Laje, furioso con Fernanda Vallejos: "deje de burlarse de los argentinos"

Durante el programa que conduce en América, Laje les reprochó a los legisladores que "no tienen nada para mostrar. Nada. Absolutamente nada"

El periodista y conductor Antonio Laje hizo un fuerte descargo este miércoles 9 de junio contra la diputada nacional del Frente de Todos, Fernanda Vallejos, quien había defendido el aumento de los sueldos en el Congreso de la Nación en un 40%, afirmando que los ingresos de los legisladores argentinos "son casi una vergüenza".

Ofuscado por la aseveración de Vallejos, Laje le pidió que "deje de burlarse de los argentinos", durante el programa de "Buen día Argentinos" que se emite por América.

"¿Cómo le van a decir, en un país con el 42% de pobreza que en parte es de ustedes, porque Macri tiene una parte y ustedes tienen otra, de ahora y de antes - que 170 mil o 180 mil pesos que usted gana es una vergüenza?", se preguntó el periodista.

Molesto, Laje les reprochó a los legisladores que "no tienen nada para mostrar. Nada. Absolutamente nada".

"Porque la verdad, como Congreso, funciona muy poco y muy mal en general", observó.

En una breve pero contundente exposición, el periodista de América apuntó contra la funcionaria por "no saber lo que es trabajar".

"Lo que es más indignante es que hablan de lo que no saben porque ustedes no saben lo que es trabajar. No voy a generalizar, usted no sabe lo que es trabajar ni generar un empleo", remarcó.

"No sabe lo que es levantarse a las 4 de la mañana para poner en marchar una Pyme de 5, 6 o 10 empleados, para hacer lo imposible para no despedirlos, porque con los impuestos no hay forma de seguir teniendo gente a cargo, y encima hay que leer semejante barbaridad", prosiguió.

La frase de Vallejos que disparó la polémica

La diputada del Frente de Todos, quien es economista, había respondido a un tweet que reprochaba la decisión de las autoridades del Congreso de brindar un aumento para todos los trabajadores del parlamento del 40%.

"Los diputados argentinos tenemos el salario más bajo (mucho más) de toda la región. Casi que da vergüenza", había escrito Vallejos, generando revuelo en la red social.

Fernanda Vallejos se quejó del "bajo salario" de los diputados : "casi que da vergüenza"

Tras la polémica, la diputada siguió defendiendo su postura. "Gano menos (de 200 mil pesos), que un CEO de cualquier empresa que no tiene responsabilidad más que satisfacer el afán de lucro de un privado, aún a costas del pueblo, gané más que un representante de la voluntad popular, como país, da vergüenza", insistió.

"Dejen de burlarse de la gente", repitió en su programa el periodista Antonio Laje.