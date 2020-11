Elecciones en Estados Unidos: Donald Trump conquistó estados clave como Florida, Texas y Ohio

Mientras continúa el conteo de votos en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, se confirmó que el actual mandatario y contendiente, Donald Trump, ganó el estado de Texas.

Es uno de los estados clave que definirán estos comicios, cuenta con 38 votos electorales y es un tradicional bastión republicano.

Según las proyecciones de CNN, Fox News y NBC News Trump, además, obtuvo la victoria en Ohio, considerado otro de los estados fundamentales para su reelección junto a Florida, en el que también habría ganado, según las estimaciones de los medios estadounidenses.

Ohio otorga al presidente norteamericano 18 votos electorales, tal como ya consiguiera en las elecciones de hace cuatro años, mientras Florida otorga 39.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles que obtuvo "resultados fenomenales" en las reñidas elecciones presidenciales en las que se enfrentó al demócrata Joe Biden. "Ya ganamos la elección pero quieren hacer un fraude, iremos a la Corte para evitarlo", agregó.

"Estábamos listos para una gran celebración, estábamos ganando en todos lados y de repente se frenó todo. Los resultados eran fenomenales", explicó en un discurso desde la Casa Blanca.

Acompañado por el vicepresidente Mike Pence, con quien comparte la boleta para la reelección, Trump enumeró sus victorias del día: "Ganamos Florida, el gran estado de Ohio, Texas. Está muy claro que hemos ganado Georgia. Así mismo claramente hemos ganado Carolina del Norte. Aún tenemos vida en Arizona. Pero más importante estamos ganando Pensilvania por mucho".

"Nos estábamos preparando para ganar esta elección, y francamente ganamos esta elección. Esto es un gran fraude para los estadounidenses. Así que vamos a ir a la Corte Suprema de Justicia para evitarlo", agregó.

Pence, por su parte, señaló que "mientras los votos sigan siendo contados nos mantendremos atentos".

Horas antes, y mientras avanzaba el conteo de votos, Trump había señalado en sus redes sociales que estaba alcanzando una "amplia diferencia" sobre Joe Biden, y acusó en ese momento a los demócratas de intentar "robar las elecciones".

"Tenemos una amplia diferencia, pero están tratando de robar las elecciones. Nunca les dejaremos hacerlo", advirtió el mandatario republicano, quien indicó además que "los votos no pueden ser emitidos después de que se cierran las urnas".

We are up BIG, but they are trying to STEAL the Election. We will never let them do it. Votes cannot be cast after the Polls are closed! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020