Paradoja de las elecciones: en Provincia gana Tolosa Paz... y también Juntos por el Cambio

Curiosidad electoral: la lista de la candidata del oficialismo gana por 9 puntos al principal rival y, al mismo tiempo, la dupla opositora suma más votos

En menos de 20 días, las primarias darán un resultado y mostrarán quiénes serán los candidatos definitivos para las generales de noviembre. Más allá de los mensajes de campaña cruzados, las pujas internas y todo el ruido mediático preelectoral, ya se están perfilando las preferencias del electorado.

Las legislativas 2021 se realizarán a nivel nacional, pero como es costumbre en las elecciones de medio término, las miradas están puestas en el principal distrito del país, por el volumen de votantes y el nivel de poder que otorga para quien resulta ganador. Allí se define gran parte de la pulseada por el control del Congreso.

Resulta relevante que el 20% del padrón electoral nacional está compuesto por jóvenes de 16 a 24 años, muchos de ellos debutantes en las urnas (más de 1 millón ya están habilitados para ejercer su derecho y deber cívico por primera vez), y una parte significativa del electorado que todavía está indeciso, según los principales sondeos de opinión.

En la provincia de Buenos Aires, el oficialismo tiene una única lista a diputados nacionales encabezada por dos ex funcionarios, una de la administración nacional, Victoria Tolosa Paz y otro del propio gobernador Kicillof, Daniel Gollan, que buscarán reafirmar el poder que arrastra el Frente de Todos desde el triunfo en las elecciones de 2019 y sus propias gestiones públicas durante la pandemia.

Santilli versus Manes versus Todos

Por su lado, Juntos por el Cambio, vista como una interna abierta o por posiciones enfrentadas, divide su oferta en dos boletas con precandidatos a los cargos electivos y, por eso mismo, llega a las primarias con la debilidad de no sumar fuerzas. Más aún, cuando los dos cabezas de lista pertenecen a espacios políticos distintos dentro de la alianza opositora: Diego Santilli del Pro/Cambiemos y Facundo Manes de la UCR/Dar el paso.

Uno, ex vicejefe del gobierno porteño y ex senador, el otro, un neurólogo outsider de la arena política y sin historia en la gestión pública. El primero, con varios puntos de ventaja sobre el segundo en la competencia interna, ya adelantó que no participará en debates públicos con propios ni ajenos antes de las PASO.

Ese juego a dos puntas, si luego logra retener a sus votantes en las generales, puede resultar en una estrategia ganadora. Pero no siempre es así y, lo que es peor, el filtro de las primarias puede llevar a que el candidato ganador en la interna desplace a una parte de los propios hacia espacios ajenos en las generales. Las terceras fuerzas tienen ahí una gran oportunidad, y hasta la posibilidad de definir la elección final.

en Provincia gana Tolosa Paz, y también Juntos por el Cambio

Tolosa Paz le gana a Juntos, separados

Así las cosas, se dice que las PASO son como una mega encuesta hacia las elecciones definitivas, pero al haber internas en una de las fuerzas mayoritarias, las probabilidades se multiplican y la incertidumbre es mayor. Y por eso es más difícil medir y proyectar.

En el territorio bonaerense, esta situación permite ver que hoy la mayoría de las encuestas y sondeos de opinión dan a la lista oficialista como ganadora y al mismo tiempo, sumados los dos precandidatos de la oposición, al espacio Juntos con mayoría. Ambos datos son reales, entonces sólo resta saber quién enfrentará a la lista de Tolosa Paz en noviembre y, luego, si ese oponente logrará sumar la masa crítica de adeptos para ganarle en las generales.

Un relevamiento de intención de voto para las elecciones de diputados nacionales 2021 en PBA, realizado por Observatorio Electoral Consultores, entre el 20 y el 23 de agosto, permite tener la encuesta disponible más actualizada. Se trata de 1276 casos efectivos, repartidos en partes iguales en la primera y tercera sección y el interior provincial, controlada por voto en las elecciones presidenciales de 2019.

Cuatro puntos que marcan un cambio

Al preguntar a los bonaerenses por su intención de voto en las primarias por espacio político, el 40% dice que lo hará por Juntos por el Cambio y 36% por el Frente de Todos. Vamos con Vos y Avanza Libertad reciben 3% de las menciones respectivamente, el Frente de izquierda 2%, 5% responde que lo hará por otro, ninguno o en blanco, y 11% dice no saber.

"Si bien el nivel de los que aún no sabe a quién votará viene bajando, se observa que en las franjas sub 25 y sub 29, el nivel de indecisión frente al voto supera el 20%. Pero como el resto del electorado ya tiene bastante definido su candidato, en la ponderación a pocos días de las PASO, ese 11% de indecisos se corresponde a un nivel normal para cualquier elección", aclara Julio Burdman, politólogo y titular de la consultora.

En cambio, consultados por la intención de voto en las primarias por candidato, el 35% dice que lo hará por Tolosa Paz, 26% por Santilli, 18% por Manes, 5% por Florencio Randazzo, 4% por José Luis Espert y 7% no sabe.

Tolosa Paz, encabeza la intención de voto en la Provincia

"En esta encuesta también medimos la intención del voto en blanco y de ir a votar, que si bien entre los más jóvenes es mayor que el porcentaje ponderado, ese bajo nivel de no concurrir a sufragar o del sobre vacío no llegan a ser vistos como una amenaza con efectos relevantes en la elección bonaerense", concluye.

En conclusión, la lista de diputados nacionales de Todos le saca 9 puntos a su principal rival de PBA, pero la suma de intención de voto a Juntos aventaja al oficialismo también por 9 puntos. Moraleja: todos ganan.