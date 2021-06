Alberto Fernández salió a polemizar por las vacunas: "Ahora nos reclaman la segunda dosis de veneno"

El Presidente cruzó a los referentes opositores que cuestionaron las gestiones del Gobierno para adquirir inmunizantes contra el coronavirus

El presidente Alberto Fernández cruzó a la oposición por haber cuestionado las gestiones del Gobierno para adquirir la vacuna contra el coronavirus.

En un acto del sindicato La Bancaria, el mandatario sostuvo que la Argentina se encuentra entre los primeros 20 países del mundo que más inmunizantes aplicaron e ironizó sobre las demoras en la llegada de la segunda dosis de la Sputnik V: "Ahora nos reclaman la segunda dosis de veneno".

Al participar de la apertura del 48º Congreso Nacional Bancario junto al secretario general de la asociación, Sergio Palazzo, y al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, el jefe de Estado dijo que lo que "más le importa" es que "el sueldo de los trabajadores no se retrase y le ganen a la inflación".

En esa línea, expresó su voluntad de que se esta situación se pueda "ir corrigiendo dentro de todas las dificultades que tenemos".

Duro contra la oposición

"El otro día, el ex presidente, en un programa, decía que yo no entendía lo que era una negociación con el Fondo, que no podía pedir una quita de la tasa de interés. Mire Macri, hago eso porque defiendo a los argentinos. Usted se olvidó de los argentinos y los metió en un problema enorme del que todavía no podemos salir", indicó el Presidente.

"Nosotros llegamos el 10 de diciembre con un ímpetu enorme de poner de pie a una Argentina que estaba caída y postrada, muy golpeada. No nos tenemos que olvidar de eso en un proceso electoral como el que se viene. En esos años no solamente se endeudó a la Argentina del modo irresponsable en que se la endeudó. Recuerdo que Macri nos recomendaba en inglés que nos enamoremos de Christine Lagarde. En ese momento estaba poniendo a la Argentina de rodillas con un crédito que nunca íbamos a poder pagar", expresó el primer mandatario.

En el mismo sentido, criticó duramente al Fondo Monetario Internacional por haberle dado a Macri ese crédito de 57 mil millones de dólares: "Mal que les pese, ellos son directores responsables de lo que han hecho. El FMI después de la tragedia de la pandemia dispuso socorrer a todo el planeta con 50 mil millones de dólares, pero a la Argentina de Macri destinó 57 mil millones de dólares. Ese crédito fue un despropósito".

"Durante cuatro años nos hicieron un daño incalculable que la pandemia hace que dejemos en un segundo plano, pero no es bueno olvidarse de nada de eso. Tuvimos una gobernadora que se jactaba de no abrir hospitales y decía que abríamos universidades para gente pobre que nunca iba a poder llegar a ellas. Todos ellos vuelven de las cenizas abusando de la tragedia que estamos viviendo y dejando de lado lo que fueron capaces de hacer", aseveró.

"Ahora están preocupadísimos por la educación de nuestros chicos cuando fuimos siempre nosotros los que levantamos la bandera de la salud y la educación pública. Por favor no olvidemos el lugar desde donde partimos. Los responsables tienen nombre y apellido: están en los canales de televisión dando cátedra de lo que ellos no supieron hacer", aseguró.

La gestión de la pandemia

En relación con la gestión de la pandemia, el Presidente se jactó de que la Argentina se encuentra "entre los primeros 20 países del mundo que más vacunas contra el coronavirus ha suministrado" y remarcó que "somos de los pocos que produce vacunas".

Por último, se refirió a la demora en la entrega de la vacuna Sputnik V, por la cual la ministra de Salud, Carla Vizzotti, aseguró que a futuro "es una posibilidad" combinar inmunizantes para completar los esquemas de vacunación.

"Dijeron que pedimos coimas para recibir la vacuna, dijeron que compramos veneno. Ahora que el envenenador consiguió la vacuna, reclaman la segunda dosis de veneno. Dejemos de contaminar a los argentinos con mentiras, cuánta gente habrá creído que la vacuna era dañina", ironizó en ese sentido.