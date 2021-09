Moyano reclamó mayor participación sindical en el Gobierno: "Tenemos que estar donde se deciden temas"

El líder de Camioneros dijo que el movimiento obrero "tiene que estar en los lugares donde se definen políticas para la actividad"

Confiado que el Frente de Todos (FdT) revertirá el resultado electoral de las primarias legislativas, el secretario general del Sindicato de Choferes de Camiones de Buenos Aires, Hugo Moyano, reclamó mayor participación en el Gobierno.

"El movimiento tiene que lograr estar en los lugares donde se definen políticas para la actividad", aseguró el también presidente del Club Independiente, que consideró que en los poderes ejecutivos "a veces mandan gente que no tiene noción de nada" y puso como ejemplo al exministro de Transporte macrista Guillermo Dietrich: "La única experiencia que tenía era andar por la bicisenda si iba a trabajar los primeros tres meses, después no podía ir ni en subte, disfrazado iba, no lo podía ver nadie".

Moyano pidió que el sindicalismo ocupe un lugar en la mesa de decisiones del gobierno nacional

Poder de decisión

En ese sentido, indicó en diálogo con Radio El Destape que el movimiento obrero debe "hacer una tarea importante donde tenga poder de decisión y no que le impongan nada o decidan por ellos" y agregó: "Tiene que cumplir el rol fundamental no solo de defender los derechos de los trabajadores, sino cumplir una función de participación en el sector político, donde se deciden temas de economía. Somos entidades que tenemos que estar sentadas en la mesa de discusión de los temas económicos y que hacen al crecimiento del país".

Moyano destacó que además de los 220.000 afiliados tienen 12.000 empleados que desempeñan funciones, por ejemplo, en la administración o en las clínicas y los hoteles que dependen del sindicato.

"Somos más que una empresa de muchos señores que aparecen en televisión queriendo imponer políticas que perjudican a los trabajadores", expresó el líder gremial que respaldó al presidente Alberto Fernández en la semana que se tensó la relación con la vicepresidenta Cristina Kirchner. El año pasado, el jefe de Estado lo había tildado de ser "un dirigente ejemplar".

Sin cesar en las críticas a la administración del exmandatario Mauricio Macri, lanzó: "No han laburado nunca, hacían políticas en contra del laburante y se mantenían con el aporte de los trabajadores". Contrario a la eliminación de las indemnizaciones, el sindicalista sostuvo: "Les pagamos todo: los sueldos, los viajes que hacen, y encima quieren llegar arriba para quitarles derechos a los trabajadores".

Con las redes desplegadas para ayudar a que el oficialismo mejore su desempeño electoral, Moyano sostuvo que cuando los camioneros que no votaron se den cuenta de que "aparece la pandemia del macrismo", no van a tener dudas de emitir sus sufragios en noviembre. "Si queremos seguir manteniendo trabajo y derechos tenemos que votar al Frente de Todos", advirtió.