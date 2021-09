Macri le pegó a Milei: "Es una versión anárquica del liberalismo, no me siento identificado"

El ex presidente tomó distancia del candidato ultraliberal por La Libertad Avanza, a quien tildó de "liberal que roza lo anarquista"

El ex presidente Mauricio Macri tomó distancia del candidato ultraliberal Javier Milei, a quien tildó de "liberal que roza lo anarquista" y aseguró que no se siente "identificado" con su figura.

Consultado por la figura de Milei en el encuentro regional "Desafíos económicos y geopolíticos en América Latina y el Caribe", Macri respondió: "Javier Milei es una versión mucho más extrema, que roza el anarquismo, con la que yo no me siento identificado".

Entrevistado por Álvaro Vargas Llosa, hijo del reconocido Premio Nobel de Literatura, y consultado por las formas de evitar divisiones dentro de la oposición, Macri planteó: "La democracia es el peor de los sistemas, pero es el único posible. Milei extrema posiciones pero luego dice que va a haber acuerdos".

Estoy participando del encuentro regional "Desafíos económicos y geopolíticos en América Latina y el Caribe". Un gusto compartir este momento con Luis Abinader, presidente de la República Dominicana. pic.twitter.com/Kz7fw2CiBr — Mauricio Macri (@mauriciomacri) September 28, 2021

Luego se refirió a su propia mirada liberal de Gobierno: "Las ideas que desde el día uno he intentado impulsar desde la gestión pública tienen que ver con las libertades, un profundo creyente de la libertad en la vida de las personas, elegir en donde vivir con quien trabajar con quien relacionarse".

Por otro lado, se refirió a los resultados de las PASO en los que la oposición superó al oficialismo: "Se produjo la mayor derrota de la historia del peronismo y del kirchnerismo. El kirchnerismo es una versión más salvaje del peronismo histórico. El preámbulo era ‘el peronismo unido es imbatible, independientemente de lo que haga’. Esa información que tiene la gente ha generado un movimiento en la Argentina hacia la sensatez, que a mí me abre una enorme esperanza".

Milei y las alianzas en campaña

En una entrevista, Javier Milei se refirió a posibles alianzas, pensando en las legislativas a llevarse a cabo el próximo 14 de noviembre y admitió estar dispuesto a "tender lazos con el peronismo colectivista".

"Puedo trabajar con los liberales, con los libertarios, con los conservadores, con la derecha, con los menemistas y con los halcones de Juntos por el Cambio", delimitó.

Y luego marcó los límites de su mapa ideológico: "Yo no puedo tener nada con las palomas porque son socialdemócratas, no puedo tener nada con la UCR porque son la Internacional Socialista, no puedo tener nada con la Coalición Cívica porque son más socialistas que los radicales y no puedo tener nada con el Frente de Todos porque son de izquierda".

Milei piensa en alianzas electorales

De campaña, Milei relanzó este martes sus recorridas electorales y se dio cita con sus seguidores en Parque Saavedra, donde inauguró una serie de clases de economía con motivo de su candidatura.

En esas puestas escenográficas de clases abiertas a su público joven, el candidato estelar insistió con su idea de "dinamitar" el Banco Central y aseguró estar en contra de los ministerios y el gasto público.

"Es utópico pensar que el Estado argentino, como lo tenemos, puede andar bien", sentenció.