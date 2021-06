La reforma de Ganancias para empresas es ley: estos son los principales cambios

También la Cámara Alta aprobó, con apoyo del oficialismo y de la mayoría de la oposición, el proyecto que posterga las PASO y las elecciones legislativas

El oficialismo aprobó en el Senado y convirtió en ley la reforma del Impuesto a las Ganancias para empresas, que establece una nueva estructura de alícuotas escalonadas en función del nivel de utilidades netas acumuladas.

La Cámara alta aprobó la nueva norma con 36 votos a favor y 26 en contra, y el ministro de Economía, Martín Guzmán, se acercó al recinto para presenciar la votación tras los discursos de cierre.

La nueva ley modifica el artículo que establecía una alícuota del 25% para las sociedades de capital y establece un sistema escalonado en tres segmentos, en función del nivel de ganancia neta imponible acumulada.

El primer escalón del 25% para ganancias netas acumuladas de hasta 5 millones de pesos; el segundo del 30% para las de entre 5 y 50 millones de pesos; y un último segmento del 35% para las superiores a los 50 millones de pesos.

La bancada opositora de Juntos por el Cambio votó en contra del proyecto, tras advertir que se trata de "un aumento de la presión tributaria sobre el aparato productivo", como indicó el porteño Martín Lousteau durante su discurso de cierre.

"En Argentina parece que está mal ser una gran empresa y lo que está mal es no controlar cuándo tienen abuso de posición dominante, lo que está mal es no controlar fusiones o adquisiciones, como pasó en el kirchnerismo, o no aplicar nunca una Ley de Defensa de la Competencia y destrozarla", agregó.

En tanto, el Frente de Todos defendió el proyecto, al que calificó como "un paso muy importante hacia la sostenibilidad de la economía y la justicia tributaria".

La mendocina Anabel Fernández Sagasti afirmó que la nueva ley implica un "alivio en la carga tributaria de la inmensa mayoría de las empresas argentinas y una mayor carga tributaria a una inmensa minoría, el 1% de las empresas que producen en la Argentina".

Los cambios en Ganancias

El Senado convirtió en ley los cambios en Ganancias

Además de la escala de las alícuotas, la norma dispone que los establecimientos permanentes quedan sujetos a esa escala y deberán ingresar la tasa adicional del 7% (en la redacción anterior era del 13%) al momento de remesar las utilidades a su casa matriz.

Los montos se ajustarán anualmente, a partir del 1 de enero de 2022, de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Además, se establece que se pueden deducir de las ganancias de tercera y cuarta categoría las sumas que se destinen al pago de honorarios a directores, síndicos, miembros de consejos de vigilancia y socios administradores en las SA, SRL, asociaciones, fundaciones, cooperativas, fideicomisos y fondos comunes de inversión.

Las sumas a deducir no podrán exceder el 25% de las utilidades contables del ejercicio, o hasta la que resulte de computar 12.500 pesos.

Postergación de las elecciones

La bancada opositora de Juntos por el Cambio había reclamado una "cláusula cerrojo"

El Senado de la Nación también acaba de aprobar, sin debate y con el apoyo del oficialismo y de la mayoría de la oposición, el proyecto de ley que posterga por un mes las PASO y las elecciones legislativas.

El propósito de la iniciativa impulsada por el Gobierno y acordada con la oposición es alejar las fechas de las elecciones legislativas de este año de los meses más fríos y contar con un mes adicional para avanzar con la campaña de vacunación contra el Covid-19.

El proyecto que posterga las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 8 de agosto hasta el 12 de septiembre, y las generales del 24 de octubre al 14 de noviembre busca que la Argentina llegue en mejores condiciones sanitarias frente a la segunda ola de la pandemia de coronavirus que atraviesa el país.

En sus fundamentos, el expediente plantea que "el aplazamiento de la celebración de los comicios a meses con temperaturas más elevadas permitirá optimizar la ventilación de los locales de votación y la implementación de los protocolos sanitarios".

La iniciativa también hace referencia a que "durante ese lapso de tiempo adicional se continuará avanzando con la masiva campaña de vacunación que lleva adelante el Estado Nacional junto a las veinticuatro jurisdicciones, coadyuvando a un mejor cuidado de la mayor cantidad posible de argentinos y argentinas que deben cumplir con su deber cívico".

La bancada opositora de Juntos por el Cambio había reclamado una "cláusula cerrojo" para garantizar que no habrá una nueva postergación, lo cual fue concedido por el Frente de Todos y allanó el camino para aprobar la ley.

El acuerdo quedó plasmado durante el tratamiento de la iniciativa en Diputados, donde fue aprobada con 223 votos a favor, tres en contra y ocho abstenciones, y se prevé que reúna un consenso similar en el Senado.

Decreto de Necesidad y Urgencia

Asimismo, aprobó en la primeras horas el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que estableció nuevas restricciones en los grandes conglomerados urbanos y un aislamiento estricto el próximo fin de semana en las zonas del país con mayor riesgo epidemiológico, con el objetivo de "evitar consecuencias irreversibles para la salud publica" por el avance de la pandemia de coronavirus.

Con el voto de 38 afirmativos y 26 negativos, los senadores avalaron esta tarde el decreto 334/21 dispuesto a mediados de mayo por el Poder Ejecutivo, que estableció un confinamiento estricto entre el 22 y el 30 de mayo en las grandes ciudades y una extensión de la medida el próximo fin de semana del 5 y 6 de junio.

A las restricciones que estaban vigentes se sumaron con este decreto, en los grandes conglomerados urbanos, la suspensión de actividades económicas, industriales, comerciales, de servicios, culturales, deportivas, religiosas, educativas, turísticas, recreativas y sociales.