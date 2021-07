Cristina Kirchner contra el campo: "ganancias fabulosas", "retenciones bajas", y "gobiernos que ellos detestan"

La vicepresidenta elogió una nota de Página 12 que consideró al Gobierno "muy proagro", que permite a los productores rurales "engordar sus billeteras"

La vicepresidenta Cristina Kirchner elogió una nota periodística en la cual se afirmó que la rentabilidad del campo es la más elevada del siglo y que no aumentar las retenciones tiene efectos negativos.

El artículo publicado en Página 12, con la firma de Alfredo Zaiat, comparó números económicos de la presente campaña agrícola a con otro ciclo positivo de los granos, como el de 2008 –mientras se produjo el conflicto político por la Resolución 125 de retenciones móviles- y en comparación con aquel período, evalúa que la tasa de derechos de exportación actual es muy baja, en lo que denomina como "una política oficial muy proagro".

En dos tuits al respecto, Cristina Kirchner se refirió a "desinformación y prejuicios ideológicos". Y citó lo que consideró "una conclusión imperdible" de Zaiat: "A esos actores económicos les resulta insoportable para sus almas bellas que los mejores años del negocio en el campo coincidan con gobiernos que ellos detestan".

TAPAR EL SOL CON LAS MANOS (o con desinformación + prejuicios ideológicos) 2.Hoy en Página 12, excelente y reveladora investigación de Alfredo Zaiat: https://t.co/plS6MnNiyF pic.twitter.com/mQRjLckwye — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) July 18, 2021

La nota

La nota de Zaiat pone el foco en la provincia de Buenos Aires y considera que el sector agropecuario vive hoy una buena época económica y que su oposición al Gobierno nacional se debe a una cuestión ideológica.

Como un eco de las manifestaciones de reclamo del 9 de julio, interpretó que "gran parte de la dirigencia del campo expresa una oposición militante al gobierno de Alberto Fernández, en línea con manifestaciones de protesta de grupos de productores a la fuerza política en la administración nacional que les permite engordar sus billeteras como nunca antes en las últimas dos décadas".

El periodista afirma que "el rechazo tiene su origen en motivaciones ideológicas y políticas que encuentran explicaciones buceando en la historia de la relación traumática de los dueños de la tierra con los sectores populares y sus líderes políticos".

Zaiat dijo que "el margen bruto es el más elevado de los últimos veinte años" y que ello "se explica por precios internacionales en alza, devaluación de la moneda, costos internos en dólares atrasados y retenciones bajas".

Y si bien no consideró la rentabilidad final en términos de márgenes netos, opinó que "con los números de la última cosecha y con las previsiones para la próxima, saldo que no es mérito exclusivo de los productores, no debería existir semejante resistencia puesto que el Gobierno ha facilitado la obtención de esos resultados, pero la impugnación es independiente de la extraordinaria marcha de la actividad en medio de la pandemia".

La vicepresidenta recomendó la lectura de una nota periodística para cuestionar al campo

Retenciones

Puntualmente sobre retenciones, la nota que recomendó Fernández de Kirchner habla de aumentarlas y criticó al gobierno anterior. "Las ganancias fenomenales del agro se explican porque, derivado del triunfo conservador en el conflicto de 2008 y la consolidación de la idea de la eliminación de las retenciones en el gobierno de Mauricio Macri, existen firmes obstáculos políticos para aplicar un alza de los derechos de exportación", escribió Zaiat.

En el aspecto más inquietante en cuanto a la perspectiva de las medidas oficiales en las que pueda influir la vicepresidenta, Zaiat puntualiza que no aumentar las retenciones tiene dos efectos negativos. "Por un lado, una recaudación potencial menor para el Tesoro y, por lo tanto, la pérdida de recursos para fortalecer el crecimiento económico vía el gasto público. Por otro, provoca la absorción plena en la tasa de inflación del aumento del precio internacional de materias primas, lo que termina perjudicando el poder adquisitivo de los ingresos de los sectores populares por el alza de los precios de alimentos, como sucede desde mediados del año pasado".