"Picante" inauguración del encuentro de TV por cable: qué dijo el ENACOM cuando le reclamaron por el congelamiento de tarifas

Comenzó una nueva edición de las Jornadas Internacionales de Televisión por Cable. La industria y Ambrosini, del ENACOM inauguraron el encuentro

A tono con los tiempos de pandemia, las Jornadas Internacionales de la Televisión por Cable que reúne a la industria de la televisión paga y los proveedores de contenidos desde hace años, se hizo en tono virtual. Es el momento en que los privados le hacen reclamos al Gobierno y, como se preveía, los cableros reclamaron al Poder Ejecutivo el DNU que congeló precios y modificó el status del sector al convertirlo en servicio público. "Vamos a hacer la mejor reglamentación que nos salga", dijo Claudio Ambrosini, presidente del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM).

El funcionario tomó el guante que le habían tirado Sergio Veiga, presidente de la Cámara Argentina de Productores y Programadores de Señales Audiovisuales (CAPPSA), y Walter Burzaco, su par en la Asociacion de Televisión por Cable (ATVC), organizadora de estos encuentros desde hace décadas.

La industria de la TV paga cuestionó una vez más haber sido declarada servicio público por el Gobierno

Tras describir al sector como un actor que siempre puso el foco en las inversiones, Veiga sostuvo que "en materia económica el covid ha agravado una situación complicada. En nuestra industria ha disparado serios problemas en la cadena de pagos, no cortar a el servicio a los morosos, la publicidad ha decredido a niveles impensados a pesar que las audiencias crecieron, y los actores de la industria han perdido el control sobre los precios, por el congelamiento y por la declaración de servicio público", aunque confió en que esta estapa se logrará superar como tantas veces.

Contra el congelamiento y el servicio público

Burzaco, un poco más punzante y tras una descripción más precisa del rol que tomó el sector en el desarrollo de las telecomunicaciones en el país, desde la provisión de contenidos hasta la de banda ancha, sostuvo que "nos resulta paradojal que por aquellas deficiencias de cobertura hayamos sentido el desafío de realizar inversiones de carácter privado, sin prebendas y en competencia, y que hoy se nos considere un servicio público".

Si bien sostuvo que hay disposición de la industria a continuar conversando para llegar a los acuerdos necesarios, "también estamos sujetos a un congelamiento de precios que erosiona la capacidad económica y financiera de las empresas, y posterga inversiones. Afecta a todos, pero se debe puntualizar que un gran número de empresas no produjeron aumentos en todo el año, incrementos necesarios para compensar los desmesurados aumentos en los costos operativos. El uso masivo de los servicios se tradujo en mayores costos y no en ingresos o ganancias, ya que no ha crecido el número de abonados en el último año".

Tras escucharlos a ambos, Ambrosini tomó el guante que le habían tirado ambos referentes, esta vez desde su función como regulador – hasta el año pasado lo hizo como miembro del directorio del organismo que preside- y aseguró que "no los vamos a dejar solos como reguladores porque estamos convencidos de que tiene que ser un servicio público en competencia".

"Respecto del decreto vamos a hacer la mejor reglamentación que nos salga, consultando, llamándolos, con el espíritu de colaboración de la industria, y vamos a dar respuesta", subrayó.

No hizo mención al congelamiento de precios y tampoco se explayó más sobre la reglamentación que debería estar definiéndose en estas semanas, pues el tema de los precios vence el próximo 31 de diciembre, de acuerdo a lo establecido en el DNU 690 del pasado 21 de agosto.

Foco en la gestión

Fiel a su estilo, Ambrosini se mostró conciliador y destacó que "siempre estuvo en mí el diálogo, el consenso", tomó el cuestionamiento que Burzaco hizo a las plataformas internacionales que ofrecen sus servicios en el país, como Netflix, Amazon Prime, entre otras, pero que no realizan inversiones en infraestructura pese a brindar sus prestaciones por las redes locales, y sostuvo que "lo tenemos que corregir, tratarlo con el Poder Legislativo, aunar criterios para que esto se transforme en equidad, porque es una preocupación".

La industria del cable dijo que el congelamiento de precios del sector posterga inversiones

Se refirió a las tasas subsidiadas para las empresas del sector, también lo que se ha hecho en materia de contenidos, los aportes no reembolsables (ARN) entregados para desplegar redes en distintos puntos del país.

"Nos hemos preocupado en estos meses y es preocupación de este Gobierno, de los que menos tienen, de los que más necesitan, de las pymes, por eso creamos créditos para la conectividad en barrios populares, en zonas desfavorables. Nos tocó la pandemia cuando recién arrancábamos la gestión y estamos orgullosos de lo que hecho hasta ahora", apuntó.

Se puso, una vez más, a disposición desde su lugar en el ENACOM para "ayudar en este momento tan especial de la Argentina, ya que la preocupación de la industria de (haber sido declarado como ) servicio público, vamos a hacer un reglamento que los albergue a todos y que pueda resolver las asimetrías y que todo marche para una recuperación de la economía, una recupación del sector".