, donde afirmó que el grupo mapuche que reclama las tierras de Villa Mascardi es "violento y extremo" y reclamó más presencia del Estado nacional.

"Lo primero que creo es que el Estado tiene que hacer cumplir la ley y si hay gente tomando tierras, los tiene que desalojar. No solamente en Río Negro, sino también en los carriles de Victoria, donde tuvimos el tren Mitre parado porque están a la espera de una orden de desalojo del juez", sostuvo el referente del Frente Renovador, en una entrevista con el canal América.

Además, expresó que proyectan quitarles las ayudas económicas: "Es muy probable que inclusive evaluemos la posibilidad de que aquel que realice una toma de tierras se le caigan todos los beneficios que le da el Estado, como la Asignación Universal por Hijo (AUH), el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), porque si no es 'hago lo que quiero'.

Consultado por la denuncia que realizó el Ministerio de Seguridad a los manifestantes que protestaron contra la toma, Massa comentó que "seguramente mañana" (este lunes) hable con la ministra Sabina Frederic por esta decisión, que hoy justificó a través de su cuenta de Twitter.

"Tenemos la ley y hay que hacerla cumplir", dijo el presidente de la Cámara baja, que también contó que habló con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, e intendentes de los municipios que tuvieron tomas.

Qué dice la denuncia del Ministerio de Seguridad

El Ministerio de Seguridad de la Nación presentó una denuncia penal por los posibles delitos de "instigación" y "apología del crimen" sobre una manifestación denominada "Banderazo Patriótico en defensa de nuestros vecinos de Mascardi", en medio de las denuncias por toma de tierras y presuntas agresiones en la zona.

El Ministerio de Seguridad precisó que la denuncia se vio motivada por "la organización de una movilización que se desarrolla en ese departamento de Bariloche, Río Negro".

En tanto, este domingo, el partido Juntos por Río Negro, del partido del gobierno de esa provincia, cuestionó a la titular nacional de Seguridad, Sabina Frederic, por la presentación de la denuncia. Sostuvieron que el Gobierno Nacional desconoce "la compleja realidad local" y los funcionarios cometen "lamentables errores de juicio".

El presidente de la cámara de Diputados habló sobre el proyecto de "reforma judicial", que obtuvo media sanción del Senado

Reforma judicial

En tanto, Massa opinó también sobre la reforma judicial:"Es un tema de agenda que tiene la Cámara. Cuando uno cree que algo funciona mal, siempre es el momento de abordarlo y cambiarlo. Existen temas urgente e importantes", dijo y sumó que este es "uno importante".

"El ámbito del consenso es el Congreso. Bienvenida la propuesta del Pro o del radicalismo para que la veamos, la discutamos y la incorporemos. No hay apuro. Estamos abiertos a buscar la mayor cantidad de consenso. Lo que no podes hacer es decir 'de esto no discuto' ¿Cómo no vamos a discutir? Es un tema donde 8 de cada 10 argentinos no confían en la Justicia", señaló.