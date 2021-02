El futuro de Tierra del Fuego y los dólares que necesita para producir: qué pasó con la visita de Kulfas

El ministro Kulfas realizó visitas estrictamente técnicas a las plantas de Tierra del Fuego. ¿Qué se espera cuando la promoción industrial vence en 2023?

Operativo seducción. Operativo indagación. Así podría describirse la visita del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, a Tierra del Fuego, la provincia que ve venir el vencimiento de la promoción para fabricar productos electrónicos, y que advierte que habrá una reformulación de la política orientada a la isla, especialmente porque el mismo ministro ha sido crítico de la actividad que se realiza en el sur. al que allá por 2016 calificó como "enclave maquilador".

La visita de Kulfas fue estrictamente técnica, de trabajo. El equipo que acompañó al ministro concentró sus tareas en recorridos por las distintas plantas apostadas en la isla. En todos los casos fueron los directores industriales de esos establecimientos los que recibieron al funcionario y los que, junto con sus equipos de ingenieros, debieron responder un sinnúmero de preguntas de carácter técnico. De ahí que desde la política no haya habido ningún pronunciamiento más allá de las formalidades del caso.

El ministro y su equipo visitaron las plantas de los fabricantes de celulares, de equipos de aire acondicionado, de infotainment (componentes para vehículos), de televisores. Tanto las empresas que operan en la isla como la cámara que las nuclea, AFARTE, entendieron que la visita fue una "buena señal" de parte del Gobierno.

Los ingenieros de Mirgor explicaron en detalle las características de la producción que se realiza en las plantas del sur

El régimen de promoción se vence en 2023 y es prioritario para los actores de la isla saber qué sucederá con uno de los principales generadores de trabajo, aún cuando este sector ya no tiene el brillo que supo ostentar entre 2011 y 2014. De esas decisiones también dependen las inversiones de las empresas con presencia en la isla.

El 60% de la producción electrónica de la isla corresponde a los celulares. Y para ejecutar esa producción, las compañías deben pedirle dólares al Gobierno para importar las partes que, luego, se integran en las plantas fueguinas. Esta demanda de divisas es parte de las discusiones sobre qué hacer con Tierra del Fuego, puesto que mientras para algunos se ubica entre los u$s3.500 millones y los u$s4000 millones por año, para otro, no supera los u$s300 millones.

Esta "buena señal" de parte del Gobierno tuvo como contraparte el "operativo seducción" de parte los técnicos las distintas plantas. Operativo seducción que viene funcionando muy bien con otros actores tan críticos de Tierra del Fuego como Kulfas.

Más que maquila

Una alta fuente de una de las principales empresas que operan en el sur contó a iProfesional que, cansados de las críticas provenientes de una de las principales cámaras industriales del país, invitaron a su presidente a recorrer las plantas en estricta reserva hace ya varios meses atrás. Al conocerlas, el directivo se quedó asombrado por el nivel de robotización e incorporación de tecnología de las fábricas, y prometió no volver a cuestionar lo que allí se hace. No obstante hay coincidencia entre todos los protagonistas de esta historia, y de los que actúan en el sur, que Tierra del Fuego tiene que ir más allá de su polo electrónico.

Y esa pareciera ser la idea que tienen en el ministerio. Como parte del comunicado formal que envió esa cartera en el marco de la visita, Kulfas sostuvo que "el desarrollo industrial de Tierra del Fuego es fundamental para el futuro de la Argentina y para eso es necesario ampliar la matriz productiva".

Luego se refiriría a la economía del conocimiento y la decisión de realizar en esa provincia el Primer Encuentro Federal de Economía del Conocimiento en el marco del Plan Argentina Programa que permite a los jóvenes capacitarse en programación. En ese punto resaltó la inversión de Globant en la isla anunciada en diciembre para instalar un centro de desarrollo que absorberá a parte de los jóvenes que se entrenen en el plan.

¿Esto es todo? Quienes conocen la isla, sus particularidades y sus necesidades sostienen que, entre las medidas que se barajan para Tierra del Fuego, habría un cambio en las condiciones para acceder a los beneficios, además de la incorporación de otras actividades, entre ellas la posibilidad de alentar inversiones petroquímicas en Río Grande, que aporten valor agregado.

Así como no hubo precisiones en la Capital Federal no las hubo en la isla, aún cuando todo el arco político provincial presiona para que se amplíe el régimen. Especialmente porque, como se dijo más arriba, las empresas que operan allí necesitan la famosa previsibilidad para definir inversiones futuras. Lo que sí pareciera descartarse de plano es que ya no habrá prórroga automática de los beneficios como sucedió hasta ahora.

Una de las plantas que visitó Kulfas y su equipo fue la de Mirgor. "La visita fue en el sitio industrial Einstein, donde hacemos los equipos de aire acondicionado para la industria automotriz; también en el sector de inyección plástica y el área donde fabricamos las plaquetas electrónicas y el infotainment. El ministro destacó el nivel de inversión, tecnificación y capacidad instalada. Además se puso de manifiesto el gran potencial que tenemos para el abastecimiento de autopartes electrónicas para los automóviles que se van a fabricar en los próximos años, que incluyen tecnologías y prestaciones de vanguardia como las que serán tendencia en la industria automotriz del futuro", dijo a iProfesional Eduardo Koroch, director industrial de Mirgor, a cargo de conducir esa visita.

El directivo sostuvo que el ministro destacó el área de investigación y desarrollo de Mirgor y el trabajo de ingeniería que realizan desde allí. También fue reconocido el trabajo de Tierra del Fuego en la fabricación de respiradores durante los primeros meses de la pandemia."Eso mostró la capacidad que tenemos, tanto humana como tecnológica. Mirgor produjo 1.837 respiradores junto a la empresa Leistung de la provincia de Córdoba, y este aporte fue fundamental para la lucha contra la pandemia", agregó Koroch. Desde Mirgor aseguran que es posible exportar tecnología desde Tierra del Fuego a la región, tal como lo manifestó su CEO, José Luis Alonso, en esta charla.

Hacia la normalización de la producción

En tanto, desde AFARTE, su presidente, Federico Hellemeyer, también destacó la visita de Kulfas y equipo a Tierra del Fuego que se realizó en un momento de mayor actividad en las plantas. Durante 2020 las fábricas del sur estuvieron paradas durante tres meses, al inicio de las restricciones sanitarias y, luego, en septiembre, cuando hubo un rebrote del covid-19.

El Gobierno quiere que Tierra del Fuego se convierta en un polo de economía del conocimiento

En este momento, las plantas de Tierra del Fuego se encaminan hacia su normalización. "Desde octubre se viene incrementando la producción. En enero alcanzamos el hito de llevar al personal al 100% con protocolos. Pero estamos fabricando con cierto nivel de ineficiencia producto de esos protocolos. Los grupos de riesgo siguen afuera, y el austentismo sube por encima del normal cuando se deben aislar a personas por casos sospechosos o contactos directos con casos confirmados", comentó Hellemeyer a este medio, quien también se manifestó expectante de que la situación se pueda mantener y que no haya una segunda ola o rebrote que vuelva a restringir la actividad.

El trabajo de las empresas en las islas es todavía desigual. Hay un pequeño grupo de empresas que trabaja en un solo turno, mientras otro grupo lo hace en dos, y otro, en tres turnos. La diferencia es que ahora hay limitaciones que antes no existían como la distancia, la burbuja, y demás condiciones que se deben cumplir en virtud de la situación sanitaria.

Esto es vital no sólo para mostrarle al Gobierno que Tierra del Fuego tiene vida y producción para aportar sino también para el mismo polo electrónico que ha empezado a registrar un "repuntecito" después de las vacaciones, tal como lo describió Hellemeyer.

"Al flexibilizarse las restricciones la producción se fue normalizando. Hoy casi no hay faltantes de stock de los modelos, están bastante normalizados, no es un stock de locos pero tiende a normalizarse", en los distintos rubros, aseguró.

Indicó que, de a poco, se acercan al escenario de producción de marzo de 2020 que, si bien no era bueno, es mejor que el que vino después. Si todo sigue así, no hay aumentos significativos de casos ni restricciones, y avanza la vacunación "nos imaginamos que en el transcurso del año alcanzaremos cierto nivel de producción prepandemia y que, al llegar la primavera ya tengamos números parecidos", se esperanzó Hellemeyer.

Mientras tanto, en el ministerio de Desarrollo Productivo empiezan a imaginar un nuevo régimen para Tierra del Fuego que ya no será exclusivo de la electrónica sino que hará foco en la economía del conocimiento sobre la que, en estos días, se aguardan las últimas definiciones técnicas para que la ley y sus beneficios entren en vigencia en marzo, en el mejor de los escenarios, o en abril. Y las empresas de la isla se embarcan en un nuevo operativo seducción que incluirá a otros actores con el objetivo de mostrar todo lo que es posible realizar desde la provincia más austral del país.