Polémica reacción: se viralizó el video de los policías saludando a Patricia Bullrich con la venia

El gobierno provincial descartó que se tomen represalias contra los uniformados, aunque van a investigar por qué estaban en el lugar

La polémica por el video que se viralizó, donde cinco policías Bonaerenses saludan con la venia a la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, continúa.

La presidenta del PRO se encontraba presentando su libro: "Guerra sin cuartel: terminar con la inseguridad en Argentina", este viernes, en una confitería de Villa Gesell, cuando los uniformados la saludaron y ella respondió a cada uno con el clasico toque de puño que se popularizó con la pandemia.

Entonces, la ministra de Gobierno bonaerense, María Teresa García, publicó en su cuenta de Twitter que los efectivos habían sido separados de la fuerza.

Aunque el tuit fue eliminado rápidamente, Bullrich replicó con otro mensaje en la red social, en el que explicó cómo se desencadenaron los hechos y agrdeció a los oficiales.

"No teníamos ni idea. Yo estaba en el medio de la presentación, estaba hablando y un grupo de policías que estaban en frente le dijeron a uno de loas miembros de nuestro equipo que querían saludarme. Decían que querían saludar a la exministra. Esos policías forman parte de una fuerza que no conduje, pero también existió una relación especial en la que ellos se sintieron protegidos. Si los van a sancionar, vamos a armar un lío bárbaro", advirtió.

GRACIAS POR SU ❤️Guerra sin Cuartel - Villa Gesell pic.twitter.com/mpF0xTrTWz — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) January 22, 2021

Y publicó otro tuit en el pidió que no hubiera represalias contra los oficiales: "Durante mi gestión muchos miembros de las Fuerzas saludaban a ex presidentes y ministros. Siempre sentí que era el respeto por la investidura. Pido que no comience una campaña de represalias contra policías que saludan a quien ejerció un cargo y muestran un respeto institucional".

No se va a sancionar a los efectivos

Desde el gobierno bonaerense confirmaron que no están analizando la posibilidad de sancionar a los efectivos, lo que también fue confirmado por el ministro de Seguridad, Sergio Berni, que dijo a La Nación: "¿Cómo voy a sancionar a policías por saludar como corresponde? Sí queremos saber qué hacían en un acto político. Si no hay justificación y hay motivos para sancionar, serán sancionados, pero lo voy a hablar personalmente".

Florencia Arietto, ex asesora de Bullrich, también se sumó a la polémica y escribió en su cuenta mensajes en señal de apoyo.

La Ministra @TereGarciaOK eliminó el tweet. No se si porque revisaron la decisión absolutamente ilegal y arbitraria o para disimular. Pero nosotros vamos a iniciar las acciones administrativas y judiciales que se requieran para defender los derechos vulnerados de los policías. pic.twitter.com/pQjLP1nXFf — Florencia Arietto ???????? (@Florenciarietto) January 22, 2021

Y más tarde arremetió. "El gobierno soviético deja sin trabajo a policías que no cometieron ninguna falta. La venia es la forma de saludo típico de las fuerzas de seguridad. El autoritarismo es directamente proporcional a su debilidad".

El gobierno soviético deja sin trabajo a policías que no cometieron ninguna falta. La venia es la forma de saludo típico de las fuerzas de seguridad. El autoritarismo es directamente proporcional a su debilidad. https://t.co/TW4fxklUvz — Florencia Arietto ???????? (@Florenciarietto) January 22, 2021

En diálogo con Radio 10, Berni volvió confirmar que no van suspender a los oficiales: "tendría que estar loco para echar a un policía por saludar respetuosamente a una exautoridad". Y agtegó_ "Corresponde que lo averigüe a través de la cadena de mando. Veremos qué fue lo que pasó. Si las explicaciones que da el sargento son suficientes, me parece que es un punto terminado", señaló.