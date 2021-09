En plena crisis entre Alberto y Cristina Kirchner apareció afiche: "Déjense de joder"

"Primero la Patria, después el Movimiento y luego los hombres", la histórica frase de Juan Domingo Perón fue utilizada en un afiche

La crisis que se desató en el Gobierno nacional con la interna entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner provocó una reacción dentro del peronismo, con fuerte mensaje: "Déjense de joder".

"Primero la Patria, después el Movimiento y luego los hombres", la histórica frase de Juan Domingo Perón fue utilizada en un afiche que apareció por todo el centro porteño, que si bien no tiene firma, aparece el escudo del Partido Justicialista.

Luego de la frase de Perón, sin destinatario escrito, aparece una fuerte frase: "Déjense de joder".

La crisis que se desató en el Gobierno nacional por las diferencias entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner comienza a sentirse en la calle.

La histórica frase de Perón fue utilizada en un afiche que apareció en el centro porteño

Encontrar el rumbo

Agustín Rossi manifestó este viernes que espera que los líderes del espacio, Alberto Fernández y Cristina Kirchner, sean lo suficientemente capaces para encontrar el rumbo.

"Fue una elección que nosotros no esperábamos y eso genera un impacto que lleva a reflexiones", comenzó afirmando Rossi en diálogo con Radio 10.

"Nuestros principales líderes, Alberto y Cristina, podrán metabolizar adecuadamente y lograr respuestas positivas para todo el pueblo argentino", agregó el ex ministro de Defensa.

Para Rossi el motivo principal de la derrota del Gobierno nacional en las PASO es el económico: "Para un Gobierno peronista ir a una contienda electoral sin la principal premisa, que es mejorar la vida de los argentinos, es complicado".

Rossi, como expuso Cristina Kirchner, señaló que es momento "de tomar decisiones que estén orientadas a mejorarle la vida a todos los argentinos, independientemente de la pandemia macrista y la del coronavirus".

Consultado Rossi sobre si es posible un nuevo acuerdo entre Alberto y Cristina, sentenció: "Yo no creo que lo que está pasando sea una cuestión de 'poder', si no de 'deber', simplemente hay que recordar el motivo fundacional que tuvo el Frente de Todos como para ratificar el camino que tenemos que llevar adelante".

"Entiendo que nuestros líderes serán suficientemente capaces, tenemos un compromiso con el pueblo argentino y eso es lo que tenemos que ratificar", completó.

Apoyo de Florencia Kirchner a su madre

El mensaje de Fernández de Kirchner generó reacciones, desde la crítica por las peleas internas en la coalición gobernante hasta la celebración de quienes comparten sus palabras.

En este segundo grupo de personas está su hija, Florencia Kirchner. La directora, productora y guionista compartió el texto de su madre a través de las historias de Instagram y avaló el mensaje con un sencillo pero contundente: "Clarísima".

La historia de Florencia en Instagram a favor de su madre.

En mayo, la integrante de la familia Kirchner más alejada de la política había citado a la poetisa Safo y su frase "Me invade una esperanza de no participar". Esta vez, aunque con un simple gesto, quiso hacerse eco de la crisis del oficialismo. La hija del matrimonio K suele utilizar su cuenta de Instagram para compartir reflexiones poéticas y literarias, fotos artísticas y algún mensaje inspirado en su padre, Néstor.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Florencia Kirchner (@florenciakf)

En el último posteo dedicado al expresidente Néstor Kirchner, Florencia contó que él "caminaba detrás" de ella, dijo que su padre "no se detiene" y develó uno de los pensamientos que pasó por su cabeza tras la muerte del máximo referente del Frente para la Victoria: "Ya no hay padre así que no caigas a los suelos".

El último posteo de Florencia consiste de una foto de ellas dos. "A los 20 con madre y pelo largo. Esta mañana caminé entre imágenes congeladas. Hace mucho no venía por acá", escribió.