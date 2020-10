Cavallo: la política económica del Gobierno es "una sucesión interminable de torpezas"

El exministro de Economía consideró que no se cumplirán los augurios optimistas del Gobierno, tras el anuncio de nuevas medidas

Atento al paquete de medidas económicas que lanzaron Martín Guzmán y Miguel Pesce para fomentar el ingreso de dólares y contener la salida, el ex ministro Domingo Cavallo hizo una fuerte crítica y cruzó los augurios optimistas del ministro de Economía para el año que viene "No hay elementos que-permitan esperar un mejor clima económico y social en 2021", tituló en su blog.

Para el ex ministro, el escenario económico se trata de una situación de por sí compleja y difícil "incluso para uno políticamente cohesionado, con un diagnóstico correcto de la situación y con un equipo económico con buen nivel profesional, capacidad de trabajo coordinado y experiencia relevante de gestión". Y "El gobierno de Alberto Fernández no dispone de ninguno de esos atributos, así que no es sorprendente que su política económica sea una sucesión interminable de torpezas", calificó.

El exministro de Economía aboga por un mercado único libre de cambios, sin ninguna restricción

Necesidad de un mercado libre

Una vez más, Cavallo insistió en la necesidad de un mercado libre de divisas sin intervención del Banco Central que actúe para la demanda de dólares de cualquier índole que no sea la importación para la producción, que es lo que al fin y al cabo termina siendo el MULC cada vez más acotado dentro del mercado regulado por el Banco Central. Y en tomar medidas que favorezcan las exportaciones y no que las compliquen como el elevado costo financiero.

Para el ex ministro, el Banco Central no podrá reducir la brecha entre dólar oficial y los paralelos, el volumen del mercado local de capitales será cada vez menor y, la tasa de Leliq para esterilizar los pesos emitidos que se les pagará a los bancos será cada vez más alta. En consecuencia, "el crédito bancario al sector privado será muy limitado y cada vez más caro".

"La última y hasta aquí, más grave torpeza, fueron los cambios producidos en el manejo cambiario luego de que se logró cerrar exitosamente la reestructuración ordenada de la deuda", explicó.

Además, sostuvo que el "acceso muy limitado y selectivo del público" a la compra de dólares sólo aumentó el malestar de la sociedad.

Según Cavallo, sin cambios drásticos, el escenario de crisis se profundizará a partir del año próximo

Preocupación

La preocupación del ex ministro no es solo la caída de PBI sino la caída del PBI potencial, es decir, el máximo desempeño al que puede alcanzar una economía con sus recursos disponibles. Sin inversión y sin capital de trabajo, las posibilidades de crecimiento de la economía son cada vez menores. Al contrario, las empresas no podrán reponer ni su nivel anterior -algunas por falta de financiamiento y otras porque no sobrevivirán la crisis- y caerá el potencial, advirtió el autor del Plan de Convertibilidad y a los pesos actualmente en circulación y también al Corralito casi una década más tarde.

En este sentido, el ex ministro adelantó un 2021 con mayor desempleo -porque la pandemia mantiene a muchos desocupados dentro de sus casas sin salir a buscar activamente un puesto de trabajo- y de mayor tensión social por el empobrecimiento de la clase media.

A su vez, el una vez súper ministro, consideró que el Gobierno se envalentonará con la baja de la inflación del mes de septiembre y que eso reforzará la convicción de que el camino es la repreción de los precios. En su opinión, cuando el Gobierno ya no logre postergar más la devaluación, este control de precios redundará en mayor inflación. "Ello ocurriría por la necesidad de permitir al mismo tiempo del aumento del tipo de cambio el reajuste de los precios y salarios que quedaron retrasados por los controles, tal como ocurrió en 1975 con el Rodrigazo", sostuvo.

Incertidumbre

Cavallo también reveló en su blog que les recomendó tanto a Patricia Bullrich como a Ricardo López Murphy ampliar acuerdos dentro del arco opositor en los distritos que el año próximo elijan senadores. Para él es evidente que la oposición va a formar alianzas para canalizar el malestar de la población.

En cambio, consideró más difícil que en el espacio del oficialismo en el que incluyó a Roberto Lavagna y a Urtubey por las crecientes tensiones entre el peronismo no kirchnerista y los alineados debajo de la vicepresidenta.

"Si no se producen cambios importantes en la conformación y funcionamiento del gobierno, la crisis se agravará y la tensión social adquirirá una dimensión incluso mayor que la que se vivió en las épocas del Rodrigazo de 1975, la hiperinflación del 89 y 90 y la crisis del abandono de la convertibilidad en 2001-2002", vaticinó.

"La incertidumbre sobre el devenir político de aquí a las elecciones de 2021, agrava los peligros de la incertidumbre económica y aumenta el riesgo de que el futuro depare no sólo un mini ¨Rodrigazo¨ sino una aceleración inflacionaria mucho más fuerte y peligrosa. Este riesgo aumenta si el gobierno, alienado por los malos resultados económicos y por las reacciones sociales, aumenta su tendencia autoritaria, restringe las libertades individuales y conculca cada vez más el derecho de propiedad", concluyó.