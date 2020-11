Un aliado kirchnerista aseguró que el impuesto a las grandes fortunas "castiga a la producción"

Detalló los "errores técnicos" que detectó en el proyecto. Dijo que se lo comentó a Heller, pero que sus observaciones no fueron tenidas en cuenta

El empresario y dirigente industrial José Ignacio de Mendiguren, que preside el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), cuestionó el impuesto a las grandes fortunas, que impulsan Máximo Kirchner y Carlos Heller, y que se debate en la Cámara de Diputados.

De Mendiguren, alfil del Frente Renovador, de Sergio Massa, advirtió a los legisladores del oficialismo que sería un error aplicar "un gravamen a los bienes productivos". "Estoy planteando alternativas que no castiguen la producción", resaltó en diálogo con Radio Con Vos.

De Mendiguren dijo que está de acuerdo con "el sentido" del proyecto impulsado por Máximo Kirchner, pero no "con las formas"

Proyecto con errores

El dirigente de la Unión Industrial Argentina (UIA) aclaró que está de acuerdo con "el sentido" del proyecto impulsado por el kirchnerismo, pero no "con las formas".

Y detalló los "errores técnicos" que detectó en el proyecto. Dijo que se lo comentó a Heller, pero que sus observaciones no fueron tenidas en cuenta en el dictamen. "Por ejemplo, cómo se aplica el cálculo sobre bienes en el país y en el exterior. Son temas técnicos que pueden ser causa de litigiosidad", alertó el exdiputado.

"El señor Coto va a pagar por las acciones que tiene en su supermercado. El accionista de Walmart o Carrefour es extranjero, por lo tanto, no va a pagar. Entonces hay una discriminación entre los nacionales y extranjeros. Yo hubiese buscado una fórmula intermedia", continuó el titular del BICE.

Según De Mendiguren, hay que aplicar el "sentido común". "¿Una pyme o mediana empresa que tiene una máquina de uno o dos millones de dólares debe caer dentro de las grandes fortunas por ese bien productivo? ¿Ustedes saben la cantidad de pymes que tienen máquinas que valen uno o dos millones de dólares? ¿Dos millones de dólares es un equipamiento muy caro de una empresa?", planteó.

El dirigente industrial subrayó que sería un error aplicar "un gravamen a los bienes productivos". "Yo creo que nadie puede dudar que el que más tiene aporte, pero pienso que en la Argentina la salida a la situación de la pandemia va a requerir inversión", sostuvo.

Y consideró que el tributo alcanzará a más de 9 mil personas, la cifra que estimó Heller.

Para De Mendiguren, el proyecto contiene errores que pueden causar litigiosidad

Fuerte crítica

El Foro de Convergencia Empresarial calificó de "confiscatorio" el tributo a las grandes fortunas que prevé votar hoy la Cámara de Diputados. Además, afirmó que el proyecto perjudicará a las inversiones privadas.

De Mendiguren, quien sería alcanzado por el impuesto a las grandes fortunas, pidió políticas para "poner en marcha el capital que la Argentina tiene fuera del sistema".

"La Argentina salió de las crisis del 2001-2002 por el emprendedurismo y el desatesoramiento de los argentinos. Entre salir a pedirle a Blackrock, que ya sabemos cómo termina, prefiero seducir a los argentinos para que la traigan y la inviertan", remarcó.

"Parecería que no estoy de acuerdo porque tengo que pagar, pero no. Estoy de acuerdo con el sentido, pero no con la forma", completó.