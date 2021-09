Stolbizer: "El Gobierno está a la deriva, se debilitó muy rápido y eso es peligroso"

La candidata a diputada nacional y presidenta del partido GEN lanzó la advertencia y consideró que la derrota del Gobierno tiene "efecto multicausal".

Mientras Juntos por el Cambio define la lista definitiva que competirá en la Provincia para las elecciones de medio término de noviembre, Margarita Stolbizer, candidata a diputada nacional y presidenta del GEN, advirtió que "el Gobierno está a la deriva" porque "se debilitó muy rápido y eso es peligroso".

"El desafío que tienen por delante de cara a la elección de noviembre, para quienes están en el Gobierno, es intentar cambiar el rumbo porque lo que demostraron es que están a la deriva. Se debilitó muy rápido, antes de la mitad de mandato, y eso es peligroso institucionalmente", advirtió Stolbizer.

"Este es un Gobierno tremendamente mediocre y de gente que viene mintiendo durante todo este tiempo", dijo Stolbizer

"Tienen que hacerse cargo"

En charla con CNN Radio, la candidata a diputada sostuvo que ahora "tienen que hacerse cargo, porque esto no da para más". Y consideró que como oposición hay que actuar con "seriedad y responsabilidad" para "no cometer errores que ya se cometieron en el pasado".

"Este es un Gobierno tremendamente mediocre y es un Gobierno de gente que viene mintiendo durante todo este tiempo. No tienen la capacidad como para revertir esto", opinó.

Y sobre la estruendosa derrota oficialista en las PASO, Stolbizer la analizó como "un efecto multicausal". "En primer lugar por la economía, que se mezcló con los coletazos de un Gobierno cuya estrategia es la impunidad. La gente percibe que no se preocuparon por los problemas del pueblo".

Stolbizer cree que se viene una etapa de radicalización del gobierno

"Lo esperable es la radicalización"

Sobre las posibles soluciones que deberá enfrentar el Frente de Todos, la presidenta del GEN dijo que "acá no se trata simplemente de un cambio de ministros porque el gran problema es el Gobierno. Cambiar ministros no resuelve nada. No logrará nada con cambios en el Gabinete, que me parecen lógicos y necesarios. Hicieron una muy mala gestión de la pandemia".

"Hay que esperar 48 o 72 horas para ver la situación de un cambio de ministros. Lo esperable es la radicalización porque ya mostraron lo que son y jamás han hecho autocrítica. El país necesita que la respuesta sea bajarse del pedestal", dijo.

Stolbizer afirmó que en la Argentina quienes están en el poder sufren "la soberbia de los ganadores", razón por la cual "cortan el diálogo", algo que a su criterio ocurrió tanto con Alberto Fernández, como en su momento con Mauricio Macri.

"En 2017, Macri ganó las legislativas y ese fue el punto que los subió a él y a muchos de su gobierno a la soberbia de los ganadores. Creyeron que solos podían con todo y no supieron escuchar", evaluó.

Por último, Stolbizer, que acompañó en las primarias al radical Facundo Manes en la interna de Juntos contra Diego Santilli, se guardó un párrafo aparte para Cristina Kirchner.

"La señora de Kirchner, cuando no la votan, cree que es la gente que no la merece. Se enoja con los que no los votan en lugar de hacer una autocrítica. Ahora tienen que arreglar algo del desastre que causaron", cerró.