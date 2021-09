Quién es Fernanda Vallejos, la diputada cercana a Cristina Kirchner que llamó "okupa" a Alberto Fernández

En un audio privado que se difundió en las últimas horas, la diputada hizo fuertes declaraciones acerca del presidente Alberto Fernández

En las últimas horas se difundió un audio privado de la diputada kirchnerista, quien es de extrema confianza de la vicepresidenta, en el que hablaba muy mal del presidente Alberto Fernández. Luego de las renuncias masivas y de diversas versiones que circularon sobre la relación entre el Presidente y la vicepresidenta, las palabras de Vallejos dejaron mucho más clara la postura del kirchnerismo frente a Fernández.

Fernanda Vallejos es la persona a quien Cristina Kirchner eligió en 2017 para acompañarla en la boleta de Unidad Ciudadana, la misma que la capultaría a la arena pública, terreno del que había sido desplazada tras la derrota en las urnas de Daniel Scioli y Aníbal Fernández, sus candidatos para la presidencia y la gobernación de la provincia de Buenos Aires, en 2015, cuando muchos daban por terminada su carrera política. Ambas consiguieron entrar al Congreso: Cristina al Senado y su compañera a Diputados.

La legisladora, que recientemente llamó "mequetrefe" y "okupa" al presidente, es una economista de 42 años, egresada de la UBA. Su mandato en la Cámara Baja durará hasta diciembre de este año. Cabe mencionar que, a pesar de que ocupa la banca desde hace cuatro años, su cv no aparece en el sitio oficial de Diputados, de la misma manera que tampoco se pueden encontrar su declaración jurada ni de su informe de gestión.

Fernanda Vallejos afirmó que el presidente es un "mequetrefe"

Además, es directora de Proyecto Económico, un sitio que recolecta sus intervenciones en medios de comunicación y sus pensamientos sobre el devenir de la Economía argentina. Fue, en el pasado, referente de "La GraN Makro", la agrupación de "economistas heterodoxos" que fue lanzada en 2011 y estaba integrada por Amado Boudou, Alejandro Robba y Roberto Feletti.

Fernanda Vallejos dijo que Alberto Fernández "es un enfermo" y "okupa"

Tras la derrota electoral del último domingo, la diputada ultra kirchnerista Fernanda Vallejos apuntó contra el presidente Alberto Fernández a través de un duro audio que se filtró este jueves.

"Todos esperábamos que el enfermo de Alberto Fernández, el ocupa de Alberto Fernández, el lunes a las 8 de la mañana estuviera haciendo una conferencia de prensa con todas las renuncias sobre la mesa y no que diga que había escuchado el mensaje de las urnas, como hizo hipócritamente. Se ve que además de ciego es sordo porque jamás ha escuchado nada", dice Vallejos.

En ese sentido, la diputada consideró que el mandatario busca "conservar su núcleo de inútiles que están de prestado ocupando las oficinas de la Casa Rosada sin hacer nada" y aseguró que "no hay conducción política en el Gabinete" porque Santiago Cafiero "es un payaso".

Además, señaló que el Presidente "está atrincherado" en la Casa de Gobierno y sentenció que es "un ocupa porque no tiene votos ni legitimidad". "No lo quiere nadie", sumó.

Al respecto, argumentó que "la derecha lo tiene a Macri" y agregó: "Mirá si va a votar a este mequetrefe que no sirve para nada". Asimismo, consideró que el electorado peronista "no lo quiere porque no se ha subordinado a la política para la cual fue elegido".

Por otro lado, cuestionó la política de Martín Guzmán y opinó que el ministro tendría que haber sido "el primero en presentar su renuncia".

"Se cae de maduro que si hiciste una tan mala política económica, el primero que tendría que haber presentado la renuncia fue el ministro de Economía", apuntó, al tiempo que no descartó que no lo haga "porque tiene otro mandato que cumplir".

"La política económica se debió subordinar a la política sanitaria no a la reducción del déficit fiscal y a cumplir con el mandato del FMI", opinó Vallejos al respecto, al tiempo que manifestó que

Además, indicó que el ministro "hizo un presupuesto donde ser partía de la premisa de que en marzo terminaba la pandemia" y sentenció: "Eso era una mentira que todos sabíamos".

En ese marco, la diputada evaluó que el resultado de las elecciones fue consecuencia de la mala política económica y remarcó que Alberto Fernández "está atrincherado en la Casa Rosada" sin importar "el camino que el pueblo le marcó el domingo".

"El mandato del pueblo es nuestro capital político. No el de Alberto Fernández marchando por Nisman o diciendo que Cristina era una psicópata, asesina, corrupta y ladrona".

"Es obvio que la gente no iba a venir a aplaudirnos, algunos lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo", concluyó.

El pedido de disculpas

Al difundirse el audio, Vallejos se defendió en un hilo de Twitter: