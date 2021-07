Cristina dijo que que el FMI "va a querer condicionar la política" y dijo se tomó "un crédito casi criminal"

La vicepresidenta habló en tono de campaña y volvió a cargar contra la presidencia de Mauricio Macri por el endeudamiento externo

La vicepresidenta Cristina Kirchner volvió a mostrarse junto al gobernador Axel Kicillof en un acto en Lomas de Zamora. En el encuentro también estuvo el intendente local, Martín Insaurralde, una de las figuras que podría cobrar protagonismo de cara a las próximas elecciones legislativas.

En este marco, la vicepresidenta admitió que "nadie estaba preparado para gobernar en pandemia", pero se mostró confiada en que Argentina "va a salir" adelante.

Además, dijo que la Argentina estaba "patas para arriba" antes de la pandemia del coronavirus.

"Esta pandemia puso al mundo patas para arriba. Este país tiene un problema doble: la Argentina ya estaba patas para arriba cuando llegó la pandemia. Nos encontró patas para arriba. Endeudados como nunca", subrayó.

En este sentido, cargó contra el gobierno de Mauricio Macri, a quien acusó de tomar "préstamos para la timba financiera".

"Un 1° de julio también anunciamos la inauguración de planta depuradora de líquidos cloacales de Mar del Plata. Con un préstamos del BID", comentó la vicepresidenta.

En ese punto, Cristina se dirigió a Axel Kicillof: "¿Viste Axel que corre eso de que nosotros no tomábamos préstamos? No, nosotros no tomábamos préstamos para la timba financiera, pero préstamos para la producción y para obras públicas, sí", le dijo.

Y advirtió que "claro que había problemas, pero todos los problemas que teníamos en 2015 en los cuatro años siguientes se multiplicaron al infinito y surgieron otros que no teníamos como esta deuda de 45 mil millones de dólares y con esa plata no se construyó ninguna fábrica, no mejoramos salarios, no compramos 5 millones de netbooks y sin embargo debemos 45 mil millones de dólares que antes no debíamos".

Luego, lanzó un duro mensaje sobre la negociación con el Fondo Monetario: "El FMI va a pretender condicionarnos en nuestras políticas".

"Cuando pase esta pandemia, que va a pasar, vamos a tener que sentarnos seriamente todos los que tengamos vocación política y representemos los intereses que representemos, porque todos representamos intereses, algunos los de las grandes mayorías nacionales, el desarrollo nacional, la industria nacional, la tecnología nacional por ejemplo y otros representan otros intereses, vamos a tener que sentarnos, y los grandes responsables que tomaron este crédito casi criminal de casi 45 mil millones van a tener que dar explicaciones y vamos a tener que escucharlos para ver como pretenden pagarlo sin someter al hambre y al escarnio una vez más al pueblo argentino".

Y concluyó: "Creo que en 2015 éramos más felices de lo que fuimos con lo que vino después"

- Noticia en desarrollo