Cristina Kirchner habló de la oposición en la presentación de la lista de FdT: ¿Qué dijo?

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner participó junto al presidente Alberto Fernández en el acto de presentación de los candidatos que integrarán la lista del Frente de Todos para las elecciones legislativas. En su discursó, que antecedió al del Presidente, reclamó "honestidad intelectual" para debatir durante la campaña.

"Es una oportunidad para que las fuerzas políticas hablemos sin beneficio de inventario", sostuvo la vicepresidenta y pidió debatir "con seriedad y responsabilidad" cómo se sacará a la Argentina adelante.

Más adelante advirtió:"es una excelente oportunidad para que, lejos de discutir de anécdotas, nombres o adjetivaciones, se pueda discutir de políticas": "De lo que vivimos, lo que nos tocó pasar".

"Tenemos que discutir sin beneficio de inventario. Acá se habla con beneficio de inventario: esto si, esto no. Discutamos lo que hay que discutir, porque esta es la última oportunidad como país si no encontramos una solución conjunta. El coaching y el marketing no van más, y se nota", dijo Cristina Kirchner.

Y con ironía disparó: "Con saltito y risita, hermanito y hermanita, no vamos a ningún lado. Discutamos políticas, seamos serios, porque 2+2 es 4".

En otro momento de su discurso, Cristina Kirchner apuntó contra las recetas de Gobierno que, según ella, casi llevaron a la Argentina "al tacho". Y enfatizó:"Que nadie intente decirnos que tenemos que hacer lo mismo que en cuatro años casi nos lleva al tacho".

Santoro y Marziotta en la Ciudad

El legislador porteño Leandro Santoro encabezará la lista del frente de Todos en la Ciudad de Buenos Aires junto a la diputada nacional Gisela Marziotta, quienes ya rubricaron esta tarde las actas para oficializar sus candidaturas.

Así lo indicaron a NA fuentes oficiales, que precisaron que la lista de diputados nacionales también estará integrada por el economista y diputado Carlos Heller, la legisladora porteña Lorena Pokoik y el economista Matías Tombolini.

En tanto, la lista de legisladores porteños estará integrada por el defensor del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Alejandro Amor, junto a la legisladora porteña Victoria Montenegro.

Además, se encuentran incluidos en la nómina porteña el director general de prestaciones de la ANSES, Juan Modarelli, y el legislador Juan Manuel Valdés, que debe renovar su banca.

Tolosa Paz y Gollán en Provincia

La presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz, y el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, firmaron este sábado en Casa Rosada el acta que oficializa sus candidaturas en la provincia de Buenos Aires.

Tolosa Paz quedó oficialmente designada como cabeza de la lista bonaerense del Frente de Todos, al igual que el ministro bonaerense que será su compañero de fórmula en las elecciones legislativas de este año.

Tolosa Paz arribó a Casa de Gobierno cerca de las 16:00 y se dirigió al despacho del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, donde también se encontraban el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, entre otros.

En ese marco, indicaron que el legislador porteño Leandro Santoro firmó el acta para encabezar la boleta del Frente de Todos en la Ciudad de Buenos Aires, al igual que la diputada nacional Gisela Marziotta, quien lo acompañará en la lista porteña.