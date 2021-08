Macri y la foto de Olivos: "El Presidente destruyó toda su autoridad moral"

Se quejó de que hubo un "decreto autoritario, con todos encerrados", mientras que "el que dispuso organizaba una comida de cumpleaños en su casa"

El ex mandatario Mauricio Macri criticó duro al presidente Alberto Fernández por el festejo del cumpleaños en la Quinta de Olivos en medio de la pandemia, y sostuvo que con esa foto "tocó fondo" y "destruyó toda su autoridad moral".

"La foto es la imagen de que tocamos fondo, que el Presidente tocó fondo. Estamos hablando del valor de la palabra presidencial, terminó de destruir toda autoridad moral para el Presidente esa foto", señaló Macri en una entrevista con el canal TN, tras regresar de Europa.

Al respecto, dijo que hubo un "decreto autoritario, con todos encerrados, sin diálogo sin escuchar, con miles de casos de gente que se murió sola y alumnos sin clases", mientras que "el que dispuso esto organizaba una comida de cumpleaños en su casa".

"La primera reacción fue una mentira, cuando salió la primera foto dijo que no hubo ninguna reunión y dijeron que era una foto fake, pero después surgieron más fotos y no les quedó remedio. Igual no pudo decir 'perdon', ¿como le creés algo a partir de hoy", remarcó sobre el jefe de Estado.

Y agregó: "(Fernández) Se enojó conmigo cuando le dije hace unos meses sobre el valor de la palabra. Antes hablaba el lunes y se contradecía el martes y ahora se contradice el mismo día".

En tanto, sobre las declaraciones del Presidente acerca de la polémica, Macri lamentó que hablara de su esposa "como si él fuera un inquilino de la Quinta de Olivos".

La "Marcha de las Piedras"

Sobre la "Marcha de las Piedras", comentó: "Ví las imágenes con mucho dolor, de gente que no se pudo despedir de sus seres queridos y ví sobre todo mucha indignación que comparto con esos argentinos".

Luego retomó sus críticas a Fernández y sostuvo que "alguien no puede ser Presidente porque lo puso el vicepresidente, se arranca con una situación que no iba a funcionar", al tiempo que remarcó que en la actual gestión "no hay rumbo ni plan".

En cambio, el fundador del PRO dijo que en su gestión "la Argentina tenía un rumbo, una idea, todos los líderes mundiales vinieron al país y dijeron sigan por este rumbo". "Todos nos apoyaron porque estábamos costruyendo una relación con el mundo y una cultura del trabajo", remarcó, mientras que dijo que ahora "8 de cada 10 jóvenes dice que se quiere ir del país".

Qué dijo Fernández

Durante un acto realizado el fin de semana, el Presidente asumió la responsabilidad por la foto en la Quinta de Olivos. "Debí disculparme por una cena que no debió haberse hecho, el único responsable soy yo", afirmó Fernández. Al mismo tiempo, agregó: "Algunos fueron tan miserables que dijeron que le eche la culpa a mi compañera. Me hago cargo y doy la cara".

Alberto Fernández hizo referencia al escándalo desencadenado por la foto en Olivos

"Efectivamente, en la pandemia, por un desliz, por un descuido, se organizó una comida en Olivos que no debió haberse organizado. Yo no anduve con vueltas. En menos de 24 horas dije que esto pasó, que no debió haber ocurrido, tengo mucho pesar por lo sucedido y de ese modo me disculpé ante ustedes, ante el pueblo, los únicos a los que les debo unas disculpas", indicó el Presidente.

A continuación, con un tono algo más elevado, aseguró: "No me van a hacer caer por este error". Asimismo, indicó que durante el fin de semana estuvo "leyendo las cosas que decían los hipócritas y me cansé de recibir el cariño de mis compañeros".

Además, dijo: "Si alguno piensa que me van a a hacer caer, me fortalecen", haciendo referencia a la cantidad de críticas que recibió.

Después de mencionar el escándalo por el cumpleaños de Fabiola Yañez en la residencia presidencial, el jefe de estado dejó las disculpas para contraatacar contra el ex presidente, Mauricio Macri.

"Debí disculparme por una cena que no debió haberse hecho. Me muevo como un hombre común y a veces no tengo en cuenta que soy el Presidente", empezó Fernández, para luego agregarle voltaje eleccionario a su discurso.

EN VIVO | El presidente Alberto Fernández encabeza la puesta en marcha del Centro Universitario de la Innovación (CUDI), que funcionará en la ciudad de González Catán https://t.co/6hg7gfgYc7 — Casa Rosada (@CasaRosada) August 16, 2021

"Pero nunca me van a tener que escuchar pedir disculpas por cerrar los ministerios de Educación, Salud o Trabajo, o porque me arrodille frente al FMI y endeude a la Argentina", declaró, torpedeando a Macri, que hasta el momento no ha hecho apariciones públicas en el país luego de sus vacaciones en Capri y Cerdeña.

"Mis hermanos no se benefician con ningún negocio", aseveró linkeando su crítica con la concesión de los peajes en la autopista Panamericana y en la Autopista del Oeste durante el mandato de Cambiemos. "Tampoco tengo pedir disculpas por tener una mesa judicial", cerró el mandatario.